https://sputniknews.com.tr/20221224/taliban-afganistandaki-tum-stklarda-kadinlarin-calismasini-askiya-aldi-1064977222.html

Taliban, Afganistan'daki tüm STK'larda kadınların çalışmasını askıya aldı

Taliban, Afganistan'daki tüm STK'larda kadınların çalışmasını askıya aldı

Taliban, Afganistan'da faaliyet gösteren yerel veya yabancı sivil toplum kuruluşlarının (STK) kadın personel çalıştırmasını ikinci bir duyuruya kadar askıya... 24.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-24T21:01+0300

2022-12-24T21:01+0300

2022-12-24T21:07+0300

taliban

dünya

kadın

stk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/16/1064881674_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6c1b3527ef12fc0a03ccb8888ac586bf.jpg

Taliban, Afganistan'daki tüm sivil toplum kuruluşlarında kadınların çalışmasını askıya aldığını bildirdi.Anadolu Ajansı muhabirine konuşan Taliban geçici hükümetinin Ekonomi Bakanlığı Sözcüsü Abdurrahman Habib, bakanlığın söz konusu kararı ülkedeki tüm STK'lere gönderdiğini ve bu karara uyulması gerektiğini söyledi.Habib, kararın yabancı kadın çalışanları kapsayıp kapsamadığı sorusunu ise yanıtsız bıraktı.Bakanlığın açıklamasında, bu kurumlarda çalışan kadınların Taliban yönetiminin getirdiği 'örtünme' kurallarına 'düzgün bir şekilde riayet etmediğine' yönelik çok sayıda şikayet alındığı aktarıldı.Açıklamada, kadın personelin işlerine son vermeyen STK'lerin lisanslarının iptal edileceği kaydedildi.Taliban Geçici Hükümetinin Yüksek Öğretim Bakanlığı, 20 Aralık'ta Afganistan'daki tüm kamu ve özel üniversitelere gönderdiği talimat ile kız öğrencilerin eğitimlerine ikinci bir duyuruya kadar ara verildiğini duyurmuştu.Geçen yıl 15 Ağustos'ta Afganistan yönetimine gelen Taliban sonrası, kamu ve özel sektörde çalışan çok sayıda kadın işini kaybetmişti.

https://sputniknews.com.tr/20221223/taliban-kadinlarin-muhendislik-ve-ziraat-egitimi-almasi-islami-kurallara-ve-afgan-kulturune-aykiri-1064900414.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

taliban, kadın, stk