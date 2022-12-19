https://sputniknews.com.tr/20221219/arjantinde-sampiyonluk-kutlamalari-arjantinliler-tarihi-meydani-doldurdu-1064735436.html
Arjantin’de şampiyonluk kutlamaları: Buenos Aires'te Arjantinliler sokaklara döküldü
Arjantin’de şampiyonluk kutlamaları: Buenos Aires'te Arjantinliler sokaklara döküldü
2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Fransa’yı yenerek dünya şampiyonu olan Arjantin Milli Takımı’nın zaferi, ülkede coşkuyla kutlandı. 19.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-19T00:08+0300
2022-12-19T00:08+0300
2022-12-19T00:12+0300
arjantin
dünya
2022 dünya kupası
dünya kupası
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Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin, Fransa’yı 3-3 biten maçın seri penaltı atışlarında 4-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Arjantin Milli Takımı’nın zaferi, Arjantin halkı tarafından coşkuyla kutlandı. Başkent Buenos Aires’te halk, Republica Meydanı’na akın etti. Arjantinliler ellerinde Arjantin bayrakları ile marşlar söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20221218/dunya-kupasi-sahibini-buluyor-ilk-gol-messiden-geldi-1064726109.html
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arjantin, 2022 dünya kupası, dünya kupası
arjantin, 2022 dünya kupası, dünya kupası
Arjantin’de şampiyonluk kutlamaları: Buenos Aires'te Arjantinliler sokaklara döküldü
00:08 19.12.2022 (güncellendi: 00:12 19.12.2022) Abone ol
2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Fransa’yı yenerek dünya şampiyonu olan Arjantin Milli Takımı’nın zaferi, ülkede coşkuyla kutlandı.
Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin, Fransa’yı 3-3 biten maçın seri penaltı atışlarında 4-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
Arjantin Milli Takımı’nın zaferi, Arjantin halkı tarafından coşkuyla kutlandı. Başkent Buenos Aires’te halk, Republica Meydanı’na akın etti. Arjantinliler ellerinde Arjantin bayrakları ile marşlar söyledi.