https://sputniknews.com.tr/20221223/papa-francis-arjantinin-dunya-kupasi-zaferi-icin-tanriya-verdigi-sozu-bozdu-mu-1064907568.html

Papa Francis, Arjantin'in Dünya Kupası zaferi için tanrıya verdiği sözü bozdu mu?

Papa Francis, Arjantin'in Dünya Kupası zaferi için tanrıya verdiği sözü bozdu mu?

Her Arjantinli gibi futbol tutkusuyla tanınan Papa Francis'in ülkesine üçüncü şampiyonluğu getiren Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası'nın finalini izlemediği... 23.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-23T13:29+0300

2022-12-23T13:29+0300

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arjantin milli takımı

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İlk Latin Amerikalı Papa'nın Italia '90 olarak bilinen 1990 FIFA Dünya Kupası'nın finalinde memleketi Arjantin'in Batı Almanya'ya 1-0 yenilmesinden bir hafta sonra bir daha asla televizyon izlemeyeceğine yemin ettiğinden, 18 Aralık'taki Arjantin zaferini kaçırdığına dair haberler baş gösterdi. Buenos Aires Başpiskoposu iken tuttuğu takım San Lorenzo'nun maçlarını stadyumda izleyecek kadar futbol fanatiği olan Papa Francis (gerçek adıyla Jorge Maria Bergoglio), Mayıs 2015'te La Voz del Pueblo gazetesine verdiği röportajda, 15 Temmuz 1990'dan beri TV izlemediğini itiraf etmişti. Diego Maradona'nın liderliğindeki Arjantin milli takımının Italia '90'ın finalinde Batı Almanya'ya yenilmesinden bir hafta sonra bu kararı aldığını belirterek o üzüntüyü atlamadığını ima etmişti. 'Bunun tanrıya verdiği kişisel bir sözden kaynaklandığını' söyleyen Papa Francis, bu yüzden kendisini San Lorenzo'nun maçlarını izlemekten de mahrum bıraktığını ve kendisini korumakla görevli İsviçreli Muhafızlar'dan birinden haftalık olarak takımın sonuçları hakkında bilgi aldığını belirtmişti. Bunun üzerine Papa'nın Lionel Messi'nin liderliğindeki Arjantin milli takımının penaltılarda Fransa'yı yendiği 2022 FIFA Dünya Kupası'nın finalini izleyip izlemediğinin derdine düşen İtalyan medyası, 'Arjantin mirasına rağmen Papa'nın milli takım zaferi uğruna 32 yıllık sözünü bozmuş olması ihtimalinin bulunmadığına' dair yorumlara yer verdi. Haberlere göre Papa Francis, maçı radyodan dinlemekle yetinmiş olabilir. Gelgelelim henüz gerçeği bilen yok. TV izlememe taahhüdüne rağmen, ekrana çıkma konusunda daha az endişeli gözüken Papa Francis, bu yılın başlarında ilk kez talk şova konuk olmakta beis görmedi. İtalya'nın en popüler prime-time sohbet programı Che Tempo Che Fa'ya Vatikan'dan bağlanan Papa Francis, programda televizyon izlemediğini bir kez daha doğruladı:"Evet, televizyon izlemiyorum. Televizyonu kınadığımdan değil. Bu, benden öyle isteyen Rab için verdiğim bir karar."86 yaşındaki Papa Francis, geçmiş yıllarda Maradona ve Messi'yi ayrı ayrı huzurunda ağırlamıştı.

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