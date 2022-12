https://sputniknews.com.tr/20221225/talibanin-kadin-personel-yasaginin-ardindan-3-stk-calismalarini-durdurdu--1064998081.html

Taliban'ın kadın personel yasağının ardından 3 STK çalışmalarını durdurdu

Save The Children, the Norwegian Refugee Council ve CARE ortak bir açıklamada, 'kadınlar olmadan Afganistan'da çaresiz durumdaki çocuklara, kadınlara ve erkeklere etkili bir şekilde ulaşamayacaklarını' duyurdu. The Norwegian Refugee Council Afganistan yetkilisi Neil Turner, organizasyonunun ülkede 468 kadın çalışanı olduğunu belirterek "Tüm kültürel normlara uyduk. Çaresizce yardım bekleyen kadınlara erişebilmek için ihtiyaç duyduğumuz, kendini işine adamış kadın personelimiz olmadan çalışamayız" dedi. Taliban, 24 Aralık’ta STK'lerin kadın personel çalıştırmasını ikinci bir duyuruya kadar askıya almıştı. Taliban geçici hükümetinin Ekonomi Bakanlığı Sözcüsü Abdurrahman Habib, Bakanlığın söz konusu kararı ülkedeki tüm STK'lere gönderdiğini ve bu karara uyulması gerektiğini söylemişti. Kadın personelin işlerine son vermeyen STK'lerin lisanslarının iptal edileceği kaydedilmişti. Taliban Geçici Hükümetinin Yüksek Öğretim Bakanlığı, 20 Aralık'ta Afganistan'daki tüm kamu ve özel üniversitelere gönderdiği talimatla kız öğrencilerin eğitimlerine ikinci bir duyuruya kadar ara verildiğini duyurmuştu. Geçen yıl 15 Ağustos'ta Taliban'ın Afganistan yönetimine gelmesiyle kamu ve özel sektörde çalışan çok sayıda kadın işini kaybetmişti.

