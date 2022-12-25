https://sputniknews.com.tr/20221225/kalindan-fransaya-pkk-tepkisi-simdi-paris-sokaklarini-yakiyorlar-hl-sessiz-kalacak-misiniz-1064993341.html
Kalın'dan Fransa'ya PKK tepkisi: Şimdi Paris sokaklarını yakıyorlar, hâlâ sessiz kalacak mısınız?
Kalın'dan Fransa'ya PKK tepkisi: Şimdi Paris sokaklarını yakıyorlar, hâlâ sessiz kalacak mısınız?
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter'dan paylaştığı mesajda PKK'lıların Paris sokaklarını ateşe verdiğini belirtip Fransa'ya "Hala sessiz kalacak mısınız?"... 25.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-25T13:28+0300
2022-12-25T13:28+0300
2022-12-25T13:28+0300
dünya
ibrahim kalın
pkk
paris
ahmet kaya
fransa
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransa'ya PKK ile ilgili tepki gösterdi. Ahmet Kaya Kültür Merkezi'nde cuma günü düzenlenen saldırı sonrası başkent Paris'teki şiddet olaylarının görüntülerini Twitter hesabından paylaşan Kalın, "Bu, Fransa'daki PKK. Suriye'de desteklediğiniz terör örgütüyle aynı. Aynı PKK son 40 yılda binlerce Türk, Kürt ve güvenlik güçlerini öldürdü. Şimdi Paris sokaklarını yakıyorlar. Hâlâ sessiz kalacak mısınız?" diye sordu.Kalın bir diğer paylaşımında da "Hepimiz PKK'yız sloganı atıyorlar. Başka yorumum yok" ifadelerini kullandı.
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ibrahim kalın, pkk, paris, ahmet kaya, fransa
ibrahim kalın, pkk, paris, ahmet kaya, fransa
Kalın'dan Fransa'ya PKK tepkisi: Şimdi Paris sokaklarını yakıyorlar, hâlâ sessiz kalacak mısınız?
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter'dan paylaştığı mesajda PKK'lıların Paris sokaklarını ateşe verdiğini belirtip Fransa'ya "Hala sessiz kalacak mısınız?" diye tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransa'ya PKK ile ilgili tepki gösterdi. Ahmet Kaya Kültür Merkezi'nde cuma günü düzenlenen saldırı sonrası başkent Paris'teki şiddet olaylarının görüntülerini Twitter hesabından paylaşan Kalın, "Bu, Fransa'daki PKK. Suriye'de desteklediğiniz terör örgütüyle aynı. Aynı PKK son 40 yılda binlerce Türk, Kürt ve güvenlik güçlerini öldürdü. Şimdi Paris sokaklarını yakıyorlar. Hâlâ sessiz kalacak mısınız?" diye sordu.
Kalın bir diğer paylaşımında da "Hepimiz PKK'yız sloganı atıyorlar. Başka yorumum yok" ifadelerini kullandı.