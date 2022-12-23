Selvi: Asgari ücrete ara düzenlemede gözler Erdoğan’a çevrilecek, 'Yaparsa reis yapar' denilecek

"Hükümet enflasyonu yıl ortasında yüzde 30’a, yıl sonu itibarıyla yüzde 20’ye düşürmekte kararlı. Türkiye’nin hedefleri bunlar da, bir de devam eden Rusya-Ukrayna savaşı var. Her şey Türkiye’nin kontrolünde değil. Kış aylarından çıkarken gündemimizde yine memur ve emekli maaşlarına yapılacak artış ve asgari ücrette düzenleme olacak. Ayrıca Türkiye en geç haziranda seçimlere gidecek. Şimdiden bir kenara yazın, seçimlere giderken en çok tartışacağımız şeylerden biri asgari ücrete ara düzenleme olacak. Gözler bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çevrilecek. 'Yaparsa reis yapar' denilecek."