https://sputniknews.com.tr/20221216/sirbistanin-baskenti-belgradda-kosovali-sirplara-destek-eylemi-kosova-sirbistanin-kalbidir-1064684498.html
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, Kosovalı Sırplara destek eylemi: 'Kosova, Sırbistan'ın kalbidir'
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, Kosovalı Sırplara destek eylemi: 'Kosova, Sırbistan'ın kalbidir'
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, Kosova'nın kuzeyindeki sınır geçişlerine 10 Aralık'tan bu yana barikat kuran Kosovalı Sırplara destek eylemi düzenlendi... 16.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-16T23:14+0300
2022-12-16T23:14+0300
2022-12-16T23:17+0300
dünya
sırbistan
kosova
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/10/1064684723_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_7ca2707be83612cc3221b543848ceccc.jpg
Başkentteki Cumhurbaşkanlığı binası önünde toplananlar, Kosova'nın kuzeyinde 7 gündür nöbet tutan Kosovalı Sırplara dayanışma mesajı gönderdi.Sırbistan'ın ilk amacının Kosova'yı kendine bağlamak olması gerektiğine işaret eden gruptakiler, Kosova'nın kuzeyine Sırp kurumlarının geri getirilmesi çağrısında bulundu.Göstericiler, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'ten Kosova'nın Birleşmiş Milletler'e (BM) girişini engellemek için Rusya ve Çin'e yazılı talepte bulunmasını istedi.Sırbistan, talebini KFOR'a ulaştırdıBu arada, Sırbistan Savunma Bakanı Milos Vucevic, NATO'nun Kosova Gücü'ne (KFOR), Sırp ordusu ve polisinin Kosova'nın kuzeyine konuşlandırılması için talepte bulunduklarını ifade etti.Vucevic, yerel basına yaptığı açıklamada, KFOR'a Sırp ordusu ve polisinin Kosova'nın kuzeyine konuşlandırılması için talepte bulunduklarını, bu hususta Cumhurbaşkanı Vucic ile Başbakan Ana Brnabic'i bilgilendirdiğini belirtti.
sırbistan
kosova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/10/1064684723_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_b91fec02fbe327614146c3a25db19222.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
sırbistan, kosova
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, Kosovalı Sırplara destek eylemi: 'Kosova, Sırbistan'ın kalbidir'
23:14 16.12.2022 (güncellendi: 23:17 16.12.2022) Abone ol
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, Kosova'nın kuzeyindeki sınır geçişlerine 10 Aralık'tan bu yana barikat kuran Kosovalı Sırplara destek eylemi düzenlendi. Eyleme katılanlar, "Kosova, Sırbistan'ın kalbidir" yazılı pankart taşıdı.
Başkentteki Cumhurbaşkanlığı binası önünde toplananlar, Kosova'nın kuzeyinde 7 gündür nöbet tutan Kosovalı Sırplara dayanışma mesajı gönderdi.
Sırbistan'ın ilk amacının Kosova'yı kendine bağlamak olması gerektiğine işaret eden gruptakiler, Kosova'nın kuzeyine Sırp kurumlarının geri getirilmesi çağrısında bulundu.
Göstericiler, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'ten Kosova'nın Birleşmiş Milletler'e (BM) girişini engellemek için Rusya ve Çin'e yazılı talepte bulunmasını istedi.
Sırbistan, talebini KFOR'a ulaştırdı
Bu arada, Sırbistan Savunma Bakanı Milos Vucevic, NATO'nun Kosova Gücü'ne (KFOR), Sırp ordusu ve polisinin Kosova'nın kuzeyine konuşlandırılması için talepte bulunduklarını ifade etti.
Vucevic, yerel basına yaptığı açıklamada, KFOR'a Sırp ordusu ve polisinin Kosova'nın kuzeyine konuşlandırılması için talepte bulunduklarını, bu hususta Cumhurbaşkanı Vucic ile Başbakan Ana Brnabic'i bilgilendirdiğini belirtti.