https://sputniknews.com.tr/20221226/evden-calismak-icin-luks-gemide-12-yillik-bilet-satin-aldi-1065024524.html
Evden çalışmak için lüks gemide 12 yıllık bilet satın aldı
Evden çalışmak için lüks gemide 12 yıllık bilet satın aldı
Pandemiyle birlikte kalıcı hale gelmeye başlayan 'evden çalışma' seçeneği, insanlara farklı yerlerde yaşama şansı da sunarken 28 yaşındaki Austin Wells, bunu... 26.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-26T12:33+0300
2022-12-26T12:33+0300
2022-12-26T12:33+0300
yaşam
meta
evden çalışma
cruise gemisi
kira
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Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi sosyal medya platformlarının bağlı olduğu Meta’da çalışan Wells, 2025’te yapımı tamamlanacak ‘MV Narrative’ cruise gemisinin bir kamarasını 12 yıl için kiraladı.CNBC’ye konuşan Wells, 12 yıl için 300 bin dolar öderken (yaklaşık 5 milyon 500 bin TL), geminin ömür boyu oda satışı seçeneğinde ücret 1 milyon dolardan başlıyor.6 kıtayı bin günde dolaşacak olan gemi, her limanda 3 gün demir atarken Wells gemideki yeme-içme, havuz, temizlik, sağlık hizmetleri ve barlar gibi tüm imkanlardan faydalanabilecek.Lüks odası evinin kirasından ucuzWelss’in 12 yıllığına satın aldığı odayı aylık olarak kiralamak isteyenler 4 bin 500 doları gözden çıkarması gerekiyor. 28 yaşındaki adamın yaptığı ödeme aylara bölündüğünde ise cebinden çıkacak para 2 bin 83 dolara düşüyor.Bu ücret, Manhattan’da benzer bir dairenin sadece kirasıyla bile karşılaştığında çok düşük kalıyor.Saat farkını avantaja çevirdiABD’nin batı kıyılarında geçerli olan saat diliminde çalışacak olan Welss, bunu da avantaja çevirmeyi planlıyor.Welss, saat farkının fazla olduğu bölgelerde seyahat ederken gündüz gezip, ABD’de mesainin başlayacağı akşam saatlerinde ise bilgisayar başına oturmayı hedefliyor.
https://sputniknews.com.tr/20221129/snapchat-calisanlarinin-yuzde-80inin-ofisten-calismasini-zorunlu-kilacak-1063950823.html
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meta, evden çalışma, cruise gemisi, kira
meta, evden çalışma, cruise gemisi, kira
Evden çalışmak için lüks gemide 12 yıllık bilet satın aldı
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Pandemiyle birlikte kalıcı hale gelmeye başlayan 'evden çalışma' seçeneği, insanlara farklı yerlerde yaşama şansı da sunarken 28 yaşındaki Austin Wells, bunu bir adım daha ileri götürdü. Wells, lüks gemide 12 yıllık bilet satın aldı.
Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi sosyal medya platformlarının bağlı olduğu Meta’da çalışan Wells, 2025’te yapımı tamamlanacak ‘MV Narrative’ cruise gemisinin bir kamarasını 12 yıl için kiraladı.
CNBC’ye konuşan Wells, 12 yıl için 300 bin dolar öderken (yaklaşık 5 milyon 500 bin TL), geminin ömür boyu oda satışı seçeneğinde ücret 1 milyon dolardan başlıyor.
6 kıtayı bin günde dolaşacak olan gemi, her limanda 3 gün demir atarken Wells gemideki yeme-içme, havuz, temizlik, sağlık hizmetleri ve barlar gibi tüm imkanlardan faydalanabilecek.
Lüks odası evinin kirasından ucuz
Welss’in 12 yıllığına satın aldığı odayı aylık olarak kiralamak isteyenler 4 bin 500 doları gözden çıkarması gerekiyor. 28 yaşındaki adamın yaptığı ödeme aylara bölündüğünde ise cebinden çıkacak para 2 bin 83 dolara düşüyor.
Bu ücret, Manhattan’da benzer bir dairenin sadece kirasıyla bile karşılaştığında çok düşük kalıyor.
Saat farkını avantaja çevirdi
ABD’nin batı kıyılarında geçerli olan saat diliminde çalışacak olan Welss, bunu da avantaja çevirmeyi planlıyor.
Welss, saat farkının fazla olduğu bölgelerde seyahat ederken gündüz gezip, ABD’de mesainin başlayacağı akşam saatlerinde ise bilgisayar başına oturmayı hedefliyor.