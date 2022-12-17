https://sputniknews.com.tr/20221217/12-yasinda-evlendirilen-kiz-cocugunun-intihar-ettigi-iddia-edilmisti-olduruldugu-ortaya-cikti-1064688268.html
12 yaşında ‘evlendirilen’ kız çocuğunun 'intihar ettiği' iddia edilmişti: Öldürüldüğü ortaya çıktı
12 yaşında ‘evlendirilen’ kız çocuğunun 'intihar ettiği' iddia edilmişti: Öldürüldüğü ortaya çıktı
Siirt'te çocuk yaşta 'evlendirilen' ve 8 yıl önce av tüfeği ile yaşamına son verdiği iddia edilen 14 yaşındaki Kader Ertem'i, 'evlendirildiği' erkeğin babası... 17.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-17T00:45+0300
2022-12-17T00:45+0300
2022-12-17T00:45+0300
türkiye
çocuk istismarı
intihar
kadın cinayetleri
siirt
siirt valiliği
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/11/1064688372_0:11:604:351_1920x0_80_0_0_239fe2e59b354849f90f2a1ff7d387a4.png
Pervari ilçesinde 12 Ocak 2014'te meydana gelen olayda, 12 yaşında 'evlendirilip', 13 yaşında doğum yapan ve 14 yaşında odasında av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulunan Ertem ile ilgili yürütülen soruşturmada, 8 yıl sonra olayın intihar olmadığı ortaya çıktı.Soruşturma kapsamında 14 Aralık'ta Ertem'in 'evlendirildiği' adamın babası Atak, 'eşi ' olduğu belirtilen M.A., Ş.A. ve İ.A. gözaltına alındı.Şüpheliler sorgusunda, Kader Ertem ile Ş.A. arasında 'duygusal ilişki' durumu olduğunu iddia eden ve gerekçe gösteren Atak'ın Kader'i kendisine ait silahla öldürdüğünü söyledi.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tahir Atak, dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Kader'in evlendirildiği erkeğe toplamda 10 yıl 8 ay ceza verilmiştiKader Ertem'in ölümünün ardından 17 Mart 2014'te Siirt 1'İnci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada, Ertem'in olay gününde askerde olan 'evlendirildiği' erkek A.'ya, 'çocuğa nitelikli cinsel istismar' suçundan 8 yıl 4 ay, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 2 yıl 4 ay olmak üzere toplam 10 yıl 8 ay ceza verilmişti.'Nitelikli cinsel istismar suçuna yardım etme' suçundan yargılanan Ertem'in babası M.E. ile 'evli' olduğu erkeğin babası Tahir Atak'a 4'er yıl 2'şer ay, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 1 yıl 3'er ay hapis cezası verilmişti. Mahkeme heyeti, bu cezaları 5 yıl süreyle denetime tabi tutularak hükmün açıklanmasını geri bırakılmasına karar vermişti
türkiye
siirt
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/11/1064688372_62:0:543:361_1920x0_80_0_0_9b9270b4fc27a3f5d5a486bf4db4fba2.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
çocuk istismarı, intihar, kadın cinayetleri, siirt, siirt valiliği
çocuk istismarı, intihar, kadın cinayetleri, siirt, siirt valiliği
12 yaşında ‘evlendirilen’ kız çocuğunun 'intihar ettiği' iddia edilmişti: Öldürüldüğü ortaya çıktı
Abone ol
Siirt'te çocuk yaşta 'evlendirilen' ve 8 yıl önce av tüfeği ile yaşamına son verdiği iddia edilen 14 yaşındaki Kader Ertem'i, 'evlendirildiği' erkeğin babası Tahir Atak'ın öldürdüğü belirlendi. İki gün önce gözaltına alınan Atak, tutuklandı.
Pervari ilçesinde 12 Ocak 2014'te meydana gelen olayda, 12 yaşında 'evlendirilip', 13 yaşında doğum yapan ve 14 yaşında odasında av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulunan Ertem ile ilgili yürütülen soruşturmada, 8 yıl sonra olayın intihar olmadığı ortaya çıktı.
Soruşturma kapsamında 14 Aralık'ta Ertem'in 'evlendirildiği' adamın babası Atak, 'eşi ' olduğu belirtilen M.A., Ş.A. ve İ.A. gözaltına alındı.
Şüpheliler sorgusunda, Kader Ertem ile Ş.A. arasında 'duygusal ilişki' durumu olduğunu iddia eden ve gerekçe gösteren Atak'ın Kader'i kendisine ait silahla öldürdüğünü söyledi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tahir Atak, dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kader'in evlendirildiği erkeğe toplamda 10 yıl 8 ay ceza verilmişti
Kader Ertem'in ölümünün ardından 17 Mart 2014'te Siirt 1'İnci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada, Ertem'in olay gününde askerde olan 'evlendirildiği' erkek A.'ya, 'çocuğa nitelikli cinsel istismar' suçundan 8 yıl 4 ay, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 2 yıl 4 ay olmak üzere toplam 10 yıl 8 ay ceza verilmişti.
'Nitelikli cinsel istismar suçuna yardım etme' suçundan yargılanan Ertem'in babası M.E. ile 'evli' olduğu erkeğin babası Tahir Atak'a 4'er yıl 2'şer ay, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 1 yıl 3'er ay hapis cezası verilmişti. Mahkeme heyeti, bu cezaları 5 yıl süreyle denetime tabi tutularak hükmün açıklanmasını geri bırakılmasına karar vermişti