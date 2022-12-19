https://sputniknews.com.tr/20221219/fasli-futbolcularla-annelerini-maymun-ailesine-benzeten-danimarka-kanali-ozur-diledi-1064744762.html

Faslı futbolcularla annelerini 'maymun ailesine benzeten' Danimarka kanalı özür diledi

Faslı futbolcularla annelerini 'maymun ailesine benzeten' Danimarka kanalı özür diledi

Danimarka'nın ulusal televizyon kanalı TV 2 Nyheder, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda tarihi başarı elde eden ve küresel takdir toplayan Fas milli futbol takımı... 19.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-19T12:16+0300

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2022 fifa dünya kupası

danimarka

almanya

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TV 2 Nyheder kanalı sunucusu Soren Lippert, Dünya Kupası'nda maç kazanan Faslı futbolcuların annelerine sarılarak galibiyetlerini kutlamalarının görüntülerinin yayımlanmasının ardından birbirlerine sarılan maymun ailesi fotoğrafı tutarak sıradaki haberin anonsunu yaptı. Bir maymun ailesi resmi göstererek hayvanların ısınmak için nasıl bir araya geldiklerinden söz eden sunucu Lippert, “Katar'daki Faslı oyuncularla aileleri hakkındaki haberin devamında, ısınmak için toplanan bir hayvan ailemiz de var” dedi. Sunucu "Bunu Katar ve Fas'taki aile toplantılarında yapıyorlar, çünkü birbirlerine çok bağlılar" ifadesini de kullandı. Bunun 'ırkçılık' olduğuna dair tepkilerin sosyal medyada sel olması karşısında kanal Twitter'da açıklama yayımladı: "Hayvanlarla ilgili bir sonraki programa bağlantı yapan yorumlar için son derece üzgünüz. Bunun için derinden özür dileriz."Ayrıca TV 2'nin resmi web sitesinde yayımlanan açıklamada, sunucunun aile olarak birarada kalma ile hayvanlarla ilgili sonraki konu arasında bağlantı kurduğu dile getirilerek "Bu, ırkçı bir yorum olarak algılanabilir" denildi. Hem kanalın hem de Lippert'in bunun için 'derinden özürlerini sunduğu' dile getirildi.Kanalın genel yayın yönetmeni Anne Mette Svane, bu yorumun 'hem yanlış hem de saldırgan' olduğunu kabul etti. Svane “Sunucunun niyeti bu olmasa da hem sunucumuzun hem de TV 2'nin arsına mesafe koyduğu bir yorum oldu. Bu, aleni bir hataydı. Bunun için özür dileriz" dedi. Lippert de "Tamamen yanlış bir karşılaştırma yapmak niyetinde asla değildim, ama yapmış bulundum ki, bu, tamamen yanlış ve saldırgandı" açıklamasını yaparak 'koşulsuz özür dilediğini' belirtti. Oysa Dünya Kupası'nda yarı final oynayan ilk Afrika ve Arap takımı olan Fas milli takımının Katar'da tarihi zaferlerini kutladığı dokunaklı sahneler dünya çapında viral olurken, pek çok kişi tarafından 'Batı dünyasında Arap kültürünün ender görülen olumlu yansıması' olarak değerlendirilmişti.Dolayısıyla TV 2 yayını büyük hayal kırıklığı yarattı. Siyasi analist Andreas Krieg “Danimarka kanalında annelerine sarılan Fas oyuncularını maymunlarla bir tutan tam bir rezalet. Aylardır Katarlılara insan hakları dersi verenle aynı medya” eleştirisini getirdi. Afgan kökenli Avusturyalı gazeteci Emran Feroz, “Avrupa toplumları son derece ırkçı ve bunu kabul etmekte büyük zorluk çekiyorlar. Her şeye 'mizah' diyorlar, ama gerçek şu ki, kendilerini iğrenç bir şakaya çeviriyorlar ve dünyanın geri kalanı onlarla dalga geçiyor" dedi. Bir kullanıcı “Batı medyası Arapları maymunlara benzetiyor. Sözde uygar dünya" tepkisini gösterdi. Bir diğeri "Sadece aşağılık ırkçılar olmakla kalmayıp aynı zamanda annelerinizden de nefret ettiğinizi dünyaya duyurmanın müthiş bir yolu" esprisini yaptı. Dünya Kupası boyunca bu türden başka yayınlar da yapıldı. Birkaç gün önce başka bir Batılı yayın kuruluşu, bir motosikletin üzerinde eşofmanlar içindeki Faslıların FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan kupayı 'çalarken' gösteren bir karikatür yayımladı.Bir Alman sunucu, Fas milli takımını IŞİD'le kıyasladı. Welt kanalının sunucusu, Dünya Kupası'nda bir galibiyet sonrası üç Faslı oyuncunun 'tevhid' manasında işaret parmaklarını kaldırma görüntüsünün 'rahatsızlık' yarattığını iddia ederek "Bu, sözde İslam Devleti'nin benimsediği bir selamlamadır. Savaşçılar genellikle fetihlerden sonra jestlerle poz verirler. Faslı Dünya Kupası oyuncularının jestin öneminin farkında olup olmadığı belli değil" dedi.Alman gazetesi Die Tageszeitung da Faslıları Filistin'e desteklerinden dolayı kınayığp Dünya Kupası'nda Filistin bayrağın dalgalandırılmasını "İsrail'e karşı planlanmış düşmanlık" olarak niteledi.

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