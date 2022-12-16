https://sputniknews.com.tr/20221216/muskin-twitterda-gazetecilerin-hesaplarini-askiya-almasinin-ardindan-abden-yaptirim-tehdidi-1064663021.html
Musk'ın Twitter'da gazetecilerin hesaplarını askıya almasının ardından AB'den yaptırım tehdidi
Musk'ın Twitter'da gazetecilerin hesaplarını askıya almasının ardından AB'den yaptırım tehdidi
AB Komisyonu Değerler ve Şeffaflık Komiseri Vera Jourova, Twitter'ın sahibi Elon Musk'ın bazı gazetecilerin hesaplarını askıya almasının ardından platformun... 16.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-16T13:47+0300
2022-12-16T13:47+0300
2022-12-16T13:47+0300
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avrupa birliği
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elon musk
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Değerler ve Şeffaflık Komiseri Vera Jourova, geçen ay ABD'li milyarder Elon Musk'ın satın adığı Twitter'da bazı teknoloji muhabirlerinin hesaplarının peş peşe askıya alınmasına ilişkin açıklama yaptı.Twitter hesabından paylaşım yapan Jourova, "Gazetecilerin Twitter'da keyfi olarak askıya alındığına dair haberler endişe verici. AB'nin Dijital Hizmetler Yasası, medya özgürlüğüne ve temel haklara saygı gösterilmesini şart koşuyor. Bu, Medya Özgürlüğü Yasası kapsamında güçlendiriliyor" ifadelerini kullandı.Yetkili, "Elon Musk bunun farkında olmalı. Kırmızı çizgiler var. Ve yaptırımlar yakında" dedi.Daha önce Musk, özel jetine ait uçuş bilgilerini paylaşan hesabı askıya alarak, sahibini dava açmakla tehdit etmişti. Ardından konuyu haber yapan CNN, Washington Post, Mashable ve New York Times'ın teknoloji muhabirlerinin hesapları alınmıştı.Ayrıca Musk, Twitter'a rakip olarak görülen sosyal medya platformu Mastodon'un da hesabını askıya alarak bağlantılarının Twitter içerisinde paylaşılmasını engellemişti.
https://sputniknews.com.tr/20221216/twitter-elon-musk-hakkinda-haber-yapan-cok-sayida-gazetecinin-hesabini-askiya-aldi-1064654628.html
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avrupa birliği, twitter , elon musk, yaptırım
avrupa birliği, twitter , elon musk, yaptırım
Musk'ın Twitter'da gazetecilerin hesaplarını askıya almasının ardından AB'den yaptırım tehdidi
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AB Komisyonu Değerler ve Şeffaflık Komiseri Vera Jourova, Twitter'ın sahibi Elon Musk'ın bazı gazetecilerin hesaplarını askıya almasının ardından platformun gelecekte medya yasası kapsamında yaptırımlara tabi olabileceği konusunda uyardı.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Değerler ve Şeffaflık Komiseri Vera Jourova, geçen ay ABD'li milyarder Elon Musk'ın satın adığı Twitter'da bazı teknoloji muhabirlerinin hesaplarının peş peşe askıya alınmasına ilişkin açıklama yaptı.
Twitter hesabından paylaşım yapan Jourova, "Gazetecilerin Twitter'da keyfi olarak askıya alındığına dair haberler endişe verici. AB'nin Dijital Hizmetler Yasası, medya özgürlüğüne ve temel haklara saygı gösterilmesini şart koşuyor. Bu, Medya Özgürlüğü Yasası kapsamında güçlendiriliyor" ifadelerini kullandı.
Yetkili, "Elon Musk bunun farkında olmalı. Kırmızı çizgiler var. Ve yaptırımlar yakında" dedi.
Daha önce Musk, özel jetine ait uçuş bilgilerini paylaşan hesabı askıya alarak, sahibini dava açmakla tehdit etmişti. Ardından konuyu haber yapan CNN, Washington Post, Mashable ve New York Times'ın teknoloji muhabirlerinin hesapları alınmıştı.
Ayrıca Musk, Twitter'a rakip olarak görülen sosyal medya platformu Mastodon'un da hesabını askıya alarak bağlantılarının Twitter içerisinde paylaşılmasını engellemişti.