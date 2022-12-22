https://sputniknews.com.tr/20221222/bahamalarda-tutuklanan-ftxin-eski-ceosu-sam-bankman-fried-abdye-iade-ediliyor-1064862382.html

Bahamalar'da tutuklanan FTX'in eski CEO'su Sam Bankman-Fried, ABD'ye iade ediliyor

Bahamalar'da tutuklanan FTX'in eski CEO'su Sam Bankman-Fried, ABD'ye iade ediliyor

Bahamalar'da tutuklanan ve geçen ay iflas sürecini başlatan kripto para borsası FTX'in eski CEO'su Sam Bankman-Fried mahkemeye çıktı. Fried'ın Amerika Birleşik... 22.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-22T10:06+0300

2022-12-22T10:06+0300

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Kripto para piyasası kasım ayında, kripto borsası FTX'ten gelen haberle sarsıldı.FTX, ABD’de iflas sürecini başlattı ve şirketin CEO'su Sam Bankman-Fried istifa etti.Şirketin merkezinin bulunduğu Bahamalar'da başsavcılık, geçen bir ayın ardından Bankman-Fried'in tutuklandığını duyurdu. Açıklamada, Fried'in ABD'nin suç duyurusu ve iade talebine dair resmi bildirimin ardından tutuklandığı belirtildi.Bahamalar'da mahkeme, ABD'nin iade talebini onayladı. Mahkeme kararına itiraz etmeyen Fried uçakla ABD'ye gönderildi.FTX'in eski CEO'su New York'ta yolsuzluk suçlamalarından yargılanacak.Gecen hafta Manhattan'daki federal savcılar, 30 yaşındaki Fried'i hedge fonlardaki açıklarını kapatmak için müşteri varlıklarından milyarlarca dolar çalmakla suçlamıştı.FTX, işlem hacmi bakımından en büyük dördüncü kripto borsası konumundaydı.Kripto para borsası FTX, rakibi ve dünyanın en büyük kripto para borsası Binance ile arasında çıkan sorunların ardından likidite sıkıntısı yaşıyordu.Türkiye'de de, Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK, FTX hakkında soruşturma başlatmış, şirket sorumlusu Bankman-Fried'in ve diğer ilgililerin mal varlıklarına el koymuştu.

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