Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221216/tekirdagdaki-sahte-doktor-sorusturmasinda-iddianame-hazirlandi-1064670465.html
Tekirdağ'daki 'sahte doktor' soruşturmasında iddianame hazırlandı
Tekirdağ'daki 'sahte doktor' soruşturmasında iddianame hazırlandı
Tekirdağ'da, 'sahte doktor' soruşturmasında tutuklanan Ayşe Özkiraz hakkında hazırlanan iddianame mahkemeye sunuldu. 16.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-16T15:53+0300
2022-12-16T16:08+0300
tekirdağ
ayşe özkiraz
sahte
doktor
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1e/1064021234_0:0:770:434_1920x0_80_0_0_25fcd8a1b8429d4fb7c9e72e4c3183e6.jpg
Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ayşe Özkiraz hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.Özkiraz'ın, 'Resmi ve özel belgede sahtecilik' ile yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen '1219 sayılı Kanun'a muhalefet' suçlarından yargılanmasının talep edildiği iddianame, Çerkezköy Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunuldu.Ne olmuştu?Çerkezköy Devlet Hastanesi yetkilileri, hastanede uzman bir doktorun yanında yaklaşık 4 aydır gözlemci asistan olarak bulunan zanlı hakkında suç duyurusunda bulunmuş, yapılan araştırmada diplomalarının sahte olduğu anlaşılan ve polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe 25 Kasım'da tutuklanmıştı.Sağlık Bakanlığı, olayla ilgili soruşturma başlatmış ve müfettiş atamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221130/sahte-doktor-ayse-ozkirazin-babasi-traktorumu-satip-parasini-kizima-gonderdim-1064021135.html
tekirdağ
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1e/1064021234_0:0:770:578_1920x0_80_0_0_0e194d590eaad07f89c0b1c142d01209.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tekirdağ, ayşe özkiraz, sahte, doktor
tekirdağ, ayşe özkiraz, sahte, doktor

Tekirdağ'daki 'sahte doktor' soruşturmasında iddianame hazırlandı

15:53 16.12.2022 (güncellendi: 16:08 16.12.2022)
© DHAAyşe Özkiraz
Ayşe Özkiraz - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2022
© DHA
Abone olTelegram
Tekirdağ'da, 'sahte doktor' soruşturmasında tutuklanan Ayşe Özkiraz hakkında hazırlanan iddianame mahkemeye sunuldu.
Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ayşe Özkiraz hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
Özkiraz'ın, 'Resmi ve özel belgede sahtecilik' ile yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen '1219 sayılı Kanun'a muhalefet' suçlarından yargılanmasının talep edildiği iddianame, Çerkezköy Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunuldu.

Ne olmuştu?

Çerkezköy Devlet Hastanesi yetkilileri, hastanede uzman bir doktorun yanında yaklaşık 4 aydır gözlemci asistan olarak bulunan zanlı hakkında suç duyurusunda bulunmuş, yapılan araştırmada diplomalarının sahte olduğu anlaşılan ve polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe 25 Kasım'da tutuklanmıştı.
Sağlık Bakanlığı, olayla ilgili soruşturma başlatmış ve müfettiş atamıştı.
Ayşe Özkiraz - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2022
TÜRKİYE
Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın babası: Traktörümü satıp parasını kızıma gönderdim
30 Kasım, 19:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала