Rus uzman: Tahıl anlaşması, 2022'de dünya siyasetinde olan en iyi şey
© İHAtahıl gemisi - tahıl - gemi
© İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022'nin son günlerinde Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Cumhurbaşkanının Ukrayna'daki krizi çözme çabalarından dolayı Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildiğini söyledi.
Pek çok uzmanın görüşüne göre 2022 yılı, Türkiye'nin dış politikası Türk liderin büyük katkılarıyla pek çok açıdan başarılı oldu.
Sputnik’e konuşan Rus-Türk Toplumsal Forumu Genel Sekreteri, Siyasi Araştırmalar Enstitüsü Genel Müdürü Sergey Markov, “Sona ermekte olan 2022 yılı, Türkiye için dış politika alanında son derece başarılı geçti. 2022'de dış politika açısından dünyanın en başarılı ülkesinin Türkiye olduğu söylenebilir. Elbette buradaki başarı öncelikle Erdoğan'a aittir” dedi.
Markov, Ankara'nın 2022'de dış politika alanında başarı elde ettiği üç yön olduğunu belirterek şunları ifade etti:
“Sona ermekte olan yılda Türkiye dış politika alanında üç yönde büyük başarılar elde etti. Birincisi Arap ülkeleriyle ilişkiler. Türkiye, yaklaşık 10 yıldır kötü ilişkiler içinde olduğu Suudi Arabistan, BAE ve Mısır ile ilişkilerini 2022 yılında düzeltmeyi başardı. Suriye ile ilişkilerde normalleşme başladı. İkincisi, NATO'nun genişlemesine ilişkin müzakerelerdir. Türkiye, İsveç ve Finlandiya’nın katılımıyla NATO'nun daha da genişlemesine koşulsuz desteği reddederek, ABD ve Avrupalı güçlerin kabul etmek zorunda olduğu kendi koşullarını dayattı. Finlandiya ve İsveç, Ankara'nın talebi üzerine mevzuatlarında bazı değişiklikler yaptı. Şimdi de uzun yıllar İsveç ve Finlandiya'da bu ülkelerin yetkililerinin koruması altında yaşayan kişilerin Türkiye'ye iadesi için davalar açılıyor. Üçüncüsü, Ukrayna ihtilafı ile ilgili manevra kabiliyetine sahip pozisyonudur. Türkiye bu yıl izlediği dengeli politikadan büyük fayda sağladı. Rusya karşıtı yaptırımlara katılmayı reddederek, Rus vatandaşlarının ve girişimcilerin yanı sıra, daha önce Rusya ile Avrupa Birliği arasında akan mal ve hizmet akışının Türkiye'ye akmasına katkıda bulundu. Türkiye ayrıca, uzun yıllar tarafsızlık konumlarını koruyan İsviçre, İsveç ve Finlandiya gibi ülkelerin bu tutumlarından vazgeçtiği bir dönemde yeni bir tarafsız güç haline geldi. Türkiye'de büyük ekonomik temettüler ve güçlü siyasi nüfuz vaat eden bir gaz merkezinin oluşturulması, bölgesel rolünü daha da güçlendirecektir.”
Rus uzman, tahıl anlaşmasının Türk lidere Nobel Barış Ödülü verilmesi için tek başına yeterli bir neden olduğuna vurgu yaparak, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Türkiye'nin tahıl anlaşmasına ilişkin aktif duruşu, dünyanın en fakir ülkelerinde yaşayan muhtemelen milyonlarca insanın açlıktan kurtulmasında önemli bir rol oynadı. Sadece bu tahıl anlaşması nedeniyle, Ukrayna'da barış sağlanmadan bile, Cumhurbaşkanı Erdoğan Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilebilir. Tahıl anlaşması, 2022'de dünya siyasetinde meydana gelen tartışmasız en iyi şey. Eğer bir gün Ukrayna'da barış görüşmeleri yapılır ve sonuca ulaşılırsa, bu büyük olasılıkla Türkiye Cumhuriyeti topraklarında gerçekleşecek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bunlara aktif olarak katılacaktır.”