Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221225/kalindan-fransaya-pkk-tepkisi-simdi-paris-sokaklarini-yakiyorlar-hl-sessiz-kalacak-misiniz-1064993341.html
Kalın'dan Fransa'ya PKK tepkisi: Şimdi Paris sokaklarını yakıyorlar, hâlâ sessiz kalacak mısınız?
Kalın'dan Fransa'ya PKK tepkisi: Şimdi Paris sokaklarını yakıyorlar, hâlâ sessiz kalacak mısınız?
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter'dan paylaştığı mesajda PKK'lıların Paris sokaklarını ateşe verdiğini belirtip Fransa'ya "Hala sessiz kalacak mısınız?"... 25.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-25T13:28+0300
2022-12-25T13:28+0300
dünya
ibrahim kalın
pkk
paris
ahmet kaya
fransa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/19/1064993416_0:219:3072:1947_1920x0_80_0_0_559e63e935c3dc50ecbbde6d5a2c1b09.jpg
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransa'ya PKK ile ilgili tepki gösterdi. Ahmet Kaya Kültür Merkezi'nde cuma günü düzenlenen saldırı sonrası başkent Paris'teki şiddet olaylarının görüntülerini Twitter hesabından paylaşan Kalın, "Bu, Fransa'daki PKK. Suriye'de desteklediğiniz terör örgütüyle aynı. Aynı PKK son 40 yılda binlerce Türk, Kürt ve güvenlik güçlerini öldürdü. Şimdi Paris sokaklarını yakıyorlar. Hâlâ sessiz kalacak mısınız?" diye sordu.Kalın bir diğer paylaşımında da "Hepimiz PKK'yız sloganı atıyorlar. Başka yorumum yok" ifadelerini kullandı.
paris
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/19/1064993416_319:0:3050:2048_1920x0_80_0_0_df4d8711fc2c922b1c2b65f5b21f58cd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ibrahim kalın, pkk, paris, ahmet kaya, fransa
ibrahim kalın, pkk, paris, ahmet kaya, fransa

Kalın'dan Fransa'ya PKK tepkisi: Şimdi Paris sokaklarını yakıyorlar, hâlâ sessiz kalacak mısınız?

13:28 25.12.2022
© AFP 2022 / THOMAS SAMSONParis
Paris - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2022
© AFP 2022 / THOMAS SAMSON
Abone olTelegram
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter'dan paylaştığı mesajda PKK'lıların Paris sokaklarını ateşe verdiğini belirtip Fransa'ya "Hala sessiz kalacak mısınız?" diye tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransa'ya PKK ile ilgili tepki gösterdi. Ahmet Kaya Kültür Merkezi'nde cuma günü düzenlenen saldırı sonrası başkent Paris'teki şiddet olaylarının görüntülerini Twitter hesabından paylaşan Kalın, "Bu, Fransa'daki PKK. Suriye'de desteklediğiniz terör örgütüyle aynı. Aynı PKK son 40 yılda binlerce Türk, Kürt ve güvenlik güçlerini öldürdü. Şimdi Paris sokaklarını yakıyorlar. Hâlâ sessiz kalacak mısınız?" diye sordu.
Kalın bir diğer paylaşımında da "Hepimiz PKK'yız sloganı atıyorlar. Başka yorumum yok" ifadelerini kullandı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала