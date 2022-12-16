https://sputniknews.com.tr/20221216/tekirdagdaki-sahte-doktor-sorusturmasinda-iddianame-hazirlandi-1064670465.html
Tekirdağ'daki 'sahte doktor' soruşturmasında iddianame hazırlandı
Tekirdağ'daki 'sahte doktor' soruşturmasında iddianame hazırlandı
Tekirdağ'da, 'sahte doktor' soruşturmasında tutuklanan Ayşe Özkiraz hakkında hazırlanan iddianame mahkemeye sunuldu. 16.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-16T15:53+0300
2022-12-16T15:53+0300
2022-12-16T16:08+0300
tekirdağ
ayşe özkiraz
sahte
doktor
türkiye
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Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ayşe Özkiraz hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.Özkiraz'ın, 'Resmi ve özel belgede sahtecilik' ile yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen '1219 sayılı Kanun'a muhalefet' suçlarından yargılanmasının talep edildiği iddianame, Çerkezköy Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunuldu.Ne olmuştu?Çerkezköy Devlet Hastanesi yetkilileri, hastanede uzman bir doktorun yanında yaklaşık 4 aydır gözlemci asistan olarak bulunan zanlı hakkında suç duyurusunda bulunmuş, yapılan araştırmada diplomalarının sahte olduğu anlaşılan ve polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe 25 Kasım'da tutuklanmıştı.Sağlık Bakanlığı, olayla ilgili soruşturma başlatmış ve müfettiş atamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221130/sahte-doktor-ayse-ozkirazin-babasi-traktorumu-satip-parasini-kizima-gonderdim-1064021135.html
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tekirdağ, ayşe özkiraz, sahte, doktor
tekirdağ, ayşe özkiraz, sahte, doktor
Tekirdağ'daki 'sahte doktor' soruşturmasında iddianame hazırlandı
15:53 16.12.2022 (güncellendi: 16:08 16.12.2022) Abone ol
Tekirdağ'da, 'sahte doktor' soruşturmasında tutuklanan Ayşe Özkiraz hakkında hazırlanan iddianame mahkemeye sunuldu.
Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ayşe Özkiraz
hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı
.
Özkiraz'ın, 'Resmi ve özel belgede sahtecilik' ile yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen '1219 sayılı Kanun'a muhalefet' suçlarından yargılanmasının talep edildiği iddianame, Çerkezköy Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunuldu.
Ne olmuştu?
Çerkezköy Devlet Hastanesi yetkilileri, hastanede uzman bir doktorun yanında yaklaşık 4 aydır gözlemci asistan olarak bulunan zanlı hakkında suç duyurusunda bulunmuş, yapılan araştırmada diplomalarının sahte olduğu anlaşılan ve polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe 25 Kasım'da tutuklanmıştı.
Sağlık Bakanlığı, olayla ilgili soruşturma başlatmış ve müfettiş atamıştı.