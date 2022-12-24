https://sputniknews.com.tr/20221224/kanser-tedavisi-goren-sunucu-armagan-caglayan-program-yaptigi-youtubea-veda-etti-1064962473.html

Kanser tedavisi gören sunucu Armağan Çağlayan, program yaptığı YouTube'a veda etti

Kanser tedavisi gören sunucu Armağan Çağlayan, program yaptığı YouTube'a veda etti

YouTube'da yayınlanan yapımcısı ve sunucusu olduğu programlarla dikkat çeken Armağan Çağlayan, akciğer kanseriyle mücadele ediyor. 56 yaşındaki ünlü isim, üç... 24.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-24T12:38+0300

2022-12-24T12:38+0300

2022-12-24T12:41+0300

yaşam

armağan çağlayan

youtube

kanser

kanser tedavisi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/18/1064962329_12:0:1480:826_1920x0_80_0_0_85c90b39217044a0f4b2d2c6776a1564.png

Sosyal medya üzerinden sevenlerini üzen bir haber vererek akciğer kanserine yakalandığını açıklayan Armağan Çağlayan, program yaptığı YouTube'a veda ettiğini duyurdu.Çağlayan, "Yakın zamanda yaptırdığım yıllık sağlık taramasında akciğerimde bir kitle tespit edildi ve yapılan tetkikler sonucunda bugün kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğu ortaya çıktı. Çalışmak benim için her zaman olduğu gibi, şimdi de hayatla bağımı sağlayan en önemli motivasyon kaynağı. Bu yüzden o zorunlu arayı fazla uzatmadan işimin başına döneceğim" demişti.Çağlayan'ın lenflerimden parça alınıp biyopsiye yollanmıştı. Hastalığın lenflerine bulaşmadığı müjdesini veren sununu, 30 Kasım'da ameliyat olmuş, operasyon sonrası Instagram hesabından son durumuyla ilgili yeni bir açıklamada bulunmuştu.Çağlayan'ın açıklaması şu şekildeydi: 56 yaşındaki Çağlayan son yaptığı paylaşımıyla ise hayranlarını üzdü:

https://sputniknews.com.tr/20221122/armagan-caglayan-yuksek-ihtimalle-kansere-yakalandim-1063697748.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

armağan çağlayan, youtube, kanser, kanser tedavisi