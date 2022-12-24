https://sputniknews.com.tr/20221224/kanser-tedavisi-goren-sunucu-armagan-caglayan-program-yaptigi-youtubea-veda-etti-1064962473.html
Kanser tedavisi gören sunucu Armağan Çağlayan, program yaptığı YouTube'a veda etti
Kanser tedavisi gören sunucu Armağan Çağlayan, program yaptığı YouTube'a veda etti
YouTube'da yayınlanan yapımcısı ve sunucusu olduğu programlarla dikkat çeken Armağan Çağlayan, akciğer kanseriyle mücadele ediyor. 56 yaşındaki ünlü isim, üç... 24.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-24T12:38+0300
2022-12-24T12:38+0300
2022-12-24T12:41+0300
yaşam
armağan çağlayan
youtube
kanser
kanser tedavisi
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Sosyal medya üzerinden sevenlerini üzen bir haber vererek akciğer kanserine yakalandığını açıklayan Armağan Çağlayan, program yaptığı YouTube'a veda ettiğini duyurdu.Çağlayan, "Yakın zamanda yaptırdığım yıllık sağlık taramasında akciğerimde bir kitle tespit edildi ve yapılan tetkikler sonucunda bugün kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğu ortaya çıktı. Çalışmak benim için her zaman olduğu gibi, şimdi de hayatla bağımı sağlayan en önemli motivasyon kaynağı. Bu yüzden o zorunlu arayı fazla uzatmadan işimin başına döneceğim" demişti.Çağlayan'ın lenflerimden parça alınıp biyopsiye yollanmıştı. Hastalığın lenflerine bulaşmadığı müjdesini veren sununu, 30 Kasım'da ameliyat olmuş, operasyon sonrası Instagram hesabından son durumuyla ilgili yeni bir açıklamada bulunmuştu.Çağlayan'ın açıklaması şu şekildeydi: 56 yaşındaki Çağlayan son yaptığı paylaşımıyla ise hayranlarını üzdü:
https://sputniknews.com.tr/20221122/armagan-caglayan-yuksek-ihtimalle-kansere-yakalandim-1063697748.html
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armağan çağlayan, youtube, kanser, kanser tedavisi
armağan çağlayan, youtube, kanser, kanser tedavisi
Kanser tedavisi gören sunucu Armağan Çağlayan, program yaptığı YouTube'a veda etti
12:38 24.12.2022 (güncellendi: 12:41 24.12.2022) Abone ol
YouTube'da yayınlanan yapımcısı ve sunucusu olduğu programlarla dikkat çeken Armağan Çağlayan, akciğer kanseriyle mücadele ediyor. 56 yaşındaki ünlü isim, üç hafta önce 4.5 saat süren ameliyat geçirmiş, kitle ciğerinden alınmıştı. Çağlayan'dan yaptığı son paylaşımıyla programı hakkında yeni bir karar verdiğini açıkladı.
Sosyal medya üzerinden sevenlerini üzen bir haber vererek akciğer kanserine yakalandığını açıklayan Armağan Çağlayan, program yaptığı YouTube'a veda ettiğini duyurdu.
Çağlayan, "Yakın zamanda yaptırdığım yıllık sağlık taramasında akciğerimde bir kitle tespit edildi ve yapılan tetkikler sonucunda bugün kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğu ortaya çıktı. Çalışmak benim için her zaman olduğu gibi, şimdi de hayatla bağımı sağlayan en önemli motivasyon kaynağı. Bu yüzden o zorunlu arayı fazla uzatmadan işimin başına döneceğim" demişti.
Çağlayan'ın lenflerimden parça alınıp biyopsiye yollanmıştı. Hastalığın lenflerine bulaşmadığı müjdesini veren sununu, 30 Kasım'da ameliyat olmuş, operasyon sonrası Instagram hesabından son durumuyla ilgili yeni bir açıklamada bulunmuştu.
Çağlayan'ın açıklaması şu şekildeydi:
“4.5 saat süren bir operasyon geçirdim. Yoğun bakımdan odama geldim. Ameliyat sırasında yapılan Frozen Patoloji sonucunda kitle kanser çıktı. Fakat şanslıyım ki, doktorlarım peşimi bırakmadılar ve çok erken evrede yakaladılar hastalığımı. Ben çalışmayı hiç bırakmayacağım, biraz dinlendikten sonra 'Size Anlatacaklarım Var' turnesiyle, Gebze, Bartın, Zonguldak, İstanbul ve Ankara’da olacağım. Dualarınız ve iyi dileklerinize minnettarım. Herkese sevgiler saygılar.”
56 yaşındaki Çağlayan son yaptığı paylaşımıyla ise hayranlarını üzdü:
''Bu fotoğraflar, dün son kez yaptığımız YouTube çekimlerinden. Siz Şubat Ayı ortasına kadar izleyebilecekseniz, ama biz dün son kez çekim yaptık. Artık YouTube’a veda zamanı…. “Doktor işlerinizi azaltın, biraz kendinize zaman ayırın” dedi… Bugüne kadar YouTube programlarımıza gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ederiz… Bir gün başka mecralarda, başka maceralarda tekrar görüşmek ümidiyle … Her şey için çooook teşekkürler … Minettarız…''