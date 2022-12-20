Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20221220/istanbulda-bir-kadin-iki-cocuguyla-balkondan-atladi-1064781183.html
İstanbul'da bir kadın iki çocuğuyla balkondan atladı
İstanbul'da bir kadın iki çocuğuyla balkondan atladı
Sultanbeyli'de 4 çocuk annesi bir kadın, 2 çocuğuyla dördüncü kattaki evlerinin balkonundan atladı. Olayda yaralanan 2 çocuk ve annesi ambulansla hastaneye... 20.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-20T11:59+0300
2022-12-20T11:59+0300
yaşam
türkiye
istanbul
sultanbeyli
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/14/1064781038_0:73:771:506_1920x0_80_0_0_68433e3630d1d04f39b709d49647c912.jpg
İstanbul Sultanbeyli'de bir kadın, iki çocuğu ile birlikte balkondan atladı.29 yaşındaki Ayşegül M., eşi Aydoğan M. ve 4 çocuğuyla Sultanbeyli'de 4 katlı binanın dördüncü katında yaşıyordu.İddiaya göre önceki gün öğle saatlerinde, Aydoğan M. işteyken, eşi Ayşegül M. 3 yaşındaki oğlu M.M ve 1 yaşındaki kızı T.M.'yi önce banyoda tüpü açarak zehirlemeye çalıştı. Ancak başarılı olamayınca çocuklarıyla evlerinin balkonundan atladı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan 2 çocuk ve annesi ambulansla hastaneye kaldırıldı.Durumu haber alan eşi Aydoğan M. hastaneye koştu. Ayşegül M. ve çocukların vücutlarında kırıklar olduğu öğrenildi. Tedavi altına alınan çocuklardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.Mahalle sakini Nuh Özdemir, "Eşim söyledi, 'Arkadaşının hanımı atlamış.' diye. Eşini de çocuklarını da tanıyoruz. İyi insanlar, zor durumda kaldıklarını düşünmüyorum. Eşi çok iyi bir insan. İlla ki bir şey olmuştur ama kendileriyle bir ilgisi olduğunu zannetmiyorum." dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221217/12-yasinda-evlendirilen-kiz-cocugunun-intihar-ettigi-iddia-edilmisti-olduruldugu-ortaya-cikti-1064688268.html
istanbul
sultanbeyli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/14/1064781038_0:0:771:578_1920x0_80_0_0_e2685d9dc55921d416458364d3f89a9c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, istanbul, sultanbeyli
türkiye, istanbul, sultanbeyli

İstanbul'da bir kadın iki çocuğuyla balkondan atladı

11:59 20.12.2022
© DHAİstanbul'da bir kadın iki çocuğuyla balkondan atladı
İstanbul'da bir kadın iki çocuğuyla balkondan atladı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2022
© DHA
Abone olTelegram
Sultanbeyli'de 4 çocuk annesi bir kadın, 2 çocuğuyla dördüncü kattaki evlerinin balkonundan atladı. Olayda yaralanan 2 çocuk ve annesi ambulansla hastaneye kaldırılırken çocuklardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
İstanbul Sultanbeyli'de bir kadın, iki çocuğu ile birlikte balkondan atladı.
29 yaşındaki Ayşegül M., eşi Aydoğan M. ve 4 çocuğuyla Sultanbeyli'de 4 katlı binanın dördüncü katında yaşıyordu.
İddiaya göre önceki gün öğle saatlerinde, Aydoğan M. işteyken, eşi Ayşegül M. 3 yaşındaki oğlu M.M ve 1 yaşındaki kızı T.M.'yi önce banyoda tüpü açarak zehirlemeye çalıştı. Ancak başarılı olamayınca çocuklarıyla evlerinin balkonundan atladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan 2 çocuk ve annesi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Durumu haber alan eşi Aydoğan M. hastaneye koştu. Ayşegül M. ve çocukların vücutlarında kırıklar olduğu öğrenildi. Tedavi altına alınan çocuklardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.
Mahalle sakini Nuh Özdemir, "Eşim söyledi, 'Arkadaşının hanımı atlamış.' diye. Eşini de çocuklarını da tanıyoruz. İyi insanlar, zor durumda kaldıklarını düşünmüyorum. Eşi çok iyi bir insan. İlla ki bir şey olmuştur ama kendileriyle bir ilgisi olduğunu zannetmiyorum." dedi.
12 yaşında ‘evlendirilen’ çocuğun 14'ünde intihar ettiği iddia edilmişti: Öldürüldüğü ortaya çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2022
TÜRKİYE
12 yaşında ‘evlendirilen’ kız çocuğunun 'intihar ettiği' iddia edilmişti: Öldürüldüğü ortaya çıktı
17 Aralık, 00:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала