https://sputniknews.com.tr/20221220/istanbulda-bir-kadin-iki-cocuguyla-balkondan-atladi-1064781183.html
İstanbul'da bir kadın iki çocuğuyla balkondan atladı
İstanbul'da bir kadın iki çocuğuyla balkondan atladı
Sultanbeyli'de 4 çocuk annesi bir kadın, 2 çocuğuyla dördüncü kattaki evlerinin balkonundan atladı. Olayda yaralanan 2 çocuk ve annesi ambulansla hastaneye... 20.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-20T11:59+0300
2022-12-20T11:59+0300
2022-12-20T11:59+0300
yaşam
türkiye
istanbul
sultanbeyli
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İstanbul Sultanbeyli'de bir kadın, iki çocuğu ile birlikte balkondan atladı.29 yaşındaki Ayşegül M., eşi Aydoğan M. ve 4 çocuğuyla Sultanbeyli'de 4 katlı binanın dördüncü katında yaşıyordu.İddiaya göre önceki gün öğle saatlerinde, Aydoğan M. işteyken, eşi Ayşegül M. 3 yaşındaki oğlu M.M ve 1 yaşındaki kızı T.M.'yi önce banyoda tüpü açarak zehirlemeye çalıştı. Ancak başarılı olamayınca çocuklarıyla evlerinin balkonundan atladı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan 2 çocuk ve annesi ambulansla hastaneye kaldırıldı.Durumu haber alan eşi Aydoğan M. hastaneye koştu. Ayşegül M. ve çocukların vücutlarında kırıklar olduğu öğrenildi. Tedavi altına alınan çocuklardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.Mahalle sakini Nuh Özdemir, "Eşim söyledi, 'Arkadaşının hanımı atlamış.' diye. Eşini de çocuklarını da tanıyoruz. İyi insanlar, zor durumda kaldıklarını düşünmüyorum. Eşi çok iyi bir insan. İlla ki bir şey olmuştur ama kendileriyle bir ilgisi olduğunu zannetmiyorum." dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221217/12-yasinda-evlendirilen-kiz-cocugunun-intihar-ettigi-iddia-edilmisti-olduruldugu-ortaya-cikti-1064688268.html
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türkiye, istanbul, sultanbeyli
türkiye, istanbul, sultanbeyli
İstanbul'da bir kadın iki çocuğuyla balkondan atladı
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Sultanbeyli'de 4 çocuk annesi bir kadın, 2 çocuğuyla dördüncü kattaki evlerinin balkonundan atladı. Olayda yaralanan 2 çocuk ve annesi ambulansla hastaneye kaldırılırken çocuklardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
İstanbul Sultanbeyli'de bir kadın, iki çocuğu ile birlikte balkondan atladı.
29 yaşındaki Ayşegül M., eşi Aydoğan M. ve 4 çocuğuyla Sultanbeyli'de 4 katlı binanın dördüncü katında yaşıyordu.
İddiaya göre önceki gün öğle saatlerinde, Aydoğan M. işteyken, eşi Ayşegül M. 3 yaşındaki oğlu M.M ve 1 yaşındaki kızı T.M.'yi önce banyoda tüpü açarak zehirlemeye çalıştı. Ancak başarılı olamayınca çocuklarıyla evlerinin balkonundan atladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan 2 çocuk ve annesi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Durumu haber alan eşi Aydoğan M. hastaneye koştu. Ayşegül M. ve çocukların vücutlarında kırıklar olduğu öğrenildi. Tedavi altına alınan çocuklardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.
Mahalle sakini Nuh Özdemir, "Eşim söyledi, 'Arkadaşının hanımı atlamış.' diye. Eşini de çocuklarını da tanıyoruz. İyi insanlar, zor durumda kaldıklarını düşünmüyorum. Eşi çok iyi bir insan. İlla ki bir şey olmuştur ama kendileriyle bir ilgisi olduğunu zannetmiyorum." dedi.