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https://sputniknews.com.tr/20221224/taliban-afganistandaki-tum-stklarda-kadinlarin-calismasini-askiya-aldi-1064977222.html
Taliban, Afganistan'daki tüm STK'larda kadınların çalışmasını askıya aldı
Taliban, Afganistan'daki tüm STK'larda kadınların çalışmasını askıya aldı
Taliban, Afganistan'da faaliyet gösteren yerel veya yabancı sivil toplum kuruluşlarının (STK) kadın personel çalıştırmasını ikinci bir duyuruya kadar askıya... 24.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-24T21:01+0300
2022-12-24T21:07+0300
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Taliban, Afganistan'daki tüm sivil toplum kuruluşlarında kadınların çalışmasını askıya aldığını bildirdi.Anadolu Ajansı muhabirine konuşan Taliban geçici hükümetinin Ekonomi Bakanlığı Sözcüsü Abdurrahman Habib, bakanlığın söz konusu kararı ülkedeki tüm STK'lere gönderdiğini ve bu karara uyulması gerektiğini söyledi.Habib, kararın yabancı kadın çalışanları kapsayıp kapsamadığı sorusunu ise yanıtsız bıraktı.Bakanlığın açıklamasında, bu kurumlarda çalışan kadınların Taliban yönetiminin getirdiği 'örtünme' kurallarına 'düzgün bir şekilde riayet etmediğine' yönelik çok sayıda şikayet alındığı aktarıldı.Açıklamada, kadın personelin işlerine son vermeyen STK'lerin lisanslarının iptal edileceği kaydedildi.Taliban Geçici Hükümetinin Yüksek Öğretim Bakanlığı, 20 Aralık'ta Afganistan'daki tüm kamu ve özel üniversitelere gönderdiği talimat ile kız öğrencilerin eğitimlerine ikinci bir duyuruya kadar ara verildiğini duyurmuştu.Geçen yıl 15 Ağustos'ta Afganistan yönetimine gelen Taliban sonrası, kamu ve özel sektörde çalışan çok sayıda kadın işini kaybetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221223/taliban-kadinlarin-muhendislik-ve-ziraat-egitimi-almasi-islami-kurallara-ve-afgan-kulturune-aykiri-1064900414.html
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taliban, kadın, stk
taliban, kadın, stk

Taliban, Afganistan'daki tüm STK'larda kadınların çalışmasını askıya aldı

21:01 24.12.2022 (güncellendi: 21:07 24.12.2022)
© AFP 2022 / -Taliban'ın Yüksek Eğitim Bakanlığı'nın tüm devlet ve özel üniversitelere kadınların eğitime katılımını yasakladığını bildirmesi sonrası Afgan başkenti Kabil'de bir grup kadın protesto düzenledi.
Taliban'ın Yüksek Eğitim Bakanlığı'nın tüm devlet ve özel üniversitelere kadınların eğitime katılımını yasakladığını bildirmesi sonrası Afgan başkenti Kabil'de bir grup kadın protesto düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2022
© AFP 2022 / -
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Taliban, Afganistan'da faaliyet gösteren yerel veya yabancı sivil toplum kuruluşlarının (STK) kadın personel çalıştırmasını ikinci bir duyuruya kadar askıya aldı.
Taliban, Afganistan'daki tüm sivil toplum kuruluşlarında kadınların çalışmasını askıya aldığını bildirdi.
Anadolu Ajansı muhabirine konuşan Taliban geçici hükümetinin Ekonomi Bakanlığı Sözcüsü Abdurrahman Habib, bakanlığın söz konusu kararı ülkedeki tüm STK'lere gönderdiğini ve bu karara uyulması gerektiğini söyledi.
Habib, kararın yabancı kadın çalışanları kapsayıp kapsamadığı sorusunu ise yanıtsız bıraktı.
Bakanlığın açıklamasında, bu kurumlarda çalışan kadınların Taliban yönetiminin getirdiği 'örtünme' kurallarına 'düzgün bir şekilde riayet etmediğine' yönelik çok sayıda şikayet alındığı aktarıldı.
Açıklamada, kadın personelin işlerine son vermeyen STK'lerin lisanslarının iptal edileceği kaydedildi.
Taliban Geçici Hükümetinin Yüksek Öğretim Bakanlığı, 20 Aralık'ta Afganistan'daki tüm kamu ve özel üniversitelere gönderdiği talimat ile kız öğrencilerin eğitimlerine ikinci bir duyuruya kadar ara verildiğini duyurmuştu.
Geçen yıl 15 Ağustos'ta Afganistan yönetimine gelen Taliban sonrası, kamu ve özel sektörde çalışan çok sayıda kadın işini kaybetmişti.
Afganistan'da Taliban yönetimi bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2022
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