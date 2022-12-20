https://sputniknews.com.tr/20221220/istanbulda-bir-kadin-iki-cocuguyla-balkondan-atladi-1064781183.html

İstanbul'da bir kadın iki çocuğuyla balkondan atladı

İstanbul'da bir kadın iki çocuğuyla balkondan atladı

Sultanbeyli'de 4 çocuk annesi bir kadın, 2 çocuğuyla dördüncü kattaki evlerinin balkonundan atladı. Olayda yaralanan 2 çocuk ve annesi ambulansla hastaneye... 20.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-20T11:59+0300

2022-12-20T11:59+0300

2022-12-20T11:59+0300

yaşam

türkiye

istanbul

sultanbeyli

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/14/1064781038_0:73:771:506_1920x0_80_0_0_68433e3630d1d04f39b709d49647c912.jpg

İstanbul Sultanbeyli'de bir kadın, iki çocuğu ile birlikte balkondan atladı.29 yaşındaki Ayşegül M., eşi Aydoğan M. ve 4 çocuğuyla Sultanbeyli'de 4 katlı binanın dördüncü katında yaşıyordu.İddiaya göre önceki gün öğle saatlerinde, Aydoğan M. işteyken, eşi Ayşegül M. 3 yaşındaki oğlu M.M ve 1 yaşındaki kızı T.M.'yi önce banyoda tüpü açarak zehirlemeye çalıştı. Ancak başarılı olamayınca çocuklarıyla evlerinin balkonundan atladı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan 2 çocuk ve annesi ambulansla hastaneye kaldırıldı.Durumu haber alan eşi Aydoğan M. hastaneye koştu. Ayşegül M. ve çocukların vücutlarında kırıklar olduğu öğrenildi. Tedavi altına alınan çocuklardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.Mahalle sakini Nuh Özdemir, "Eşim söyledi, 'Arkadaşının hanımı atlamış.' diye. Eşini de çocuklarını da tanıyoruz. İyi insanlar, zor durumda kaldıklarını düşünmüyorum. Eşi çok iyi bir insan. İlla ki bir şey olmuştur ama kendileriyle bir ilgisi olduğunu zannetmiyorum." dedi.

https://sputniknews.com.tr/20221217/12-yasinda-evlendirilen-kiz-cocugunun-intihar-ettigi-iddia-edilmisti-olduruldugu-ortaya-cikti-1064688268.html

istanbul

sultanbeyli

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, istanbul, sultanbeyli