https://sputniknews.com.tr/20221130/sahte-doktor-ayse-ozkirazin-babasi-traktorumu-satip-parasini-kizima-gonderdim-1064021135.html
Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın babası: Traktörümü satıp parasını kızıma gönderdim
Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın babası: Traktörümü satıp parasını kızıma gönderdim
Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde sahte doktorluk yaparken gözaltına alınarak tutuklanan Ayşe Özkiraz'ın babası Ali Özkiraz "Traktörümü satıp parasını... 30.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-30T19:31+0300
2022-11-30T19:31+0300
2022-11-30T19:32+0300
ayşe özkiraz
türkiye
sahte doktor
traktör
baba
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Tekirdağ'da Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde 1 yıldır pratisyen hekim olarak görev yapan Ayşe Özkiraz'ın, lise mezunu sahte doktor olduğu ortaya çıktı.Kendisini pratisyen hekim olarak tanıtan sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın tutuklanmasının ardından, Tokat'ta yaşayan babası Ali Özkiraz açıklamalarda bulundu.'Ben hayatımda 19 yaşında doktor görmedim'Demirören haber Ajansı'nın haberine göre Telefonla açıklama yapan baba Özkiraz, kızını okutmak için sürekli para gönderdiğini belirterek, "Traktörümü satıp parasını kızıma gönderdim. Tıp kitapları için benden 35 bin lira para aldı. Devamlı oğlumla birlikte 2012 yılından beri ona para gönderiyordum. Bu paraları bunlar aile içinde mi yediler? Annesinin ve üvey babasının da haberi var, saklıyorlar. Kızım bana geçen sene doktor olduğunu söyledi. Oğlum ile telefonda konuşuyordu, ben de şüphelendim sordum, kızım, 'Süper puan ile mezun oldum' dedi. Ağabeyi de şokta, 5 çocuğunun rızkını Ayşe'ye verdi. Oğlum da kullanıldı. Ben daha önce şüphelenip oğluma sordum, 'Bu kızın yaşı tutmuyor? Nasıl bitirdi okulu' dedim. Ben hayatımda 19 yaşında doktor görmedim" dedi.Özkiraz'ın kaldığı yurdun sorumlusu ise "Burada 4-5 ay kaldı. Belgelerin hepsini görmüştük, normal bir öğrencinin böyle bir şey yapabileceğini düşünmediğimiz için şüphelenmedik. Arkadaşları söyleyince öğrenci işlerine sorduk, öğrenci olmadığını anlayınca gönderdik" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221130/sahte-doktorun-nasil-desifre-oldugu-ortaya-cikti-1064012545.html
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ayşe özkiraz, sahte doktor, traktör, baba
Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın babası: Traktörümü satıp parasını kızıma gönderdim
19:31 30.11.2022 (güncellendi: 19:32 30.11.2022) Abone ol
Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde sahte doktorluk yaparken gözaltına alınarak tutuklanan Ayşe Özkiraz'ın babası Ali Özkiraz "Traktörümü satıp parasını kızıma gönderdim. Tıp kitapları için benden 35 bin lira para aldı" dedi.
Tekirdağ'da Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde 1 yıldır pratisyen hekim olarak görev yapan Ayşe Özkiraz'ın, lise mezunu sahte doktor olduğu ortaya çıktı.
Kendisini pratisyen hekim olarak tanıtan sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın tutuklanmasının ardından, Tokat'ta yaşayan babası Ali Özkiraz açıklamalarda bulundu.
'Ben hayatımda 19 yaşında doktor görmedim'
Demirören haber Ajansı'nın haberine göre Telefonla açıklama yapan baba Özkiraz, kızını okutmak için sürekli para gönderdiğini belirterek, "Traktörümü satıp parasını kızıma gönderdim. Tıp kitapları için benden 35 bin lira para aldı. Devamlı oğlumla birlikte 2012 yılından beri ona para gönderiyordum. Bu paraları bunlar aile içinde mi yediler? Annesinin ve üvey babasının da haberi var, saklıyorlar. Kızım bana geçen sene doktor olduğunu söyledi. Oğlum ile telefonda konuşuyordu, ben de şüphelendim sordum, kızım, 'Süper puan ile mezun oldum' dedi. Ağabeyi de şokta, 5 çocuğunun rızkını Ayşe'ye verdi. Oğlum da kullanıldı. Ben daha önce şüphelenip oğluma sordum, 'Bu kızın yaşı tutmuyor? Nasıl bitirdi okulu' dedim. Ben hayatımda 19 yaşında doktor görmedim" dedi.
Özkiraz'ın kaldığı yurdun sorumlusu ise "Burada 4-5 ay kaldı. Belgelerin hepsini görmüştük, normal bir öğrencinin böyle bir şey yapabileceğini düşünmediğimiz için şüphelenmedik. Arkadaşları söyleyince öğrenci işlerine sorduk, öğrenci olmadığını anlayınca gönderdik" ifadelerini kullandı.