https://sputniknews.com.tr/20221205/tekirdagda-sahte-doktorun-tutukluluguna-itiraz-reddedildi-1064215319.html
Tekirdağ'da sahte doktorun tutukluluğuna itiraz reddedildi
Tekirdağ'da sahte doktorun tutukluluğuna itiraz reddedildi
Tekirdağ'da, sahte doktor soruşturmasında tutuklanan Özkiraz'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi. 05.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-05T19:04+0300
2022-12-05T19:04+0300
2022-12-05T19:06+0300
türkiye
çerkezköy
tekirdağ
ayşe özkiraz
sahte doktor
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Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın avukatının müvekkilinin tutukluluğuna yaptığı itiraz Çerkezköy Asliye Ceza Mahkemesi'nce değerlendirildi.Hakimlik, tutukluluğa yapılan itirazı kabul etmedi.Ne olmuştu?Çerkezköy Devlet Hastanesi yetkilileri, hastanede uzman bir doktorun yanında yaklaşık 4 aydır gözlemci asistan olarak bulunan zanlı hakkında suç duyurusunda bulunmuş, yapılan araştırmada diplomalarının sahte olduğu anlaşılan ve polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe 25 Kasım'da tutuklanmıştı.Sağlık Bakanlığı, olayla ilgili soruşturma başlatmış ve müfettiş atamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221202/sahte-doktor-ayse-ozkirazin-ses-kaydi-ortaya-cikti-bu-halde-70-hastama-bakiyorum-bayilacagim-1064081050.html
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çerkezköy, tekirdağ, ayşe özkiraz, sahte doktor
çerkezköy, tekirdağ, ayşe özkiraz, sahte doktor
Tekirdağ'da sahte doktorun tutukluluğuna itiraz reddedildi
19:04 05.12.2022 (güncellendi: 19:06 05.12.2022) Abone ol
Tekirdağ'da, sahte doktor soruşturmasında tutuklanan Özkiraz'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.
Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın avukatının müvekkilinin tutukluluğuna yaptığı itiraz Çerkezköy Asliye Ceza Mahkemesi'nce değerlendirildi.
Hakimlik, tutukluluğa yapılan itirazı kabul etmedi.
Ne olmuştu?
Çerkezköy Devlet Hastanesi yetkilileri, hastanede uzman bir doktorun yanında yaklaşık 4 aydır gözlemci asistan olarak bulunan zanlı hakkında suç duyurusunda bulunmuş, yapılan araştırmada diplomalarının sahte olduğu anlaşılan ve polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe 25 Kasım'da tutuklanmıştı.
Sağlık Bakanlığı, olayla ilgili soruşturma başlatmış ve müfettiş atamıştı.