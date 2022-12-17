https://sputniknews.com.tr/20221217/twitterda-gazetecilerin-hesaplarini-askiya-alan-musktan-geri-adim-1064710838.html

Twitter'da gazetecilerin hesaplarını askıya alan Musk'tan geri adım

Twitter'da gazetecilerin hesaplarını askıya alan Musk'tan geri adım

Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, aralarında New York Times, Washington Post, CNN ve Voice of America muhabirlerinin de bulunduğu gazetecilerin hesaplarını... 17.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-17T22:18+0300

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2022-12-17T22:18+0300

dünya

elon musk

twitter

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Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, özel jetine ait uçuş bilgileri nedeniyle yaşanan krizde geri adım attı.Musk, aralarında New York Times, Washington Post, CNN ve Voice of America muhabirlerinin de bulunduğu bazı gazetecilerin hesaplarının yeniden aktifleştirildiğini duyurdu. Twitter hesabından paylaşım yapan Musk, konuya dair yaptığı anketi işaret ederek, "Halk sözünü söyledi. Konumumu ifşa eden hesapların askıya alınmaları durdurulacak" ifadelerini kullandı.Neler olmuştu?Musk, kendisi hakkında haber yapan New York Times, The Washington Post, CNN, Voice of America muhabirlerinin de aralarında bulunduğu bazı gazetecilerin Twitter hesaplarını kendisine ait 'kişisel bilgileri yayınladıkları' gerekçesiyle askıya almıştı.Özel jetine ait anlık konumun paylaşılmasının Twitter’da yasak olduğunu belirten Musk, gazetecileri kişisel bilgilerini ifşalamakla suçlamıştı. Musk’ın özel jetinin koordinatlarını paylaşan 'elonjet' adlı hesabın askıya alınmasına ilişkin gazeteciler, Musk'ın sürekli vurguladığı ifade özgürlüğüne olan bağlılığı ile kişisel olarak hoşlanmadığı bir hesabı yasaklama seçimi arasındaki gerilimi haber yapmıştı.Kişisel bilgilerin paylaşımını yasaklayan Twitter kurallarına değinen Musk, “İnternette kişisel bilgilerin ifşa edilmesiyle ilgili kurallar herkese olduğu gibi gazeteciler için de geçerli. Bütün gün beni eleştirebilirsiniz bu sorun değil. Ancak anlık konumumu ifşa etmeniz ve ailemi tehlikeye atmanız sorun” demişti.Musk, hesapların 7 gün boyunca askıya alınacağını ifade etmesinin ardından hesapların ne zaman açılması gerektiği hakkında Twitter’da anket açmıştı. Ankete katılan 3 milyondan fazla kişinin yüzde 59'u hesapların derhal eski haline döndürülmesi yönünde görüş belirtmişti.

https://sputniknews.com.tr/20221216/muskin-twitterda-gazetecilerin-hesaplarini-askiya-almasinin-ardindan-abden-yaptirim-tehdidi-1064663021.html

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