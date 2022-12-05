https://sputniknews.com.tr/20221205/tekirdagda-sahte-doktorun-tutukluluguna-itiraz-reddedildi-1064215319.html

Tekirdağ'da sahte doktorun tutukluluğuna itiraz reddedildi

Tekirdağ'da sahte doktorun tutukluluğuna itiraz reddedildi

Tekirdağ'da, sahte doktor soruşturmasında tutuklanan Özkiraz'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi. 05.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-05T19:04+0300

2022-12-05T19:04+0300

2022-12-05T19:06+0300

türkiye

çerkezköy

tekirdağ

ayşe özkiraz

sahte doktor

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Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın avukatının müvekkilinin tutukluluğuna yaptığı itiraz Çerkezköy Asliye Ceza Mahkemesi'nce değerlendirildi.Hakimlik, tutukluluğa yapılan itirazı kabul etmedi.Ne olmuştu?Çerkezköy Devlet Hastanesi yetkilileri, hastanede uzman bir doktorun yanında yaklaşık 4 aydır gözlemci asistan olarak bulunan zanlı hakkında suç duyurusunda bulunmuş, yapılan araştırmada diplomalarının sahte olduğu anlaşılan ve polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe 25 Kasım'da tutuklanmıştı.Sağlık Bakanlığı, olayla ilgili soruşturma başlatmış ve müfettiş atamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221202/sahte-doktor-ayse-ozkirazin-ses-kaydi-ortaya-cikti-bu-halde-70-hastama-bakiyorum-bayilacagim-1064081050.html

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çerkezköy

tekirdağ

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