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https://sputniknews.com.tr/20221225/ahmet-kaya-kultur-merkezi-saldirisinin-zanlisi-yabancilara-karsi-patolojik-nefretini-itiraf-etti-1065001329.html
'Ahmet Kaya Kültür Merkezi saldırısının zanlısı yabancılara karşı patolojik nefretini itiraf etti'
'Ahmet Kaya Kültür Merkezi saldırısının zanlısı yabancılara karşı patolojik nefretini itiraf etti'
Fransa'nın başkenti Paris'te Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'ni de içeren saldırıda 3 kişiyi öldürüp ve 3 kişiyi yaralayan faille ilgili Paris Başsavcılığı'ndan... 25.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-25T18:08+0300
2022-12-25T18:30+0300
dünya
fransa
paris
kürt
ahmet kaya
kültür
merkez
saldırı
silahlı saldırı
ölü
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Paris Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre 69 yaşındaki Fransız saldırgan gözaltında verdiği ifadede, 'yabancılara karşı patolojik bir nefreti olduğunu' söyledi. Dün gözaltı kararı kaldırılarak sağlık durumu gerekçesiyle psikiyatri kliniğine sevk edilen saldırgan, kendini 'depresif ve intihara yatkın' biri olarak tanımladı. 2016'da evinde yaşadığı hırsızlık sonrası 'göçmenleri ve yabancıları öldürme isteğine kapıldığını' savundu.Saldırı günü önce göçmenlerin çoğunlukta olduğu Paris'in banliyösü Saint-Denis'ye gittiğini, burada az kişi olması ve kıyafetinin silahının şarjörünün doldurmasına imkan vermemesi nedeniyle planladığı saldırıdan vazgeçtiğini anlatan saldırgan, daha sonra Paris'in 10. bölgesindeki Enghien Caddesi'ne yürüyerek gittiğini belirtti.'Kürt kültür merkezi olduğunu biliyordum''Orada Kürt kültür merkezi bulunduğunu bildiğini' ifade eden saldırgan, 'Suriye'de IŞİD'lileri öldürmek yerine onları cezaevinde tuttukları için Kürtlere öfkeli olduğunu' savundu ve 'tanımadığı kişilere rastgele ateş ettiğini' söyledi. 'Düşmanım Avrupalı olmayan yabancılar''Tüm göçmenlere kızgın olduğunu' dile getiren saldırgan, 'tek pişmanlığının intihar edememek olduğunu, eğer bir gün intihar ederse düşmanlarını da öldürmeyi düşündüğünü, düşmandan kastının Avrupalı olmayan tüm yabancılar olduğunu' vurguladı. Silahlı saldırı geçmişine rağmen serbestFransız basınının adını William M. olarak verdiği, devlete ait demiryolu şirketi SNCF'ten emekli 69 yaşındaki saldırganın silahlı saldırı suçları geçmişi olduğu, 2016 ve 2021'de 2 kez cinayete teşebbüs ettiği, Aralık 2021'de elinde kılıçla Paris'te bir göçmen merkezine saldırıp 2 kişiyi bıçakla yaraladığı, bu nedenle atıldığı cezaevinden bu ay kefaletle çıktığı açıklanmıştı.Ocak 2013'te Paris'te Kürdistan Enformasyon Bürosu'nda Fidan Doğan, Leyla Söylemez, Sakine Cansız'ın öldürüldüğü saldırıyı hafızalarda canlandıran saldırının ardından, Fransa'daki Kürt toplumundan pek çok kişi, Fransız güvenlik servislerinin önlemek için çok az şey yaptıklarını söyleyerek öfkelerini dile getirdi. Dün anma mitinginin ardından binlerce Kürt, 'Fransız yetkililerin perde arkasını aydınlatması ve soruşturmanın münferit ırkçı saldırı diye kapatılmaması' için eylem yaparken polisle çatışmalar çıktı. Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez, BFM televizyon kanalına verdiği demeçte, olaylarda 31 polis ve bir protestocunun yaralandığını, 11 kişinin ise çevreye zarar vermekten yakalandığını söyledi.İki senaryoBFM TV, emekli tren kondüktör William M. hakkında iki senaryoya dikkat çekti. İlk senaryoya göre saldırgan, muayenesinden sonra sağlığının izin vermesi halinde, yeniden gözaltına alınacak ve savcılığın soruşturması da kaldığı yerden devam edecek. William M. hakkında cinayet, cinayet teşebbüsü, silahla şiddet uygulamak ve silah bulundurma yasalarını ihlal etmekten soruşturma açan savcılık, ırkçılık suçlamasının da soruşturmaya eklenebileceğini, ancak bu durumun zaten istenen müebbet hapis talebinde bir değişikliğe yol açmayacağını duyurdu.Soruşturma yürümeyebilirİkinci senaryoya göre psikiyatrik muayenede William M.'nin akıl sağlığının gözaltına elvermediği sonucuna varılırsa, soruşturmanın yavaşlama ihtimali bulunuyor. Haberde doktorlar sağlık gerekçesiyle yeni gözaltı kararına izin vermezse, saldırganın hastaneye yatırılabileceği belirtilerek "Bu durumda soruşturma büyük ölçüde ve bir süreliğine yavaşlayabilir" denildi.
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fransa, paris, kürt, ahmet kaya, kültür, merkez, saldırı, silahlı saldırı, ölü, yaralı, protesto, çatışma, saldırgan, psikiyatri, göçmen, düşman
fransa, paris, kürt, ahmet kaya, kültür, merkez, saldırı, silahlı saldırı, ölü, yaralı, protesto, çatışma, saldırgan, psikiyatri, göçmen, düşman

'Ahmet Kaya Kültür Merkezi saldırısının zanlısı yabancılara karşı patolojik nefretini itiraf etti'

18:08 25.12.2022 (güncellendi: 18:30 25.12.2022)
© AFP 2022 / JULIE SEBADELHAFransa başkenti Paris'te Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'ni de hedef alan 'ırkçı' silahlı saldırıda öldürülen Mir Perwer, Emine Kara, Abdurrahman Kızıl (soldan sağa) için Kürdistan Demokratik Merkezi'nde düzenlenen anmada fotoğrafları önünde mum yakıldı.
Fransa başkenti Paris'te Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'ni de hedef alan 'ırkçı' silahlı saldırıda öldürülen Mir Perwer, Emine Kara, Abdurrahman Kızıl (soldan sağa) için Kürdistan Demokratik Merkezi'nde düzenlenen anmada fotoğrafları önünde mum yakıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2022
© AFP 2022 / JULIE SEBADELHA
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Fransa'nın başkenti Paris'te Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'ni de içeren saldırıda 3 kişiyi öldürüp ve 3 kişiyi yaralayan faille ilgili Paris Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Yabancılara karşı patolojik nefreti nedeniyle cinayet işlemek ve yabancıları öldürmek için saldırıyı düzenledi" denildi.
Paris Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre 69 yaşındaki Fransız saldırgan gözaltında verdiği ifadede, 'yabancılara karşı patolojik bir nefreti olduğunu' söyledi.
Dün gözaltı kararı kaldırılarak sağlık durumu gerekçesiyle psikiyatri kliniğine sevk edilen saldırgan, kendini 'depresif ve intihara yatkın' biri olarak tanımladı. 2016'da evinde yaşadığı hırsızlık sonrası 'göçmenleri ve yabancıları öldürme isteğine kapıldığını' savundu.
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Saldırı günü önce göçmenlerin çoğunlukta olduğu Paris'in banliyösü Saint-Denis'ye gittiğini, burada az kişi olması ve kıyafetinin silahının şarjörünün doldurmasına imkan vermemesi nedeniyle planladığı saldırıdan vazgeçtiğini anlatan saldırgan, daha sonra Paris'in 10. bölgesindeki Enghien Caddesi'ne yürüyerek gittiğini belirtti.

'Kürt kültür merkezi olduğunu biliyordum'

'Orada Kürt kültür merkezi bulunduğunu bildiğini' ifade eden saldırgan, 'Suriye'de IŞİD'lileri öldürmek yerine onları cezaevinde tuttukları için Kürtlere öfkeli olduğunu' savundu ve 'tanımadığı kişilere rastgele ateş ettiğini' söyledi.
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'Düşmanım Avrupalı olmayan yabancılar'

'Tüm göçmenlere kızgın olduğunu' dile getiren saldırgan, 'tek pişmanlığının intihar edememek olduğunu, eğer bir gün intihar ederse düşmanlarını da öldürmeyi düşündüğünü, düşmandan kastının Avrupalı olmayan tüm yabancılar olduğunu' vurguladı.

Silahlı saldırı geçmişine rağmen serbest

Fransız basınının adını William M. olarak verdiği, devlete ait demiryolu şirketi SNCF'ten emekli 69 yaşındaki saldırganın silahlı saldırı suçları geçmişi olduğu, 2016 ve 2021'de 2 kez cinayete teşebbüs ettiği, Aralık 2021'de elinde kılıçla Paris'te bir göçmen merkezine saldırıp 2 kişiyi bıçakla yaraladığı, bu nedenle atıldığı cezaevinden bu ay kefaletle çıktığı açıklanmıştı.
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Ocak 2013'te Paris'te Kürdistan Enformasyon Bürosu'nda Fidan Doğan, Leyla Söylemez, Sakine Cansız'ın öldürüldüğü saldırıyı hafızalarda canlandıran saldırının ardından, Fransa'daki Kürt toplumundan pek çok kişi, Fransız güvenlik servislerinin önlemek için çok az şey yaptıklarını söyleyerek öfkelerini dile getirdi.
Dün anma mitinginin ardından binlerce Kürt, 'Fransız yetkililerin perde arkasını aydınlatması ve soruşturmanın münferit ırkçı saldırı diye kapatılmaması' için eylem yaparken polisle çatışmalar çıktı.
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Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez, BFM televizyon kanalına verdiği demeçte, olaylarda 31 polis ve bir protestocunun yaralandığını, 11 kişinin ise çevreye zarar vermekten yakalandığını söyledi.

İki senaryo

BFM TV, emekli tren kondüktör William M. hakkında iki senaryoya dikkat çekti.
İlk senaryoya göre saldırgan, muayenesinden sonra sağlığının izin vermesi halinde, yeniden gözaltına alınacak ve savcılığın soruşturması da kaldığı yerden devam edecek.
William M. hakkında cinayet, cinayet teşebbüsü, silahla şiddet uygulamak ve silah bulundurma yasalarını ihlal etmekten soruşturma açan savcılık, ırkçılık suçlamasının da soruşturmaya eklenebileceğini, ancak bu durumun zaten istenen müebbet hapis talebinde bir değişikliğe yol açmayacağını duyurdu.

Soruşturma yürümeyebilir

İkinci senaryoya göre psikiyatrik muayenede William M.'nin akıl sağlığının gözaltına elvermediği sonucuna varılırsa, soruşturmanın yavaşlama ihtimali bulunuyor. Haberde doktorlar sağlık gerekçesiyle yeni gözaltı kararına izin vermezse, saldırganın hastaneye yatırılabileceği belirtilerek "Bu durumda soruşturma büyük ölçüde ve bir süreliğine yavaşlayabilir" denildi.
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