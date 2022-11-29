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Snapchat, çalışanlara haftada 4 gün ofisten çalışmalarını zorunlu kılacak
Snapchat, çalışanlara haftada 4 gün ofisten çalışmalarını zorunlu kılacak
Sosyal medya platformu Snapchat, şubat ayının sonundan itibaren çalışanlarının zamanın yüzde 80'ini ofiste geçirmelerini zorunlu kılacağını duyurdu. 29.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-29T10:08+0300
2022-11-29T10:11+0300
yaşam
snapchat
ofis
uzaktan çalışma
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Twitter'ı satın alan Elon Musk'ın çalışanlardan ofiste haftada en az 40 saat çalışma beklediğini açıklamasının ardından sosyal medya platformu Snapchat'in bağlı olduğu Snap Inc., çalışanların büyük kısmına yeni yıldan itibaren ofisten çalışmayı zorunlu kıldı.Bloomberg'in haberine göre şirketten çalışanlara gönderilen e-postada, "Uzun süre uzaktan çalıştıktan sonra, yeni 80'e 20 hibrit modelimizle herkesi gelecek yıl yeniden bir araya getireceğimiz için heyecanlıyız" ifadelerine yer verildi.E-postada, şubat ayından itibaren çalışanlarından haftada 4 gün ofiste olmalarının talep edildiği kaydedildi.Son dönemde teknoloji şirketlerindeki işten çıkarmalara katılan Snap Inc, ağustos ayında maliyetleri kısmak üzere personelin yüzde 20'sini işten çıkaracağını ve bazı projeleri durduracağını açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221117/twitterda-yol-ayrimi-musktan-ya-uzun-saatler-yogun-calismayi-kabul-edin-ya-da-terk-edin-resti-1063553549.html
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snapchat, ofis, uzaktan çalışma
snapchat, ofis, uzaktan çalışma

Snapchat, çalışanlara haftada 4 gün ofisten çalışmalarını zorunlu kılacak

10:08 29.11.2022 (güncellendi: 10:11 29.11.2022)
© AFP 2022 / ROBYN BECKSnapchat
Snapchat - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2022
© AFP 2022 / ROBYN BECK
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Sosyal medya platformu Snapchat, şubat ayının sonundan itibaren çalışanlarının zamanın yüzde 80'ini ofiste geçirmelerini zorunlu kılacağını duyurdu.
Twitter'ı satın alan Elon Musk'ın çalışanlardan ofiste haftada en az 40 saat çalışma beklediğini açıklamasının ardından sosyal medya platformu Snapchat'in bağlı olduğu Snap Inc., çalışanların büyük kısmına yeni yıldan itibaren ofisten çalışmayı zorunlu kıldı.
Bloomberg'in haberine göre şirketten çalışanlara gönderilen e-postada, "Uzun süre uzaktan çalıştıktan sonra, yeni 80'e 20 hibrit modelimizle herkesi gelecek yıl yeniden bir araya getireceğimiz için heyecanlıyız" ifadelerine yer verildi.
E-postada, şubat ayından itibaren çalışanlarından haftada 4 gün ofiste olmalarının talep edildiği kaydedildi.
Son dönemde teknoloji şirketlerindeki işten çıkarmalara katılan Snap Inc, ağustos ayında maliyetleri kısmak üzere personelin yüzde 20'sini işten çıkaracağını ve bazı projeleri durduracağını açıklamıştı.
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