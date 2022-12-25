AK Partili Çelik'ten Paris'teki gösterilere ilişkin açıklama: PKK'nın Kürtlere verdiği zarar ortada

Kürtlerin temsilcisiymiş gibi bir hareket ettiğini söylüyor. PKK’nın bu coğrafyanın Kürt çocuklarını emperyalizme lejyoner yapmaya çalıştığı gözüküyor. Kürtlerin temsilcisiymiş gibi bir hareket ettiğini söylüyor. PKK’nın bu coğrafyanın Kürt çocuklarını emperyalizme lejyoner yapmaya çalıştığı gözüküyor.

Şimdi saldırıya uğradığımız zaman Avrupa’da şu sahneyi gördük. DEAŞ ile ilgili saldırı gündeme geldiği zaman Avrupa’daki kamu binalarına Türk bayrağı yansıtılarak dayanışma içinde olduklarını vurguladılar. Ama PKK saldırısında Avrupa’dan dayanışma görmedik. Defalarca söyledik. "İtidal tavsiye ediyoruz lafı" Türkiye Cumhuriyet devleti ile terör örgütünü eşit kefeye koymaktır. Şimdi saldırıya uğradığımız zaman Avrupa’da şu sahneyi gördük. DEAŞ ile ilgili saldırı gündeme geldiği zaman Avrupa’daki kamu binalarına Türk bayrağı yansıtılarak dayanışma içinde olduklarını vurguladılar. Ama PKK saldırısında Avrupa’dan dayanışma görmedik. Defalarca söyledik. "İtidal tavsiye ediyoruz lafı" Türkiye Cumhuriyet devleti ile terör örgütünü eşit kefeye koymaktır.

Tüm bu tabloya baktığımız zaman terör konusundaki çifte standardı göstermesi açısından önemli. FETÖ’nün darbe girişimi ile ilgili 'itidal tavsiye ediyoruz' sözleri ortaya çıkmıştı. Hala Avrupa’da yeterince adım atılmıyor Sonuç olarak gelinen yerde Fransa Devlet Başkanı Fransa Kürtleri diye açıklama yaparken, Fransa medyasının haberinde bütün Kürtleri hedef gösteren tablo ortaya çıkıyor. Yakma, yıkma terör örgütlerine faaliyet açma şeklindeki tablonun da değiştirilmesi lazım. Tüm bu tabloya baktığımız zaman terör konusundaki çifte standardı göstermesi açısından önemli. FETÖ’nün darbe girişimi ile ilgili 'itidal tavsiye ediyoruz' sözleri ortaya çıkmıştı. Hala Avrupa’da yeterince adım atılmıyor Sonuç olarak gelinen yerde Fransa Devlet Başkanı Fransa Kürtleri diye açıklama yaparken, Fransa medyasının haberinde bütün Kürtleri hedef gösteren tablo ortaya çıkıyor. Yakma, yıkma terör örgütlerine faaliyet açma şeklindeki tablonun da değiştirilmesi lazım.