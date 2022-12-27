https://sputniknews.com.tr/20221227/seyir-halindeki-araca-camdan-sarkarak-saldirdi-1065112520.html
Seyir halindeki araca camdan sarkarak saldırdı
Seyir halindeki araca camdan sarkarak saldırdı
İstanbul Basın Ekspres Yolu'nda, otomobilin içindeki bir kişi, seyir halindeki başka bir otomobile camdan sarkarak saldırdı. 27.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-27T22:23+0300
2022-12-27T22:23+0300
2022-12-27T22:25+0300
türkiye
istanbul
otomobil
trafik
seyir
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Basın Ekspres yolunda, bu akşam meydana gelen olayda, otomobilin içinde bulunan bir kişi, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle başka bir otomobilin önüne kırdı.Aracı durduramayınca seyir halindeyken otomobilin yanına yaklaşarak camdan sarkan kişi, araca vurmaya başladı. Tartışma, seyir halindeyken birkaç dakika devam etti.
https://sputniknews.com.tr/20221019/seyir-halindeyken-aracin-direksiyonunu-soktu-1062484703.html
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istanbul, otomobil, trafik, seyir
istanbul, otomobil, trafik, seyir
Seyir halindeki araca camdan sarkarak saldırdı
22:23 27.12.2022 (güncellendi: 22:25 27.12.2022) Abone ol
İstanbul Basın Ekspres Yolu'nda, otomobilin içindeki bir kişi, seyir halindeki başka bir otomobile camdan sarkarak saldırdı.
Basın Ekspres yolunda, bu akşam meydana gelen olayda, otomobilin içinde bulunan bir kişi, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle başka bir otomobilin önüne kırdı.
Aracı durduramayınca seyir halindeyken otomobilin yanına yaklaşarak camdan sarkan kişi, araca vurmaya başladı.
Tartışma, seyir halindeyken birkaç dakika devam etti.