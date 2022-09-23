https://sputniknews.com.tr/20220923/ak-parti-eski-milletvekili-sirin-kilicdaroglunun-adayligi-aciklanirsa-erdogan-erken-secime-gider-1061544854.html

AK Parti Eski Milletvekili Şirin: Kılıçdaroğlu’nun adaylığı açıklanırsa Erdoğan erken seçime gider

AK Parti Eski Milletvekili Şirin: Kılıçdaroğlu’nun adaylığı açıklanırsa Erdoğan erken seçime gider

AK Parti Eski Milletvekili Emin Şirin, ekim ayında gerçekleşecek 6’lı masa toplantısından, Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olarak çıkması halinde... 23.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-23T14:02+0300

2022-09-23T14:02+0300

2022-09-23T14:02+0300

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22.09.2022 Ankara Farkı AK Parti eski Milletvekili Emin Şirin İsmet Özçelik'le Ankara Farkı radyo programına konuk olarak katıldı.

Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına AK Parti Eski Milletvekili Emin Şirin konuk olarak katıldı. Şirin programda, iktidar ve muhalefette yaşanan hareketliliği, Türkiye ekonomisini ve Türkiye’deki güncel gelişmeleri değerlendirdi.Erken seçim ihtimalinin hangi olayların sonucunda gerçekleşebileceğini yorumlayan Şirin, “Örneğin Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı ilan edilirse Tayyip Erdoğan katiyen vazgeçmesinler diye erken seçim kararı alabilir. Veya Rusya Kıbrıs’ı tanırsa bu Türkiye’de iç politikada 4-5 puan fark eder. Böyle çok önemli bazı gelişmeler olursa iktidar da erken seçimi isteyebilir. Ama benim gördüğüm kadarıyla iktidar kanadı ekonomideki sıkıntıların yılbaşından sonra azalmaya başlayacağını ümit ettiği için seçimi Mayıs-Haziran ayında yapmayı daha makul görüyor gibi görünüyor” şeklinde konuştu.‘Babacan ve Davutoğlu özeleştiri yapmadı’Babacan ve Davutoğlu’nun 6’lı masaya oturtulmasının bir hata olduğunu kaydeden Şirin, oy çoğunluğunu elde etmek için böyle bir yol izlendiği fikrini bildirdi. Şirin, şunları söyledi:‘Kılıçdaroğlu’nun ‘Ne olursa olsun tabanı genişletelim’ tavrı doğru değil’Ekonominin başına Ali Babacan’ın getirileceği iddialarını yorumlayan Şirin, Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP içinden değil, AK Parti’nin eski ekonomi kadrosundan bir ismi tekrar ekonominin başına getirmesinin yanlış olduğunu dile getirdi. Şirin, şöyle devam etti:‘Birçok siyasetçi için bu son seçim’Birçok siyasetçinin 2023 seçimlerinden sonra siyasi hayattan ayrılacağı doğrultusunda görüş belirten ve Millet İttifakı’nda 'milletvekilliği adaylığı kavgası' yaşanacağını öne süren Şirin, “Bazı kişilerin bu son seçimi. Birçok kişi çıkacak neticelerle beraber bu siyasi hayattan ayrılacak ve 2028’e başka aktörlerin çok daha aktif olarak girdiğini göreceğiz. Bunlara bakıldığında Ali Babacan 2028 seçimlerine giden yolda 2023’te zedelenmek istemeyecektir. Böyle bir kişi CHP listelerinden milletvekili olmayı içine sindiremez ve sindirmemesi gerekir. Bütün bunları dikkate aldığımızda çok ciddi sıkıntılarla karşılaşacaklar. Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayını açıkladı diyelim. Aday kim olursa olsun teşkilatlarda muazzam bir huzursuzluk ve milletvekilliği adaylığı kavgası başlayacak. Böyle bir süreçten geçeceğiz. 6’lı masa cumhurbaşkanı adayını tespit etmenin yanı sıra ondan sonra milletvekili listelerinin tanzimi ile uğraşacak” ifadelerini kullandı.‘Gelir dağılımında uçurum büyüdü’Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şirin, Türkiye’de bir gelir bozukluğu olduğunu dile getirdi. İstanbul’u Türkiye’nin diğer bölgelerine göre daha avantajlı olarak gördüğünü söyleyen Şirin, şunları kaydetti:‘Nüfus ticareti yapanlar var’İş dünyasında ‘iktidar değişsin’ düşüncesi olmadığını fakat nüfus ticareti konusunda bir endişenin hakim olduğunu iddia eden Şirin, şunları kaydetti:‘Ekonomide liyakatli kadro yok’Türkiye’nin dış politikada yakaladığı başarıyı iç politikada yakalayamadığı iddialarını yorumlayan Şirin, “Yurt dışındaki gelişmelere ilave olarak KKTC’nin Rusya tarafından tanınıp tanınmaması söz konusu olmaya başladı ki fevkalade önemli bir konu. Ancak içeriye geldiğimizde ekonomide liyakatli bir kadro kesinlikle yok. Bütün bakanlıklarda da muazzam dağılmış bir görüntü var. Bunlara tek başına Recep Tayyip Erdoğan’ın hakim olabildiği kanaatinde değilim ve olunamıyor. Yurtlar meselesi var örneğin. 850 bin yatağımız var dediler. İstanbul’da ve Ankara’daki sıkıntıları biliyoruz. Her yerde çok ciddi sıkıntılar var. İçeride çok ciddi bir dağınıklık, bir liyakatsizlik her alanda kendini gösteriyor” dedi.

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