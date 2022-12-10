https://sputniknews.com.tr/20221210/fransa-ekonomi-bakani-kisi-elektrik-kesintisiz-gecirmek-bizim-elimizde-1064400724.html
Fransa Ekonomi Bakanı: Kışı elektrik kesintisiz geçirmek bizim elimizde
Fransa Ekonomi Bakanı: Kışı elektrik kesintisiz geçirmek bizim elimizde
Fransa Ekonomi Bakanı Le Maire, kışı elektrik kesintisiz geçirmenin kendi ellerinde olduğunu söyleyerek, "Elektrik tasarrufu ve üretimi, kışı kesinti olmadan... 10.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-10T01:02+0300
2022-12-10T01:02+0300
2022-12-10T01:05+0300
avrupa'da enerji krizi
fransa
fransa maliye bakanı bruno le maire
bruno le maire
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/09/1064367285_0:0:647:364_1920x0_80_0_0_0dc4408d84156420247bdd9de2e9c7e4.png
Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, kışı elektrik kesintisi olmadan geçirmenin kendi ellerinde olduğunu ifade etti.Ülkenin kuzeyinde Normandiya bölgesinde Penly nükleer santraline ziyareti kapsamında basına konuşan Le Maire, enerji tüketimlerini azaltmak için gerekeni yaptıklarını ve yapmaya devam ettiklerini söyledi.Le Maire, "Elektrik tasarrufu ve üretimi, kışı kesinti olmadan geçirmemizi sağlayacak, bu elimizde, bu azimle ilgili" diyerek, doğru yolda olduklarını savundu.
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/09/1064367285_19:0:594:431_1920x0_80_0_0_b377446b9f687433bd78b1cdbab36fbd.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fransa, fransa maliye bakanı bruno le maire, bruno le maire
fransa, fransa maliye bakanı bruno le maire, bruno le maire
Fransa Ekonomi Bakanı: Kışı elektrik kesintisiz geçirmek bizim elimizde
01:02 10.12.2022 (güncellendi: 01:05 10.12.2022) Abone ol
Fransa Ekonomi Bakanı Le Maire, kışı elektrik kesintisiz geçirmenin kendi ellerinde olduğunu söyleyerek, "Elektrik tasarrufu ve üretimi, kışı kesinti olmadan geçirmemizi sağlayacak, bu elimizde, bu azimle ilgili" dedi.
Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, kışı elektrik kesintisi olmadan geçirmenin kendi ellerinde olduğunu ifade etti.
Ülkenin kuzeyinde Normandiya bölgesinde Penly nükleer santraline ziyareti kapsamında basına konuşan Le Maire, enerji tüketimlerini azaltmak için gerekeni yaptıklarını ve yapmaya devam ettiklerini söyledi.
Le Maire, "Elektrik tasarrufu ve üretimi, kışı kesinti olmadan geçirmemizi sağlayacak, bu elimizde, bu azimle ilgili" diyerek, doğru yolda olduklarını savundu.