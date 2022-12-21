https://sputniknews.com.tr/20221221/nusret-dunya-kupasinda-fifa-kurallarinin-dokunulmazligini-da-ihmal-etti-1064829047.html

Sahaya giren Nusret, Dünya Kupası'nda FIFA kurallarının 'dokunulmazlığı'nı da ihlal etti

Sahaya giren Nusret, Dünya Kupası'nda FIFA kurallarının 'dokunulmazlığı'nı da ihlal etti

Arjantin'in FIFA 2022 Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından sahaya girerek, futbolcularla birlikte fotoğraf çekilen Nusret Gökçe'nin, FIFA kurallarını... 21.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-21T13:52+0300

2022-12-21T13:52+0300

2022-12-21T14:06+0300

yaşam

fifa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/13/1064743322_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_cc052be5ce0d49760ab32d1dc7d440cd.png

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nı finalde Fransa'yı mağlup eden Arjantin kazanırken, maçın ardından sahaya giren Türk şef Nusret Gökçe'nin sahada futbolcularla fotoğraf çekilmesi dünya basınının da yakından takip ettiği bir haber unsuru haline gedi.Kupaya dokunması yasak olan Nusret, sahada futbolcularla fotoğraf çekilirken kupayı eline de aldı.FIFA Başkanı Gianni Infantino ile arkadaş olduğu bilinen Nusret'in, akreditasyonu bu şekilde almış olabileceği öngörülüyor.FIFA'nın resmi sitesinde, Dünya Kupası'nın 'dokunulmazlığıyla' ilgili yazılan kural şöyle:"Mevcut Dünya Kupası tasarımı 1974 yılına uzanıyor. Dünyanın en tanınmış spor sembollerinden biri ve paha biçilmez bir simge olarak, orijinal FIFA Dünya Kupası yalnızca galipler, eski galipler ve devlet başkanları tarafından dokunulup tutulabilir."

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fifa