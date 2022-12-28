https://sputniknews.com.tr/20221228/avusturya-avrupada-elektrik-kesintileri-kacinilmaz-1065127841.html

Avusturya: Avrupa'da elektrik kesintileri kaçınılmaz

Avusturya: Avrupa'da elektrik kesintileri kaçınılmaz

Avusturya Savunma Bakanı Klaudia Tanner, Ukrayna ihtilafının şiddetlendirdiği enerji krizi nedeniyle Avrupa Birliği'nin (AB) elektrik kesintilerini savuşturma... 28.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-28T12:38+0300

2022-12-28T12:38+0300

2022-12-28T12:38+0300

avrupa'da enerji krizi

elektrik kesintisi

avusturya

avrupa

rusya

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Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatı sonrasında tek taraflı yaptırımlar nedeniyle Rusya'dan doğalgaz tedarikinin kesildiği Avrupa'da enerji krizi, elektrik kesintilerini de beraberinde getiriyor.Alman Die Welt gazetesine demeç veren Avusturya Savunma Bakanı Klaudia Tanner, AB'nin elektrik kesintilerini savuşturma şansının çok düşük olduğunu ve yaşanacaklara hazırlık yapılması gerektiğini belirtti.'Risk önemli ölçüde arttı'Yakın vadede Avrupa'nın bazı bölgelerinde elektrik kesintileri yaşanması ihtimalinin 'çok yüksek' olduğuna vurgu yapan Tanner, "Ukrayna savaşının bir sonucu olarak yaygın bir elektrik kesintisi riski bir kez daha önemli ölçüde arttı" ifadelerini kullandı.Bakan, "Mesele olup olmayacağı değil, ne zaman olacağı" değerlendirmesini yaptı.Rusya'yı suçladıÖte yandan Tanner, Rusya'nın Batı'nın enerji tesislerine yönelik 'siber saldırılarla' bir tür 'hibrit savaş' yürüttüğünü iddia ederek "Bunun basit bir teori olduğunu iddia etmemeliyiz. Avusturya ve Avrupa'daki elektrik kesintilerine hazırlanmalıyız" dedi.Avusturya ordusu ve diğer devlet kurumlarının söz konusu riske karşı düzenli olarak tatbikatlar gerçekleştirdiğini belirten Tanner, ayrıca elektrik kesintisi halinde ne yapılması gerektiğine dair halka açık yerlerde küçük broşürler dağıtarak farkındalık yaratmaya çalıştıklarını dile getirdi.Bu uygulamanın 'panik yaratıp yaratmayacağı' yönündeki soruya yanıt veren Tanner, "Orantı duygusuyla farkındalık yaratmakla korkuları körüklemek arasında ince bir çizgi olduğunu biliyorum. Fakat bence şu ana kadar epey iyi iş çıkardık" yorumunu yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20221210/fransa-ekonomi-bakani-kisi-elektrik-kesintisiz-gecirmek-bizim-elimizde-1064400724.html

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