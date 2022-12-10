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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221210/fransa-ekonomi-bakani-kisi-elektrik-kesintisiz-gecirmek-bizim-elimizde-1064400724.html
Fransa Ekonomi Bakanı: Kışı elektrik kesintisiz geçirmek bizim elimizde
Fransa Ekonomi Bakanı: Kışı elektrik kesintisiz geçirmek bizim elimizde
Fransa Ekonomi Bakanı Le Maire, kışı elektrik kesintisiz geçirmenin kendi ellerinde olduğunu söyleyerek, "Elektrik tasarrufu ve üretimi, kışı kesinti olmadan... 10.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-10T01:02+0300
2022-12-10T01:05+0300
avrupa'da enerji krizi
fransa
fransa maliye bakanı bruno le maire
bruno le maire
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Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, kışı elektrik kesintisi olmadan geçirmenin kendi ellerinde olduğunu ifade etti.Ülkenin kuzeyinde Normandiya bölgesinde Penly nükleer santraline ziyareti kapsamında basına konuşan Le Maire, enerji tüketimlerini azaltmak için gerekeni yaptıklarını ve yapmaya devam ettiklerini söyledi.Le Maire, "Elektrik tasarrufu ve üretimi, kışı kesinti olmadan geçirmemizi sağlayacak, bu elimizde, bu azimle ilgili" diyerek, doğru yolda olduklarını savundu.
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fransa, fransa maliye bakanı bruno le maire, bruno le maire
fransa, fransa maliye bakanı bruno le maire, bruno le maire

Fransa Ekonomi Bakanı: Kışı elektrik kesintisiz geçirmek bizim elimizde

01:02 10.12.2022 (güncellendi: 01:05 10.12.2022)
© AFP 2022Fransa'nın başkenti Paris'te elektrik kesintisi nedeniyle birçok mahalle karanlığa büründü.
Fransa'nın başkenti Paris'te elektrik kesintisi nedeniyle birçok mahalle karanlığa büründü. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2022
© AFP 2022
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Fransa Ekonomi Bakanı Le Maire, kışı elektrik kesintisiz geçirmenin kendi ellerinde olduğunu söyleyerek, "Elektrik tasarrufu ve üretimi, kışı kesinti olmadan geçirmemizi sağlayacak, bu elimizde, bu azimle ilgili" dedi.
Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, kışı elektrik kesintisi olmadan geçirmenin kendi ellerinde olduğunu ifade etti.
Ülkenin kuzeyinde Normandiya bölgesinde Penly nükleer santraline ziyareti kapsamında basına konuşan Le Maire, enerji tüketimlerini azaltmak için gerekeni yaptıklarını ve yapmaya devam ettiklerini söyledi.
Le Maire, "Elektrik tasarrufu ve üretimi, kışı kesinti olmadan geçirmemizi sağlayacak, bu elimizde, bu azimle ilgili" diyerek, doğru yolda olduklarını savundu.
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