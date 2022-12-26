https://sputniknews.com.tr/20221226/evden-calismak-icin-luks-gemide-12-yillik-bilet-satin-aldi-1065024524.html

Evden çalışmak için lüks gemide 12 yıllık bilet satın aldı

Evden çalışmak için lüks gemide 12 yıllık bilet satın aldı

Pandemiyle birlikte kalıcı hale gelmeye başlayan 'evden çalışma' seçeneği, insanlara farklı yerlerde yaşama şansı da sunarken 28 yaşındaki Austin Wells, bunu... 26.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-26T12:33+0300

2022-12-26T12:33+0300

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yaşam

meta

evden çalışma

cruise gemisi

kira

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Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi sosyal medya platformlarının bağlı olduğu Meta’da çalışan Wells, 2025’te yapımı tamamlanacak ‘MV Narrative’ cruise gemisinin bir kamarasını 12 yıl için kiraladı.CNBC’ye konuşan Wells, 12 yıl için 300 bin dolar öderken (yaklaşık 5 milyon 500 bin TL), geminin ömür boyu oda satışı seçeneğinde ücret 1 milyon dolardan başlıyor.6 kıtayı bin günde dolaşacak olan gemi, her limanda 3 gün demir atarken Wells gemideki yeme-içme, havuz, temizlik, sağlık hizmetleri ve barlar gibi tüm imkanlardan faydalanabilecek.Lüks odası evinin kirasından ucuzWelss’in 12 yıllığına satın aldığı odayı aylık olarak kiralamak isteyenler 4 bin 500 doları gözden çıkarması gerekiyor. 28 yaşındaki adamın yaptığı ödeme aylara bölündüğünde ise cebinden çıkacak para 2 bin 83 dolara düşüyor.Bu ücret, Manhattan’da benzer bir dairenin sadece kirasıyla bile karşılaştığında çok düşük kalıyor.Saat farkını avantaja çevirdiABD’nin batı kıyılarında geçerli olan saat diliminde çalışacak olan Welss, bunu da avantaja çevirmeyi planlıyor.Welss, saat farkının fazla olduğu bölgelerde seyahat ederken gündüz gezip, ABD’de mesainin başlayacağı akşam saatlerinde ise bilgisayar başına oturmayı hedefliyor.

https://sputniknews.com.tr/20221129/snapchat-calisanlarinin-yuzde-80inin-ofisten-calismasini-zorunlu-kilacak-1063950823.html

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meta, evden çalışma, cruise gemisi, kira