Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20221223/selvi-asgari-ucrete-ara-duzenlemede-gozler-erdogana-cevrilecek-yaparsa-reis-yapar-denilecek-1064901302.html
Selvi: Asgari ücrete ara düzenlemede gözler Erdoğan’a çevrilecek, 'Yaparsa reis yapar' denilecek
Selvi: Asgari ücrete ara düzenlemede gözler Erdoğan’a çevrilecek, 'Yaparsa reis yapar' denilecek
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 2023 için 8 bin 506 lira olarak açıklanan asgari ücret için “Beklenmedik bir tabloyla karşılaşırsak geçen yıl olduğu gibi bir... 23.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-23T09:52+0300
2022-12-23T09:52+0300
ekonomi
türkiye
asgari ücret
enflasyon
recep tayyip erdoğan
seçim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/19/1062671681_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_b7840a5454762aebf4e542d5b0658fc6.jpg
Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20221222/calisma-ve-sosyal-guvenlik-bakanligi-yeni-asgari-ucretin-isverene-maliyeti-11-bin-759-lira-oldu-1064890562.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/19/1062671681_55:0:1315:945_1920x0_80_0_0_eb713d09bdb09d3037cd50d261412845.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, asgari ücret, enflasyon, recep tayyip erdoğan, seçim
türkiye, asgari ücret, enflasyon, recep tayyip erdoğan, seçim

Selvi: Asgari ücrete ara düzenlemede gözler Erdoğan’a çevrilecek, 'Yaparsa reis yapar' denilecek

09:52 23.12.2022
© DHAHürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2022
© DHA
Abone olTelegram
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 2023 için 8 bin 506 lira olarak açıklanan asgari ücret için “Beklenmedik bir tabloyla karşılaşırsak geçen yıl olduğu gibi bir ara düzenleme yapmaktan da kaçınmayız” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sözlerini yorumladı.
Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

"Hükümet enflasyonu yıl ortasında yüzde 30’a, yıl sonu itibarıyla yüzde 20’ye düşürmekte kararlı. Türkiye’nin hedefleri bunlar da, bir de devam eden Rusya-Ukrayna savaşı var. Her şey Türkiye’nin kontrolünde değil. Kış aylarından çıkarken gündemimizde yine memur ve emekli maaşlarına yapılacak artış ve asgari ücrette düzenleme olacak. Ayrıca Türkiye en geç haziranda seçimlere gidecek. Şimdiden bir kenara yazın, seçimlere giderken en çok tartışacağımız şeylerden biri asgari ücrete ara düzenleme olacak. Gözler bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çevrilecek. 'Yaparsa reis yapar' denilecek."

Türk Lirası, para - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2022
EKONOMİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Yeni asgari ücretin işverene maliyeti 11 bin 759 lira oldu
Dün, 23:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала