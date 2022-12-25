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AK Partili Çelik'ten Paris'teki gösterilere ilişkin açıklama: PKK'nın Kürtlere verdiği zarar ortada
AK Partili Çelik'ten Paris'teki gösterilere ilişkin açıklama: PKK'nın Kürtlere verdiği zarar ortada
Fransa'da 3 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından düzenlenen eylemlere değinen AK Parti Sözcüsü Çelik, ''PKK'nın faaliyetlerinin Kürtlere ne kadar... 25.12.2022, Sputnik Türkiye
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fransa'da 3 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından düzenlenen eylemleri değerlendirdi:
https://sputniknews.com.tr/20221225/kalindan-fransaya-pkk-tepkisi-simdi-paris-sokaklarini-yakiyorlar-hl-sessiz-kalacak-misiniz-1064993341.html
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ömer çelik, fransa, paris, pkk
ömer çelik, fransa, paris, pkk

AK Partili Çelik'ten Paris'teki gösterilere ilişkin açıklama: PKK'nın Kürtlere verdiği zarar ortada

14:45 25.12.2022 (güncellendi: 14:52 25.12.2022)
© AFP 2022 / JULIEN DE ROSAParis'teki protestolar
Paris'teki protestolar - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2022
© AFP 2022 / JULIEN DE ROSA
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Fransa'da 3 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından düzenlenen eylemlere değinen AK Parti Sözcüsü Çelik, ''PKK'nın faaliyetlerinin Kürtlere ne kadar zarar verdiği ortaya çıktı. Terör örgütlerini besleyenler terörle yüz yüze geldi. Fransa terör örgütlerini himaye etmeyi bırakmalı'' dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fransa'da 3 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından düzenlenen eylemleri değerlendirdi:
Diyoruz ki PKK terör örgütü mensuplarını himaye ettiğiniz zaman bunlar eninde sonunda güçlendikleri zaman tekrar size dönen size zarar veren tablo ortaya çıkaracaklar.
Cumhurbaşkanımız yaptığı açıklamalarda bu terör örgütlerini besleyenlerin eninde sonunda bu terör örgütlerinin saldırıları ile yüzleşeceğini ifade etti, 'Bunları beslemeyin, bunlara destek vermeyin, fiziki olarak sizlerin ülkesinde himaye edilmesine müsaade etmeyin' dedi. Cumhurbaşkanımız bu uyarıları defalarca yapmıştır. Şimdi gelinen noktada PKK terör örgütü yanlılarının nasıl ortalığı yakıp yıktığı ortaya çıktı.
Terör örgütlerini besleyenler terörle yüz yüze geldi. PKK'nın faaliyetlerinin Kürtlere ne kadar zarar verdiği ortaya çıktı. Terör konusunda çifte standardın sonuçlarını görmüş olduk. Fransa terör örgütlerini himaye etmeyi bırakmalı.
Paris - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2022
DÜNYA
Kalın'dan Fransa'ya PKK tepkisi: Şimdi Paris sokaklarını yakıyorlar, hâlâ sessiz kalacak mısınız?
13:28
Kürtlerin temsilcisiymiş gibi bir hareket ettiğini söylüyor. PKK’nın bu coğrafyanın Kürt çocuklarını emperyalizme lejyoner yapmaya çalıştığı gözüküyor.
Şimdi saldırıya uğradığımız zaman Avrupa’da şu sahneyi gördük. DEAŞ ile ilgili saldırı gündeme geldiği zaman Avrupa’daki kamu binalarına Türk bayrağı yansıtılarak dayanışma içinde olduklarını vurguladılar. Ama PKK saldırısında Avrupa’dan dayanışma görmedik. Defalarca söyledik. "İtidal tavsiye ediyoruz lafı" Türkiye Cumhuriyet devleti ile terör örgütünü eşit kefeye koymaktır.
Tüm bu tabloya baktığımız zaman terör konusundaki çifte standardı göstermesi açısından önemli. FETÖ’nün darbe girişimi ile ilgili 'itidal tavsiye ediyoruz' sözleri ortaya çıkmıştı. Hala Avrupa’da yeterince adım atılmıyor Sonuç olarak gelinen yerde Fransa Devlet Başkanı Fransa Kürtleri diye açıklama yaparken, Fransa medyasının haberinde bütün Kürtleri hedef gösteren tablo ortaya çıkıyor. Yakma, yıkma terör örgütlerine faaliyet açma şeklindeki tablonun da değiştirilmesi lazım.
Bir yandan ırkçı saldırı yükselirken, terör örgütlerini himaye etmelerinin neticesi olarak nasıl oluyor da meydanlara çıkıyorlar. Yakıp yıkıyorlar ve son derece yıkıcı bir tabloyu ortaya koyabiliyorlar. PKK terör örgütünün paçavralarını taşıyarak yapıyorlar. Bu Fransa’nın ortasında meydana geliyor.
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