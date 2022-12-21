https://sputniknews.com.tr/20221221/nusret-dunya-kupasinda-fifa-kurallarinin-dokunulmazligini-da-ihmal-etti-1064829047.html
Sahaya giren Nusret, Dünya Kupası'nda FIFA kurallarının 'dokunulmazlığı'nı da ihlal etti
Sahaya giren Nusret, Dünya Kupası'nda FIFA kurallarının 'dokunulmazlığı'nı da ihlal etti
Arjantin'in FIFA 2022 Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından sahaya girerek, futbolcularla birlikte fotoğraf çekilen Nusret Gökçe'nin, FIFA kurallarını... 21.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-21T13:52+0300
2022-12-21T13:52+0300
2022-12-21T14:06+0300
yaşam
fifa
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Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nı finalde Fransa'yı mağlup eden Arjantin kazanırken, maçın ardından sahaya giren Türk şef Nusret Gökçe'nin sahada futbolcularla fotoğraf çekilmesi dünya basınının da yakından takip ettiği bir haber unsuru haline gedi.Kupaya dokunması yasak olan Nusret, sahada futbolcularla fotoğraf çekilirken kupayı eline de aldı.FIFA Başkanı Gianni Infantino ile arkadaş olduğu bilinen Nusret'in, akreditasyonu bu şekilde almış olabileceği öngörülüyor.FIFA'nın resmi sitesinde, Dünya Kupası'nın 'dokunulmazlığıyla' ilgili yazılan kural şöyle:"Mevcut Dünya Kupası tasarımı 1974 yılına uzanıyor. Dünyanın en tanınmış spor sembollerinden biri ve paha biçilmez bir simge olarak, orijinal FIFA Dünya Kupası yalnızca galipler, eski galipler ve devlet başkanları tarafından dokunulup tutulabilir."
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Sahaya giren Nusret, Dünya Kupası'nda FIFA kurallarının 'dokunulmazlığı'nı da ihlal etti
13:52 21.12.2022 (güncellendi: 14:06 21.12.2022) Abone ol
Arjantin'in FIFA 2022 Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından sahaya girerek, futbolcularla birlikte fotoğraf çekilen Nusret Gökçe'nin, FIFA kurallarını çiğnediği belirtildi. FIFA'nın resmi sitesindeki kurala göre, Dünya Kupası'na yalnızca galipler, eski galipler ve devlet başkanları dokunabiliyor.
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nı finalde Fransa'yı mağlup eden Arjantin kazanırken, maçın ardından sahaya giren Türk şef Nusret Gökçe'nin sahada futbolcularla fotoğraf çekilmesi dünya basınının da yakından takip ettiği bir haber unsuru haline gedi.
Kupaya dokunması yasak olan Nusret, sahada futbolcularla fotoğraf çekilirken kupayı eline de aldı.
FIFA Başkanı Gianni Infantino ile arkadaş olduğu bilinen Nusret'in, akreditasyonu bu şekilde almış olabileceği öngörülüyor.
FIFA'nın resmi sitesinde, Dünya Kupası'nın 'dokunulmazlığıyla' ilgili yazılan kural şöyle:
"Mevcut Dünya Kupası tasarımı 1974 yılına uzanıyor. Dünyanın en tanınmış spor sembollerinden biri ve paha biçilmez bir simge olarak, orijinal FIFA Dünya Kupası yalnızca galipler, eski galipler ve devlet başkanları tarafından dokunulup tutulabilir."