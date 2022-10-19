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Seyir halindeyken aracın direksiyonunu söktü
Seyir halindeyken aracın direksiyonunu söktü
Pendik’te bir sürücü, seyir halindeyken otomobilinin direksiyonunu yerinden söktü. 19.10.2022, Sputnik Türkiye
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pendik
türkiye
direksiyon
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Pendik sahil yolunda meydana gelen olayda bir otomobil sürücüsü trafikte seyir halindeyken sosyal medyada beğeni ve izlenme uğruna kullandığı otomobilin direksiyonunu söktü.Trafikte metrelerce direksiyonsuz ilerleyen sürücü hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı.O anları arkadaşına kayda aldıran sürücü, daha sonra sosyal medyada yayınladı.
pendik
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pendik, direksiyon
pendik, direksiyon

Seyir halindeyken aracın direksiyonunu söktü

13:25 19.10.2022 (güncellendi: 13:33 19.10.2022)
© İHASeyir halindeki aracın direksiyonunu söken kişi
Seyir halindeki aracın direksiyonunu söken kişi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2022
© İHA
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Pendik’te bir sürücü, seyir halindeyken otomobilinin direksiyonunu yerinden söktü.
Pendik sahil yolunda meydana gelen olayda bir otomobil sürücüsü trafikte seyir halindeyken sosyal medyada beğeni ve izlenme uğruna kullandığı otomobilin direksiyonunu söktü.
Trafikte metrelerce direksiyonsuz ilerleyen sürücü hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı.
O anları arkadaşına kayda aldıran sürücü, daha sonra sosyal medyada yayınladı.
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