'Asya güçleniyor, Arap dünyası zengin ve bu yeni dünyada yer almak istiyor'

“Trump ile birlikte Arap dünyasının Batı ile ilişkilerinde bir erime de başladı. İbrahim anlaşmaları ile birlikte aslında çok da istekli şekilde imzalanmadığı kulislere yansıdı. Ama ileriki arşiv belgelerinden bunu daha net göreceğiz. Yani bir baskı, dayatma var. Trump’ın Suudi Arabistan’da ‘Biz olmasak bir hafta tahtta oturamazsınız’ şeklinde varlıklarını ABD’ye borçlu oldukları imaları, başta Suudi Arabistan olmak üzere Arap dünyasını yeni arayışlara itti. 21. Yüzyılda yeni bir dünya kuruluyor, güçlenen bir Asya var. Arap dünyası zengin ve bu yeni dünyada yer almak istiyorlar. Çok fazla da anlam yüklememek lazım. Çok kutupluluğun inşasına kadar anlamlar yüklendi, bu o kadar değil. Çin, Arap dünyasıyla çok kutuplu sistem kurmayacak. Çin’in Arap dünyasına iki yaklaşımı var. Bir enerjiyi tedarik ettiği yer, bu yüzden enerjiyi güvende tutması gerekiyor. İki orası ticaret yaptığı bir pazar. Çin, Arap dünyasının uluslararası siyasetteki gücünü biliyor. Bir Yunanistan ile karşılaştırdığınızda Yunanistan kadar stratejik veya siyasi değeri yok. Yunanistan en azından Çin lehine AB’de veto gücü var. Arap dünyasında böyle bir güç olmadığı için daha çok ticaret ve enerji bağlamında bakıyor. Zaten Suudi Arabistan’a 4 milyar dolarlık silah sattı. Kasım ayında satış anlaşmasını yaptılar. Suudi Arabistan’ı silahlandırıyor. Suudi Arabistan balistik füzeler aldı. Amerikan istihbaratına göre Riyad yakınında balistik füze geliştiriyor. Amerika buna olumlu bakıyor. İran tehdidine karşı silahlandırılmış ve güçlendirilmiş bir Suudi Arabistan, ABD ve İsrail’in işine yarayacak. Ancak Çin, İran’a da silah satıyor. Buradan bakınca Çin için ne Suudi Arabistan ne İran çok kutuplu sistem kuracağı ülkeler, daha çok silahlarını satabileceği pazarlar olarak gözüküyor.”