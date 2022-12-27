https://sputniknews.com.tr/20221227/kansere-yakalandigini-duyuran-armagan-caglayandan-hakkindaki-olum-haberlerine-tepki-1065081010.html
Kansere yakalandığını duyuran Armağan Çağlayan'dan hakkındaki ölüm haberlerine tepki
Kansere yakalandığını duyuran Armağan Çağlayan'dan hakkındaki ölüm haberlerine tepki
Bir süre önce kansere yakalandığını duyurarak sevenlerini üzen Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabından isyan etti. Çağlayan, hakkında çıkan ölüm haberleri... 27.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-27T08:41+0300
2022-12-27T08:41+0300
2022-12-27T08:41+0300
yaşam
türkiye
armağan çağlayan
kanser
kanser tedavisi
ölüm
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Ünlü televizyon programcısı ve Youtube’da çektiği videolarla adından söz ettiren Armağan Çağlayan, bir süre evvel kansere yakalandığını açıklamıştı. Çağlayan, üzücü haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vermişti.Geçirdiği operasyonun ardından sosyal medyadan sağlık durumu ile ilgili bir paylaşım yapan Çağlayan, "4.5 saat süren bir operasyon geçirdim. Az evvel yoğun bakımdan odama geldim. Ameliyat sırasında yapılan Frozen Patoloji sonucunda kitle kanser çıktı. Fakat şanslıyım ki doktorlarım peşimi bırakmadılar ve çok erken evrede yakaladılar hastalığımı." ifadelerini kullanmıştı.Ünlü yıldız, bugün Twitter hesabı üzerinden, hakkında çıkan ölüm haberlerine isyan etti.Çağlayan, açıklamasında "Ya bu Facebook’ta dolanan “Armağan Çağlayan öldü “ haberini nasıl kaldırtacağız? Telefonlar kilit! Herkes ağlayarak arıyor! Tövbe yahu!" cümlelerini kullandı.Armağan Çağlayan, doktorunun, işlerini hafifletme tavsiyesi üzerine, YotuTube'da yaptığı programına son vermişti.
https://sputniknews.com.tr/20221224/kanser-tedavisi-goren-sunucu-armagan-caglayan-program-yaptigi-youtubea-veda-etti-1064962473.html
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türkiye, armağan çağlayan, kanser, kanser tedavisi, ölüm
türkiye, armağan çağlayan, kanser, kanser tedavisi, ölüm
Kansere yakalandığını duyuran Armağan Çağlayan'dan hakkındaki ölüm haberlerine tepki
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Bir süre önce kansere yakalandığını duyurarak sevenlerini üzen Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabından isyan etti. Çağlayan, hakkında çıkan ölüm haberleri nedeniyle herkesin ağlayarak kendisine telefon ettiğini söyledi.
Ünlü televizyon programcısı ve Youtube’da çektiği videolarla adından söz ettiren Armağan Çağlayan, bir süre evvel kansere yakalandığını açıklamıştı. Çağlayan, üzücü haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vermişti.
Geçirdiği operasyonun ardından sosyal medyadan sağlık durumu ile ilgili bir paylaşım yapan Çağlayan, "4.5 saat süren bir operasyon geçirdim. Az evvel yoğun bakımdan odama geldim. Ameliyat sırasında yapılan Frozen Patoloji sonucunda kitle kanser çıktı. Fakat şanslıyım ki doktorlarım peşimi bırakmadılar ve çok erken evrede yakaladılar hastalığımı." ifadelerini kullanmıştı.
Ünlü yıldız, bugün Twitter hesabı üzerinden, hakkında çıkan ölüm haberlerine isyan etti.
Çağlayan, açıklamasında "Ya bu Facebook’ta dolanan “Armağan Çağlayan öldü “ haberini nasıl kaldırtacağız? Telefonlar kilit! Herkes ağlayarak arıyor! Tövbe yahu!" cümlelerini kullandı.
Armağan Çağlayan, doktorunun, işlerini hafifletme tavsiyesi üzerine, YotuTube'da yaptığı programına son vermişti.