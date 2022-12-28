Rus uzman: Tahıl anlaşması, 2022'de dünya siyasetinde olan en iyi şey

“Sona ermekte olan yılda Türkiye dış politika alanında üç yönde büyük başarılar elde etti. Birincisi Arap ülkeleriyle ilişkiler. Türkiye, yaklaşık 10 yıldır kötü ilişkiler içinde olduğu Suudi Arabistan, BAE ve Mısır ile ilişkilerini 2022 yılında düzeltmeyi başardı. Suriye ile ilişkilerde normalleşme başladı. İkincisi, NATO'nun genişlemesine ilişkin müzakerelerdir. Türkiye, İsveç ve Finlandiya’nın katılımıyla NATO'nun daha da genişlemesine koşulsuz desteği reddederek, ABD ve Avrupalı güçlerin kabul etmek zorunda olduğu kendi koşullarını dayattı. Finlandiya ve İsveç, Ankara'nın talebi üzerine mevzuatlarında bazı değişiklikler yaptı. Şimdi de uzun yıllar İsveç ve Finlandiya'da bu ülkelerin yetkililerinin koruması altında yaşayan kişilerin Türkiye'ye iadesi için davalar açılıyor. Üçüncüsü, Ukrayna ihtilafı ile ilgili manevra kabiliyetine sahip pozisyonudur. Türkiye bu yıl izlediği dengeli politikadan büyük fayda sağladı. Rusya karşıtı yaptırımlara katılmayı reddederek, Rus vatandaşlarının ve girişimcilerin yanı sıra, daha önce Rusya ile Avrupa Birliği arasında akan mal ve hizmet akışının Türkiye'ye akmasına katkıda bulundu. Türkiye ayrıca, uzun yıllar tarafsızlık konumlarını koruyan İsviçre, İsveç ve Finlandiya gibi ülkelerin bu tutumlarından vazgeçtiği bir dönemde yeni bir tarafsız güç haline geldi. Türkiye'de büyük ekonomik temettüler ve güçlü siyasi nüfuz vaat eden bir gaz merkezinin oluşturulması, bölgesel rolünü daha da güçlendirecektir.”