https://sputniknews.com.tr/20221216/twitter-elon-musk-hakkinda-haber-yapan-cok-sayida-gazetecinin-hesabini-askiya-aldi-1064654628.html

Twitter, Elon Musk hakkında haber yapan çok sayıda gazetecinin hesabını askıya aldı

Twitter, Elon Musk hakkında haber yapan çok sayıda gazetecinin hesabını askıya aldı

Twitter'in yeni sahibi Elon Musk, özel jetine ait uçuş bilgilerini paylaşan hesabı askıya alarak, sahibini dava açmakla tehdit etti. Ardından konuyu haber... 16.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-16T09:33+0300

2022-12-16T09:33+0300

2022-12-16T09:33+0300

dünya

elon musk

twitter

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Sosyal paylaşım sitesi Twitter, 20 yaşındaki üniversite öğrencisinin yıllarca Musk'ın özel uçuşlarıyla ilgili kamuya açık verileri paylaşarak popülerlik kazanan hesabını askıya aldı. Yaklaşık 500 bin takipçisi olan '@ElonJet' isimli profil hesabını ziyaret edenler, "Hesap askıya alındı: Twitter, Twitter kurallarını ihlal eden hesapları askıya alır" ifadesiyle karşılaştı.Central Florida Üniversitesi'nde ikinci sınıf öğrencisi Jack Sweeney'e ait olan hesabın hangi kuralları ihlal ettiği hakkında detaya yer verilmedi. Elon Musk gelişmenin ardından, Los Angeles'ta 'X Æ A-12' isimli oğlunu taşıyan aracın takip edildiğini ve konum verilerinin çalındığını ima eden tweetinde, "Aileme zarar verilmesini destekleyen Sweeney ve kuruluşlara karşı yasal işlem yapılıyor" paylaşımında bulundu.Ardından CNN, Washington Post, Mashable ve New York Times'ın teknoloji muhabirlerinin hesapları peş peşe askıya alındı. Hesapları askıya alınan gazeteciler, yakın zamanda Musk'ın özel jetinin hareketleri 'ElonJet' hesabının askıya alınmasıyla ilgili makaleler yayınlamıştı.Gerekçe belirtilmemişNew York Times teknoloji muhabiri Ryan Mac, yeni bir Twitter hesabı açarak, hesabı askıya alınmadan önce kendisine 'uyarı verilmediğini' ve hesabının 'kalıcı olarak askıya alınmasının gerekçesi hakkında şirketten herhangi bir bildirim almadığını' yazdı.Washington Post ise yaptığı açıklamada, teknoloji muhabiri Drew Harnell'in askıya alınmasının 'Elon Musk'ın Twitter'ı ifade özgürlüğüne adanmış bir platform olarak yönetme iddiasına aykırı' olduğunu söyledi.Ayrıca CNN televizyonu, "Twitter'ın artan istikrarsızlığı ve oynaklığı, platformu kullanan herkes için inanılmaz derecede endişe verici olmalı" yorumunu yaptı.Öte yandan hesabı aniden askıya alınan gazetecilerden biri olan Donie O'Sullivan, CNN'den Anderson Cooper'a "Musk beğenmediği hesapları yok ediyor gibi görünüyor" dedi.Açıklamalarında kendini 'ifade özgürlüğü savunucusu' olarak tanımlayan iş insanı, daha önceki bir paylaşımında söz konusu hesabı açık tutma sözü vererek, "İfade özgürlüğü taahhüdüm, doğrudan kişisel güvenlik riski oluştursa bile, uçağımı takip eden hesabı yasaklamamaya kadar uzanıyor" diye yazmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221215/elon-musk-358-milyar-dolarlik-tesla-hissesi-satti-1064608355.html

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