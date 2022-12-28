https://sputniknews.com.tr/20221228/meclis-baskani-sentop-6-nisandan-once-secim-karari-alinmasini-beklemiyorum-1065128242.html

Meclis Başkanı Şentop: 6 Nisan'dan önce seçim kararı alınmasını beklemiyorum

Meclis Başkanı Şentop: 6 Nisan'dan önce seçim kararı alınmasını beklemiyorum

Erken seçim iddialarını değerlendiren Meclis Başkanı Mustafa Şentop, "6 Nisan'dan önce seçim kararı alınmasını beklemiyorum" dedi. 28.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-28T12:49+0300

2022-12-28T12:49+0300

2022-12-28T13:21+0300

politika

mustafa şentop

meclis

erken seçim

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop erken seçim iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.Seçimlerin normal tarihinin 18 Haziran olduğunu hatırlatan Şentop, "Seçime yönelik bir karar alınsa bile bunun süresi 60 gündür. Seçimlerin öne alınmasıyla ilgili karar yetkisi hem mecliste hem cumhurbaşkanlığında var. 6 Nisan'dan önce seçim kararı alınmasını beklemiyorum" ifadelerini kullandı.'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdim'Meclis Başkanı Şentop, "Rusya-Ukrayna arasındaki barış çabaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdim. Başka ülkelerden de başvurular olacak" dedi.'EYT açıklaması bu hafta'Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'in EYT konusunda bu hafta açıklama yapmasının beklendiğini belirten Şentop, "EYT konusunda bakanımız bu hafta açıklama yapcağını söyledi. Bu hafta ya da önümüzdeki hafta düzenleme Meclis'e gelebilir. Düzenleme Meclis'e gelir ise Ocak ayı içinde komisyonda ve genel kurulunda görüşülebilir" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20220923/ak-parti-eski-milletvekili-sirin-kilicdaroglunun-adayligi-aciklanirsa-erdogan-erken-secime-gider-1061544854.html

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2022

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mustafa şentop, meclis, erken seçim