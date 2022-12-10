https://sputniknews.com.tr/20221210/fransa-ekonomi-bakani-kisi-elektrik-kesintisiz-gecirmek-bizim-elimizde-1064400724.html

Fransa Ekonomi Bakanı: Kışı elektrik kesintisiz geçirmek bizim elimizde

Fransa Ekonomi Bakanı: Kışı elektrik kesintisiz geçirmek bizim elimizde

Fransa Ekonomi Bakanı Le Maire, kışı elektrik kesintisiz geçirmenin kendi ellerinde olduğunu söyleyerek, "Elektrik tasarrufu ve üretimi, kışı kesinti olmadan... 10.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-10T01:02+0300

2022-12-10T01:02+0300

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avrupa'da enerji krizi

fransa

fransa maliye bakanı bruno le maire

bruno le maire

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Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, kışı elektrik kesintisi olmadan geçirmenin kendi ellerinde olduğunu ifade etti.Ülkenin kuzeyinde Normandiya bölgesinde Penly nükleer santraline ziyareti kapsamında basına konuşan Le Maire, enerji tüketimlerini azaltmak için gerekeni yaptıklarını ve yapmaya devam ettiklerini söyledi.Le Maire, "Elektrik tasarrufu ve üretimi, kışı kesinti olmadan geçirmemizi sağlayacak, bu elimizde, bu azimle ilgili" diyerek, doğru yolda olduklarını savundu.

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fransa, fransa maliye bakanı bruno le maire, bruno le maire