https://sputniknews.com.tr/20221227/seyir-halindeki-araca-camdan-sarkarak-saldirdi-1065112520.html

Seyir halindeki araca camdan sarkarak saldırdı

Seyir halindeki araca camdan sarkarak saldırdı

İstanbul Basın Ekspres Yolu'nda, otomobilin içindeki bir kişi, seyir halindeki başka bir otomobile camdan sarkarak saldırdı. 27.12.2022, Sputnik Türkiye

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seyir

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Basın Ekspres yolunda, bu akşam meydana gelen olayda, otomobilin içinde bulunan bir kişi, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle başka bir otomobilin önüne kırdı.Aracı durduramayınca seyir halindeyken otomobilin yanına yaklaşarak camdan sarkan kişi, araca vurmaya başladı. Tartışma, seyir halindeyken birkaç dakika devam etti.

https://sputniknews.com.tr/20221019/seyir-halindeyken-aracin-direksiyonunu-soktu-1062484703.html

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