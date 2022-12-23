Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20221223/2022de-kurulan-sirket-sayisi-yuzde-25-kapanan-sirket-sayisi-yuzde-49-artti-1064902577.html
2022'de kurulan şirket sayısı yüzde 25, kapanan şirket sayısı yüzde 49 arttı
2022'de kurulan şirket sayısı yüzde 25, kapanan şirket sayısı yüzde 49 arttı
2022'nin ilk 11 ayında, kurulan şirket sayısı, yıllık bazda yüzde 25.3 artarken, kapanan şirket sayısı yüzde 49.8 yükseldi. 23.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-23T10:57+0300
2022-12-23T10:57+0300
ekonomi
türkiye
şirket
ekonomi
çalışan
işveren
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/1e/1052250189_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_92658b07f9297d99d66f725880888820.jpg
TOBB, kasım ayı için Kurulan ve Kapanan Şirketler verilerini yayımladı. Kasım'da , geçen yılın aynı ayına göre, kurulan şirket sayısı yüzde 29,2, kurulan kooperatif sayısı yüzde 85,5, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 3,2 arttı.Kasım 2022’de yıllık bazda kapanan şirket sayısı yüzde 6,5, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 29,8 artmış olup kapanan kooperatif sayısında yüzde 11,4 azaldı.Bu yılın ilk 11 ayında, 2021’in ilk 11 ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 25,3, kurulan kooperatif sayısı yüzde 35,1 arttı. Aynı dönemde kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 3,5 azaldı.18 bin 601 şirket kapandı2022’nin ilk 11 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre kapanan şirket sayısında yüzde 49,8, kapanan kooperatif sayısı yüzde 14,6, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 8,9 artış yaşandı.Türkiye'de bu yılın ocak-kasım döneminde kurulan şirket sayısı 125 bin 195'e çıktı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da 18 bin 601'e yükseldi.Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı şirket 5,8, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 4,2, kurulan kooperatif sayısı yüzde 7,9 arttı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı yüzde 3,4 azalırken, kapanan kooperatif sayısında yüzde 8,6, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 9,9 artış gerçekleşti.
https://sputniknews.com.tr/20221223/selvi-asgari-ucrete-ara-duzenlemede-gozler-erdogana-cevrilecek-yaparsa-reis-yapar-denilecek-1064901302.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/1e/1052250189_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_f2937fb213f6c9f8bb07b71588ff5e68.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, şirket, ekonomi, çalışan, işveren
türkiye, şirket, ekonomi, çalışan, işveren

2022'de kurulan şirket sayısı yüzde 25, kapanan şirket sayısı yüzde 49 arttı

10:57 23.12.2022
© AAPersonel alımı
Personel alımı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2022
© AA
Abone olTelegram
2022'nin ilk 11 ayında, kurulan şirket sayısı, yıllık bazda yüzde 25.3 artarken, kapanan şirket sayısı yüzde 49.8 yükseldi.
TOBB, kasım ayı için Kurulan ve Kapanan Şirketler verilerini yayımladı. Kasım'da , geçen yılın aynı ayına göre, kurulan şirket sayısı yüzde 29,2, kurulan kooperatif sayısı yüzde 85,5, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 3,2 arttı.
Kasım 2022’de yıllık bazda kapanan şirket sayısı yüzde 6,5, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 29,8 artmış olup kapanan kooperatif sayısında yüzde 11,4 azaldı.
Bu yılın ilk 11 ayında, 2021’in ilk 11 ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 25,3, kurulan kooperatif sayısı yüzde 35,1 arttı. Aynı dönemde kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 3,5 azaldı.

18 bin 601 şirket kapandı

2022’nin ilk 11 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre kapanan şirket sayısında yüzde 49,8, kapanan kooperatif sayısı yüzde 14,6, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 8,9 artış yaşandı.
Türkiye'de bu yılın ocak-kasım döneminde kurulan şirket sayısı 125 bin 195'e çıktı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da 18 bin 601'e yükseldi.
Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı şirket 5,8, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 4,2, kurulan kooperatif sayısı yüzde 7,9 arttı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı yüzde 3,4 azalırken, kapanan kooperatif sayısında yüzde 8,6, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 9,9 artış gerçekleşti.
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2022
EKONOMİ
Selvi: Asgari ücrete ara düzenlemede gözler Erdoğan’a çevrilecek, 'Yaparsa reis yapar' denilecek
09:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала