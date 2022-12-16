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https://sputniknews.com.tr/20221216/sirbistanin-baskenti-belgradda-kosovali-sirplara-destek-eylemi-kosova-sirbistanin-kalbidir-1064684498.html
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, Kosovalı Sırplara destek eylemi: 'Kosova, Sırbistan'ın kalbidir'
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, Kosovalı Sırplara destek eylemi: 'Kosova, Sırbistan'ın kalbidir'
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, Kosova'nın kuzeyindeki sınır geçişlerine 10 Aralık'tan bu yana barikat kuran Kosovalı Sırplara destek eylemi düzenlendi... 16.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-16T23:14+0300
2022-12-16T23:17+0300
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Başkentteki Cumhurbaşkanlığı binası önünde toplananlar, Kosova'nın kuzeyinde 7 gündür nöbet tutan Kosovalı Sırplara dayanışma mesajı gönderdi.Sırbistan'ın ilk amacının Kosova'yı kendine bağlamak olması gerektiğine işaret eden gruptakiler, Kosova'nın kuzeyine Sırp kurumlarının geri getirilmesi çağrısında bulundu.Göstericiler, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'ten Kosova'nın Birleşmiş Milletler'e (BM) girişini engellemek için Rusya ve Çin'e yazılı talepte bulunmasını istedi.Sırbistan, talebini KFOR'a ulaştırdıBu arada, Sırbistan Savunma Bakanı Milos Vucevic, NATO'nun Kosova Gücü'ne (KFOR), Sırp ordusu ve polisinin Kosova'nın kuzeyine konuşlandırılması için talepte bulunduklarını ifade etti.Vucevic, yerel basına yaptığı açıklamada, KFOR'a Sırp ordusu ve polisinin Kosova'nın kuzeyine konuşlandırılması için talepte bulunduklarını, bu hususta Cumhurbaşkanı Vucic ile Başbakan Ana Brnabic'i bilgilendirdiğini belirtti.
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Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, Kosovalı Sırplara destek eylemi: 'Kosova, Sırbistan'ın kalbidir'

23:14 16.12.2022 (güncellendi: 23:17 16.12.2022)
© SputnikSırbistan'da Kosovalı Sırplara destek gösterisi düzenlendi
Sırbistan'da Kosovalı Sırplara destek gösterisi düzenlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2022
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Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, Kosova'nın kuzeyindeki sınır geçişlerine 10 Aralık'tan bu yana barikat kuran Kosovalı Sırplara destek eylemi düzenlendi. Eyleme katılanlar, "Kosova, Sırbistan'ın kalbidir" yazılı pankart taşıdı.
Başkentteki Cumhurbaşkanlığı binası önünde toplananlar, Kosova'nın kuzeyinde 7 gündür nöbet tutan Kosovalı Sırplara dayanışma mesajı gönderdi.
© SputnikSırbistan'da Kosovalı Sırplara destek gösterisi düzenlendi
Sırbistan'da Kosovalı Sırplara destek gösterisi düzenlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2022
Sırbistan'da Kosovalı Sırplara destek gösterisi düzenlendi
© Sputnik
Sırbistan'ın ilk amacının Kosova'yı kendine bağlamak olması gerektiğine işaret eden gruptakiler, Kosova'nın kuzeyine Sırp kurumlarının geri getirilmesi çağrısında bulundu.
Göstericiler, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'ten Kosova'nın Birleşmiş Milletler'e (BM) girişini engellemek için Rusya ve Çin'e yazılı talepte bulunmasını istedi.
© SputnikSırbistan'da Kosovalı Sırplara destek gösterisi düzenlendi
Sırbistan'da Kosovalı Sırplara destek gösterisi düzenlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2022
Sırbistan'da Kosovalı Sırplara destek gösterisi düzenlendi
© Sputnik

Sırbistan, talebini KFOR'a ulaştırdı

Bu arada, Sırbistan Savunma Bakanı Milos Vucevic, NATO'nun Kosova Gücü'ne (KFOR), Sırp ordusu ve polisinin Kosova'nın kuzeyine konuşlandırılması için talepte bulunduklarını ifade etti.
Vucevic, yerel basına yaptığı açıklamada, KFOR'a Sırp ordusu ve polisinin Kosova'nın kuzeyine konuşlandırılması için talepte bulunduklarını, bu hususta Cumhurbaşkanı Vucic ile Başbakan Ana Brnabic'i bilgilendirdiğini belirtti.
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