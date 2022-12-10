https://sputniknews.com.tr/20221210/fas-dunya-kupasi-tarihinde-yari-finale-yukselen-ilk-afrika-ulkesi-oldu-1064418914.html

Fas, Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika ülkesi oldu

Fas, Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika ülkesi oldu

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası Çeyrek Final müsabakasında Fas, Portekiz’i 1-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Portekiz Dünya Kupası'ndan... 10.12.2022, Sputnik Türkiye

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fas

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portekiz

2022 dünya kupası

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2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas, çeyrek finalde Portekiz'i 1-0 mağlup ederek adını son 4 takım arasına yazdırdı.Fas, Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika temsilcisi olarak önemli bir başarıya imza attı.Katar 2022'de oynadığı 5 maçta sadece bir gol yiyen ve yarı finale çıkarak peri masalına imza atan Fas, İngiltere-Fransa maçının galibiyle karşılaşacak.Portekiz'de teknik direktör Fernando Santos'un son 16 turunda İsviçre'yi 6-1 mağlup ettikleri karşılaşmada ilk 11'de görev vermediği yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Fas maçında da yedek kulübesinde yer aldı.Joao Felix ile 5, 31 ve 39. dakikalarda gole yaklaşan ancak sonuç alamayan Portekiz, 45. dakikada da Bruno Fernandes'le direği geçemedi.Tribünlerin büyük bir kısmını oluşturan taraftarının desteğini arkasına alan Fas, 42. dakikada öne geçti. Attiat-Allah'ın sol çaprazdan ortasına ceza sahasında iyi yükselen ve kaleci Costa ve Ruben Dias'tan önce kafa vuruşunu yapan En Nesyri, topu filelere gönderdi: 1-0.Youssef En Nesyri, attığı golün ardından secdeye gitti ve gol sevincini taraftarıyla kutladı. Dünya kupalarında 3. kez fileleri havalandıran 25 yaşındaki santrfor, çeyrek finalde gol atan 4. Afrikalı oyuncu oldu. Dünya Kupası'nın çeyrek final aşamasında daha önce Emmanuel Kunde ile Eugene Ekeke (Kamerun) ve Sulley Muntari (Gana) ağları sarsmıştı.Fas, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.İkinci yarıya da istediği gibi başlayamayan Portekiz'de teknik direktör Santos, 51. dakikada Ronaldo'yu oyuna aldı. Maçın sonunda Ronaldo'nun gözyaşlarını tutamadı görüldü.Fas'ın Beşiktaş'ta forma giyen futbolcusu Romain Saiss, sakatlığı nedeniyle 57. dakikada yerini Dari'ye bıraktı.Faslı futbolcu Cheddira, 90+3. dakikada Felix'e yaptığı sert faulün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Portekiz, Fas kalesini ikinci yarıda abluka altına almasına rağmen aradığı golü bulamadı. Karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan Fas, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldi.Fas Milli Takımı futbolcuları ve teknik ekibi, müsabaka sonunda büyük sevinç yaşadı. Bitiş düdüğüyle kutlamalara başlayan Fas oyuncuları, mutluluklarını tribündeki taraftarla da paylaştı.Müsabakayı 44 bin 198 taraftarın takip ettiği açıklandı.

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fas, ronaldo, ağlamak, gözyaşı, portekiz, 2022 dünya kupası