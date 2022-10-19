https://sputniknews.com.tr/20221019/seyir-halindeyken-aracin-direksiyonunu-soktu-1062484703.html

Seyir halindeyken aracın direksiyonunu söktü

Seyir halindeyken aracın direksiyonunu söktü

Pendik’te bir sürücü, seyir halindeyken otomobilinin direksiyonunu yerinden söktü. 19.10.2022, Sputnik Türkiye

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pendik

türkiye

direksiyon

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Pendik sahil yolunda meydana gelen olayda bir otomobil sürücüsü trafikte seyir halindeyken sosyal medyada beğeni ve izlenme uğruna kullandığı otomobilin direksiyonunu söktü.Trafikte metrelerce direksiyonsuz ilerleyen sürücü hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı.O anları arkadaşına kayda aldıran sürücü, daha sonra sosyal medyada yayınladı.

pendik

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pendik, direksiyon