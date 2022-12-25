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https://sputniknews.com.tr/20221225/talibanin-kadin-personel-yasaginin-ardindan-3-stk-calismalarini-durdurdu--1064998081.html
Taliban'ın kadın personel yasağının ardından 3 STK çalışmalarını durdurdu
Taliban'ın kadın personel yasağının ardından 3 STK çalışmalarını durdurdu
Taliban'ın Afganistan'da faaliyet gösteren yerel veya yabancı sivil toplum kuruluşlarının (STK) kadın personel çalıştırmasını ikinci bir duyuruya kadar askıya... 25.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-25T16:27+0300
2022-12-25T16:30+0300
dünya
taliban
kadın
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Save The Children, the Norwegian Refugee Council ve CARE ortak bir açıklamada, 'kadınlar olmadan Afganistan'da çaresiz durumdaki çocuklara, kadınlara ve erkeklere etkili bir şekilde ulaşamayacaklarını' duyurdu. The Norwegian Refugee Council Afganistan yetkilisi Neil Turner, organizasyonunun ülkede 468 kadın çalışanı olduğunu belirterek "Tüm kültürel normlara uyduk. Çaresizce yardım bekleyen kadınlara erişebilmek için ihtiyaç duyduğumuz, kendini işine adamış kadın personelimiz olmadan çalışamayız" dedi. Taliban, 24 Aralık’ta STK'lerin kadın personel çalıştırmasını ikinci bir duyuruya kadar askıya almıştı. Taliban geçici hükümetinin Ekonomi Bakanlığı Sözcüsü Abdurrahman Habib, Bakanlığın söz konusu kararı ülkedeki tüm STK'lere gönderdiğini ve bu karara uyulması gerektiğini söylemişti. Kadın personelin işlerine son vermeyen STK'lerin lisanslarının iptal edileceği kaydedilmişti. Taliban Geçici Hükümetinin Yüksek Öğretim Bakanlığı, 20 Aralık'ta Afganistan'daki tüm kamu ve özel üniversitelere gönderdiği talimatla kız öğrencilerin eğitimlerine ikinci bir duyuruya kadar ara verildiğini duyurmuştu. Geçen yıl 15 Ağustos'ta Taliban'ın Afganistan yönetimine gelmesiyle kamu ve özel sektörde çalışan çok sayıda kadın işini kaybetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221224/taliban-afganistandaki-tum-stklarda-kadinlarin-calismasini-askiya-aldi-1064977222.html
https://sputniknews.com.tr/20221223/taliban-kadinlarin-muhendislik-ve-ziraat-egitimi-almasi-islami-kurallara-ve-afgan-kulturune-aykiri-1064900414.html
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taliban, kadın, stk, afganistan
taliban, kadın, stk, afganistan

Taliban'ın kadın personel yasağının ardından 3 STK çalışmalarını durdurdu

16:27 25.12.2022 (güncellendi: 16:30 25.12.2022)
© AFP 2022 / ABDUL MAJEEDTaliban- Kadınlar- Afganistan
Taliban- Kadınlar- Afganistan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2022
© AFP 2022 / ABDUL MAJEED
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Taliban'ın Afganistan'da faaliyet gösteren yerel veya yabancı sivil toplum kuruluşlarının (STK) kadın personel çalıştırmasını ikinci bir duyuruya kadar askıya almasının ardından ülkedeki uluslararası yardım kuruluşları çalışmalarını durdurdu.
Save The Children, the Norwegian Refugee Council ve CARE ortak bir açıklamada, 'kadınlar olmadan Afganistan'da çaresiz durumdaki çocuklara, kadınlara ve erkeklere etkili bir şekilde ulaşamayacaklarını' duyurdu.
The Norwegian Refugee Council Afganistan yetkilisi Neil Turner, organizasyonunun ülkede 468 kadın çalışanı olduğunu belirterek "Tüm kültürel normlara uyduk. Çaresizce yardım bekleyen kadınlara erişebilmek için ihtiyaç duyduğumuz, kendini işine adamış kadın personelimiz olmadan çalışamayız" dedi.
Taliban, 24 Aralık’ta STK'lerin kadın personel çalıştırmasını ikinci bir duyuruya kadar askıya almıştı. Taliban geçici hükümetinin Ekonomi Bakanlığı Sözcüsü Abdurrahman Habib, Bakanlığın söz konusu kararı ülkedeki tüm STK'lere gönderdiğini ve bu karara uyulması gerektiğini söylemişti. Kadın personelin işlerine son vermeyen STK'lerin lisanslarının iptal edileceği kaydedilmişti.
Taliban'ın Yüksek Eğitim Bakanlığı'nın tüm devlet ve özel üniversitelere kadınların eğitime katılımını yasakladığını bildirmesi sonrası Afgan başkenti Kabil'de bir grup kadın protesto düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2022
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Taliban, Afganistan'daki tüm STK'larda kadınların çalışmasını askıya aldı
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Taliban Geçici Hükümetinin Yüksek Öğretim Bakanlığı, 20 Aralık'ta Afganistan'daki tüm kamu ve özel üniversitelere gönderdiği talimatla kız öğrencilerin eğitimlerine ikinci bir duyuruya kadar ara verildiğini duyurmuştu. Geçen yıl 15 Ağustos'ta Taliban'ın Afganistan yönetimine gelmesiyle kamu ve özel sektörde çalışan çok sayıda kadın işini kaybetmişti.
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