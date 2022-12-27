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https://sputniknews.com.tr/20221227/seyir-halindeki-araca-camdan-sarkarak-saldirdi-1065112520.html
Seyir halindeki araca camdan sarkarak saldırdı
Seyir halindeki araca camdan sarkarak saldırdı
İstanbul Basın Ekspres Yolu'nda, otomobilin içindeki bir kişi, seyir halindeki başka bir otomobile camdan sarkarak saldırdı. 27.12.2022, Sputnik Türkiye
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istanbul
otomobil
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Basın Ekspres yolunda, bu akşam meydana gelen olayda, otomobilin içinde bulunan bir kişi, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle başka bir otomobilin önüne kırdı.Aracı durduramayınca seyir halindeyken otomobilin yanına yaklaşarak camdan sarkan kişi, araca vurmaya başladı. Tartışma, seyir halindeyken birkaç dakika devam etti.
https://sputniknews.com.tr/20221019/seyir-halindeyken-aracin-direksiyonunu-soktu-1062484703.html
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istanbul, otomobil, trafik, seyir
istanbul, otomobil, trafik, seyir

Seyir halindeki araca camdan sarkarak saldırdı

22:23 27.12.2022 (güncellendi: 22:25 27.12.2022)
© İHAİstanbul Basın Ekspres Yolu'nda, otomobilin içindeki bir kişi, seyir halindeki başka bir otomobile camdan sarkarak saldırdı.
İstanbul Basın Ekspres Yolu'nda, otomobilin içindeki bir kişi, seyir halindeki başka bir otomobile camdan sarkarak saldırdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2022
© İHA
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İstanbul Basın Ekspres Yolu'nda, otomobilin içindeki bir kişi, seyir halindeki başka bir otomobile camdan sarkarak saldırdı.
Basın Ekspres yolunda, bu akşam meydana gelen olayda, otomobilin içinde bulunan bir kişi, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle başka bir otomobilin önüne kırdı.
Aracı durduramayınca seyir halindeyken otomobilin yanına yaklaşarak camdan sarkan kişi, araca vurmaya başladı.
Tartışma, seyir halindeyken birkaç dakika devam etti.
Seyir halindeki aracın direksiyonunu söken kişi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2022
TÜRKİYE
Seyir halindeyken aracın direksiyonunu söktü
19 Ekim, 13:25
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