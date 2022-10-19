https://sputniknews.com.tr/20221019/seyir-halindeyken-aracin-direksiyonunu-soktu-1062484703.html
Seyir halindeyken aracın direksiyonunu söktü
Seyir halindeyken aracın direksiyonunu söktü
Pendik’te bir sürücü, seyir halindeyken otomobilinin direksiyonunu yerinden söktü. 19.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-19T13:25+0300
2022-10-19T13:25+0300
2022-10-19T13:33+0300
pendik
türkiye
direksiyon
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Pendik sahil yolunda meydana gelen olayda bir otomobil sürücüsü trafikte seyir halindeyken sosyal medyada beğeni ve izlenme uğruna kullandığı otomobilin direksiyonunu söktü.Trafikte metrelerce direksiyonsuz ilerleyen sürücü hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı.O anları arkadaşına kayda aldıran sürücü, daha sonra sosyal medyada yayınladı.
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pendik, direksiyon
Seyir halindeyken aracın direksiyonunu söktü
13:25 19.10.2022 (güncellendi: 13:33 19.10.2022) Abone ol
Pendik’te bir sürücü, seyir halindeyken otomobilinin direksiyonunu yerinden söktü.
Pendik sahil yolunda meydana gelen olayda bir otomobil sürücüsü trafikte seyir halindeyken sosyal medyada beğeni ve izlenme uğruna kullandığı otomobilin direksiyonunu söktü.
Trafikte metrelerce direksiyonsuz ilerleyen sürücü hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı.
O anları arkadaşına kayda aldıran sürücü, daha sonra sosyal medyada yayınladı.