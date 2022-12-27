https://sputniknews.com.tr/20221227/kansere-yakalandigini-duyuran-armagan-caglayandan-hakkindaki-olum-haberlerine-tepki-1065081010.html

Kansere yakalandığını duyuran Armağan Çağlayan'dan hakkındaki ölüm haberlerine tepki

Kansere yakalandığını duyuran Armağan Çağlayan'dan hakkındaki ölüm haberlerine tepki

Bir süre önce kansere yakalandığını duyurarak sevenlerini üzen Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabından isyan etti. Çağlayan, hakkında çıkan ölüm haberleri... 27.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-27T08:41+0300

2022-12-27T08:41+0300

2022-12-27T08:41+0300

yaşam

türkiye

armağan çağlayan

kanser

kanser tedavisi

ölüm

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Ünlü televizyon programcısı ve Youtube’da çektiği videolarla adından söz ettiren Armağan Çağlayan, bir süre evvel kansere yakalandığını açıklamıştı. Çağlayan, üzücü haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vermişti.Geçirdiği operasyonun ardından sosyal medyadan sağlık durumu ile ilgili bir paylaşım yapan Çağlayan, "4.5 saat süren bir operasyon geçirdim. Az evvel yoğun bakımdan odama geldim. Ameliyat sırasında yapılan Frozen Patoloji sonucunda kitle kanser çıktı. Fakat şanslıyım ki doktorlarım peşimi bırakmadılar ve çok erken evrede yakaladılar hastalığımı." ifadelerini kullanmıştı.Ünlü yıldız, bugün Twitter hesabı üzerinden, hakkında çıkan ölüm haberlerine isyan etti.Çağlayan, açıklamasında "Ya bu Facebook’ta dolanan “Armağan Çağlayan öldü “ haberini nasıl kaldırtacağız? Telefonlar kilit! Herkes ağlayarak arıyor! Tövbe yahu!" cümlelerini kullandı.Armağan Çağlayan, doktorunun, işlerini hafifletme tavsiyesi üzerine, YotuTube'da yaptığı programına son vermişti.

https://sputniknews.com.tr/20221224/kanser-tedavisi-goren-sunucu-armagan-caglayan-program-yaptigi-youtubea-veda-etti-1064962473.html

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türkiye, armağan çağlayan, kanser, kanser tedavisi, ölüm