https://sputniknews.com.tr/20221228/kusturica-kosovali-sirplar-varoluslarini-savunmak-icin-barikat-kuruyor-baska-secenekleri-yok-1065124089.html

Kusturica: Kosovalı Sırplar varoluşlarını savunmak için barikat kuruyor, başka seçenekleri yok

Kusturica: Kosovalı Sırplar varoluşlarını savunmak için barikat kuruyor, başka seçenekleri yok

NATO'nun 1999 Yugoslavya harekatı sonucunda 2008'de Sırbistan'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Kosova'da hükümetin Sırp azınlığı hedef alan icraatlarına... 28.12.2022, Sputnik Türkiye

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Eski Yugoslavya'daki Bosna Hersek cumhuriyeti doğup Avrupa'nın ikonik film yönetmenlerinden biri haline gelen Emir Kusturica, "Kuzey Kosova'da barikatlar kuran Sırplar varoluşlarını savunuyorlar, biraz ahlak sahibi herkes bunu desteklemeli" yorumunu yaptı. Laik Boşnak bir aileden gelen ve 2005'te Sırp Ortodoks Kilisesi'nde vaftiz olan Kusturica, Sırp Ortodoks Kilisesi Patriği Porfirije'nin Kosova'ya girişinin yasaklanmasıyla ilgili Belgrad'da yayımlanan Novosti gazetesine değerlendirmelerde bulundu."Zerrece merhametiniz varsa, yaşama hakkını savunmak için barikatlar kuran insanları yüzüstü bırakamazsınız" diyen Kusturica, "İmkanım olsaydı onlara katılırdım. Kosova'ya girmem yasak olduğu için ancak sözlerim ve eylemlerimle onların yanında yer alabilirim" diye ekledi. Son dönemde oyunculuk, müzisyenlik ve yazarlığa yoğunlaşan ödüllü yönetmen, 'halkı böylesine sert bir adım atmaya iten şeyin, rahatlık ya da kibir değil, içinde bulundukları büyük sıkıntı olduğunu' vurguladı. Sürekli olarak Kosovalı Sırplarla gerilimi yükselten icraat yapan Priştine'deki Albin Kurti hükümeti, Sırplara Sırbistan plakalarını yasaklayıp Kosova plakası dayatması, Kosova-Sırbistan giriş kapısında eski bir Sırp polis memurunu gözaltına almasının ardından Sırp Ortodoks Kilisesi (SPC) Patriği Porfirije'nin Kosova'ya girişini de yasakladı. Tepkiler üzerine Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanlığı, 'Kosova'yı ziyaret etmek isteyen Patrik Porfirije'ye ancak Kosova'nın kuzeyindeki suç gruplarını destekleyen ve orada kurulan barikatlardan sorumlu kilise üyelerinin eylemlerini kınaması şartıyla izin verileceği' açıklamasını getirdi. Gelişmeler karşısında asker ve polise "Hazır ol" emri veren Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, dün Belgrad'da Patrik Porfirije ile biraraya geldi. Kosova'nın, Porfirije'ye giriş izni vermek için şart koşmasının utanç verici olduğunu söyleyen Vucic, uluslararası toplumun temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdiklerini, uzlaşmacı çözüm aramaya devam edeceklerini, ama yakın zamanda bir anlaşmaya varılacağını düşünmediğini belirterek şöyle konuştu: "Tek sorunları barikatlar. Zamanında NATO ile birlikte Sırbistan'ın toprak bütünlüğünü ayaklar altına alanlar, bugün BM'nin 1244 sayılı kararının ve diğer tüm anlaşmaların aksine, yine ayaklar altına almaya çalışıyorlar. Kosova'nın toprak bütünlüğü onlar için Sırpların hayatından daha önemli olduğu için çatışma istiyorlar."Patrik Porfirije de Kosova'nın kuzeyindeki durumun ciddi olduğuna dikkati çekerek "Gerilim, hiçbirimizin istemediği 'yolların' açılabileceği bir noktaya geldi" dedi."Her ne pahasına olursa olsun barışı korumak ve silahlı çatışmaların çıkmasına engel olmak için her şeyi yapmalıyız çünkü bu kimseye fayda getirmeyecektir" vurgusunu yapan Porfirije, Kosova'daki Sırpların kendisini ayine beklediğini hatırlatarak şu mesajı verdi:"Ayinde, içinde bulunduğumuz bu zor günlerde, Arnavutlar ile Sırplar arasında barışın korunması ve birbirlerini daha iyi anlamaları için dua etmek istedik."

https://sputniknews.com.tr/20220323/kusturica-ukrayna-natonun-1999-yugoslavya-saldirisinin-ikinci-perdesidir-1054972834.html

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albin kurti, emir kusturica, sırp, azınlık, kosova, sırbistan, sırp ortodoks kilisesi