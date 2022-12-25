https://sputniknews.com.tr/20221225/kalindan-fransaya-pkk-tepkisi-simdi-paris-sokaklarini-yakiyorlar-hl-sessiz-kalacak-misiniz-1064993341.html

Kalın'dan Fransa'ya PKK tepkisi: Şimdi Paris sokaklarını yakıyorlar, hâlâ sessiz kalacak mısınız?

Kalın'dan Fransa'ya PKK tepkisi: Şimdi Paris sokaklarını yakıyorlar, hâlâ sessiz kalacak mısınız?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter'dan paylaştığı mesajda PKK'lıların Paris sokaklarını ateşe verdiğini belirtip Fransa'ya "Hala sessiz kalacak mısınız?"... 25.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-25T13:28+0300

2022-12-25T13:28+0300

2022-12-25T13:28+0300

dünya

ibrahim kalın

pkk

paris

ahmet kaya

fransa

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransa'ya PKK ile ilgili tepki gösterdi. Ahmet Kaya Kültür Merkezi'nde cuma günü düzenlenen saldırı sonrası başkent Paris'teki şiddet olaylarının görüntülerini Twitter hesabından paylaşan Kalın, "Bu, Fransa'daki PKK. Suriye'de desteklediğiniz terör örgütüyle aynı. Aynı PKK son 40 yılda binlerce Türk, Kürt ve güvenlik güçlerini öldürdü. Şimdi Paris sokaklarını yakıyorlar. Hâlâ sessiz kalacak mısınız?" diye sordu.Kalın bir diğer paylaşımında da "Hepimiz PKK'yız sloganı atıyorlar. Başka yorumum yok" ifadelerini kullandı.

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ibrahim kalın, pkk, paris, ahmet kaya, fransa