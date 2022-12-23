https://sputniknews.com.tr/20221223/2022de-kurulan-sirket-sayisi-yuzde-25-kapanan-sirket-sayisi-yuzde-49-artti-1064902577.html

2022'de kurulan şirket sayısı yüzde 25, kapanan şirket sayısı yüzde 49 arttı

2022'de kurulan şirket sayısı yüzde 25, kapanan şirket sayısı yüzde 49 arttı

2022'nin ilk 11 ayında, kurulan şirket sayısı, yıllık bazda yüzde 25.3 artarken, kapanan şirket sayısı yüzde 49.8 yükseldi. 23.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-23T10:57+0300

2022-12-23T10:57+0300

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TOBB, kasım ayı için Kurulan ve Kapanan Şirketler verilerini yayımladı. Kasım'da , geçen yılın aynı ayına göre, kurulan şirket sayısı yüzde 29,2, kurulan kooperatif sayısı yüzde 85,5, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 3,2 arttı.Kasım 2022’de yıllık bazda kapanan şirket sayısı yüzde 6,5, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 29,8 artmış olup kapanan kooperatif sayısında yüzde 11,4 azaldı.Bu yılın ilk 11 ayında, 2021’in ilk 11 ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 25,3, kurulan kooperatif sayısı yüzde 35,1 arttı. Aynı dönemde kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 3,5 azaldı.18 bin 601 şirket kapandı2022’nin ilk 11 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre kapanan şirket sayısında yüzde 49,8, kapanan kooperatif sayısı yüzde 14,6, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 8,9 artış yaşandı.Türkiye'de bu yılın ocak-kasım döneminde kurulan şirket sayısı 125 bin 195'e çıktı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da 18 bin 601'e yükseldi.Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı şirket 5,8, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 4,2, kurulan kooperatif sayısı yüzde 7,9 arttı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı yüzde 3,4 azalırken, kapanan kooperatif sayısında yüzde 8,6, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 9,9 artış gerçekleşti.

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