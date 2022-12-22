https://sputniknews.com.tr/20221222/rusya-tahil-anlasmasi-kapsaminda-insani-koridordan-580-gemi-yararlandi-1064890297.html
Rusya: Tahıl anlaşması kapsamında insani koridordan 580 gemi yararlandı
Rusya: Tahıl anlaşması kapsamında insani koridordan 580 gemi yararlandı
Rusya Dışişleri Bakanlığı, tahıl anlaşması kapsamında, insani deniz koridorundan 580 geminin yararlandığını ve büyük kısmı kalkınmış ülkelere olmak üzere... 22.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-22T23:46+0300
2022-12-22T23:46+0300
2022-12-22T23:46+0300
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tahıl
tahıl ihracatı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin başkanlığındaki heyetin bugün video konferans yoluyla Birleşmiş Milletler heyetiyle görüştüğü ifade edildi.Açıklamada, “Karadeniz Girişimi ile ilgili olarak, 18 Mart 2023’e kadar olan 120 günlük uzatma süresi boyunca, anlaşmanın kararlaştırılan parametreler ve usullerde uygulanmaya devam edilmesi teyit edildi. Halihazırda insani deniz koridorundan, en az 14 milyon 800 bin tahıl taşıyan 580 gemi yararlandı. Ağırlıklı olan yem (yüzde 70) olan kargonun büyük kısmı (yüzde 51’i) kalkınmış ülkelere gitti” dendi.Dışişleri Bakanlığı, “Her iki heyet, küresel gıda güvenliğine yönelik tehditlerin azaltılması adına, İstanbul ‘paket’ anlaşmasının tam ve vicdanla uygulanmasının sağlanmasının önemini vurguladı” diye ekledi.
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rusya, tahıl, tahıl ihracatı
rusya, tahıl, tahıl ihracatı
Rusya: Tahıl anlaşması kapsamında insani koridordan 580 gemi yararlandı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, tahıl anlaşması kapsamında, insani deniz koridorundan 580 geminin yararlandığını ve büyük kısmı kalkınmış ülkelere olmak üzere toplamda 14 milyon 800 bin tondan fazla tahılın taşındığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin başkanlığındaki heyetin bugün video konferans yoluyla Birleşmiş Milletler heyetiyle görüştüğü ifade edildi.
Açıklamada, “Karadeniz Girişimi ile ilgili olarak, 18 Mart 2023’e kadar olan 120 günlük uzatma süresi boyunca, anlaşmanın kararlaştırılan parametreler ve usullerde uygulanmaya devam edilmesi teyit edildi. Halihazırda insani deniz koridorundan, en az 14 milyon 800 bin tahıl taşıyan 580 gemi yararlandı. Ağırlıklı olan yem (yüzde 70) olan kargonun büyük kısmı (yüzde 51’i) kalkınmış ülkelere gitti” dendi.
Dışişleri Bakanlığı, “Her iki heyet, küresel gıda güvenliğine yönelik tehditlerin azaltılması adına, İstanbul ‘paket’ anlaşmasının tam ve vicdanla uygulanmasının sağlanmasının önemini vurguladı” diye ekledi.