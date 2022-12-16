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https://sputniknews.com.tr/20221216/belgrad-kosovaya-sinirli-sayida-sirp-askeri-ve-polisinin-konuslandirilmasi-talebini-natoya-iletti-1064664363.html
Belgrad, Kosova'ya sınırlı sayıda Sırp askeri ve polisinin konuşlandırılması talebini NATO'ya iletti
Belgrad, Kosova'ya sınırlı sayıda Sırp askeri ve polisinin konuşlandırılması talebini NATO'ya iletti
Kosova hükümetinin gerilimi tırmandıran adımlarına karşı kuzeydeki Sırp azınlığı korumanın yolunu bulmaya çalışan Sırbistan, Kosova'ya belli sayıda Sırbistan... 16.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-16T14:09+0300
2022-12-16T14:18+0300
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Sırbistan Radyo Televizyonu, Belgrad'ın Kosova ve Metohiya'ya sınırlı sayıda Sırp ordu ve polis birliğinin konuşlanmasını KFOR misyon komutanlığından resmen talep ettiğini duyurdu.Habere göre Sırbistan hükümetinin BM Güvenlik Konseyi'nin 1244 sayılı kararı uyarınca 100-1000 arası Sırp güvenlik gücü personelinin Kosova ve Metohiya topraklarına geri dönmesi talebi, Merdare idari geçiş noktasında KFOR'a iletildi.Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in bir süredir dile getirdiği taleple ilgili karar dün geceki hükümet toplantısında alındı. Toplantının ardından "Bu karar oybirliğiyle alındı" diyen Vucic, aynı zamanda başvurunun NATO tarafından reddedilmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu belirtti. Talep, Sırbistan'ın Kosova ve Metohiya topraklarında 1000 kadar asker ve polis memuru konuşlandırmasına izin veren 1244 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararına dayanıyor.
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Belgrad, Kosova'ya sınırlı sayıda Sırp askeri ve polisinin konuşlandırılması talebini NATO'ya iletti

14:09 16.12.2022 (güncellendi: 14:18 16.12.2022)
© AP Photo / Visar KryeziuKosova'nın kuzeyinde Sırpların ağır vasıtalarla oluşturduğu yol barikatları yakınında devriye gezen NATO önderliğinde çok uluslu barış gücü KFOR'a bağlı Letonyalı askerler
Kosova'nın kuzeyinde Sırpların ağır vasıtalarla oluşturduğu yol barikatları yakınında devriye gezen NATO önderliğinde çok uluslu barış gücü KFOR'a bağlı Letonyalı askerler - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2022
© AP Photo / Visar Kryeziu
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Kosova hükümetinin gerilimi tırmandıran adımlarına karşı kuzeydeki Sırp azınlığı korumanın yolunu bulmaya çalışan Sırbistan, Kosova'ya belli sayıda Sırbistan ordusu ve polisi mensubunun konuşlandırılması için NATO önderliğinde çok uluslu barış gücü KFOR'a başvurdu.
Sırbistan Radyo Televizyonu, Belgrad'ın Kosova ve Metohiya'ya sınırlı sayıda Sırp ordu ve polis birliğinin konuşlanmasını KFOR misyon komutanlığından resmen talep ettiğini duyurdu.
Habere göre Sırbistan hükümetinin BM Güvenlik Konseyi'nin 1244 sayılı kararı uyarınca 100-1000 arası Sırp güvenlik gücü personelinin Kosova ve Metohiya topraklarına geri dönmesi talebi, Merdare idari geçiş noktasında KFOR'a iletildi.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in bir süredir dile getirdiği taleple ilgili karar dün geceki hükümet toplantısında alındı.
Toplantının ardından "Bu karar oybirliğiyle alındı" diyen Vucic, aynı zamanda başvurunun NATO tarafından reddedilmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu belirtti.
Talep, Sırbistan'ın Kosova ve Metohiya topraklarında 1000 kadar asker ve polis memuru konuşlandırmasına izin veren 1244 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararına dayanıyor.
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