https://sputniknews.com.tr/20221122/armagan-caglayan-yuksek-ihtimalle-kansere-yakalandim-1063697748.html

Armağan Çağlayan: Yüksek ihtimalle kansere yakalandım

Armağan Çağlayan: Yüksek ihtimalle kansere yakalandım

Televizyon yapımcısı ve programcısı Armağan Çağlayan'dan üzücü haber geldi. Çağlayan, akciğerinde kitle tespit edildiğini ve yapılan tetkikler sonucunda... 22.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-22T00:01+0300

2022-11-22T00:01+0300

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yaşam

armağan çağlayan

kanser

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Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sevenlerini üzdü. Çağlayan, "Yakın zamanda yaptırdığım yıllık sağlık taramasında akciğerimde bir kitle tespit edildi ve yapılan tetkikler sonucunda bugün kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğu ortaya çıktı." dedi.Çağlayan, önümüzdeki hafta sonundan itibaren tedavi sürecine başlayacağını da duyurdu.Ünlü televizyoncunun paylaşımında şu ifadelere yer verdi:"Herkese merhaba, bugün sizinle kişisel bir şey paylaşmak istiyorum.Yakın zamanda yaptırdığım yıllık sağlık taramasında akciğerimde bir kitle tespit edildi ve yapılan tetkikler sonucunda bugün kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğu ortaya çıktı.Önümüzdeki hafta sonundan itibaren tedavi sürecine başlayacağım.Bu sebeple, beş aydır sahnelemekte olduğumuz Size Anlatacaklarım Var Gösterisi’ne 25 Kasım Cuma Günü Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu’ndaki temsilden sonra zorunlu bir ara verip, devam eden günlerdeki Aydın, Denizli ve Bodrum temsillerini iptal ediyoruz.Ancak çalışmak benim için her zaman olduğu gibi, şimdi de hayatla bağımı sağlayan en önemli motivasyon kaynağı.Bu yüzden o zorunlu arayı fazla uzatmadan işimin başına döneceğim.18 Aralık’ta Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde yeniden görüşmek dileğiyle…Dedikodu ve yanlış haberlerin önüne geçmek için, buradan sık sık süreçle ilgili kısa bilgilendirmeler yapacağım.Herkese tek tek yanıt veremeyeceğim için şimdiden anlayış rica eder, sevgi ve esenlikler dilerim……"

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armağan çağlayan, kanser