https://sputniknews.com.tr/20221216/rusya-ulastirma-bakanligi-rus-tankerlerin-turk-bogazlarindan-gecisinde-herhangi-bir-sorun-yok--1064673513.html

Rusya Ulaştırma Bakanlığı: Rus tankerlerin Türk boğazlarından geçişinde herhangi bir sorun yok

Rusya Ulaştırma Bakanlığı: Rus tankerlerin Türk boğazlarından geçişinde herhangi bir sorun yok

Rusya Ulaştırma Bakan Yardımcısı Aleksandr Poşivay, ham petrol yüklü Rus tankerlerin Türk boğazlarından geçişinde şu anda herhangi bir sorun yaşanmadığını... 16.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-16T16:50+0300

2022-12-16T16:50+0300

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türkiye

rusya

tanker

türkiye

istanbul boğazı

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Basın mensuplarına demeç veren Poşivay, Türkiye'nin ham petrol yüklü tankerlere yönelik taleplerinin sadece Rus değil, tüm tankerleri kapsadığını ve Rus tankerlerin boğazlardan geçişinde şu an için bir sorun olmadığını belirtti. Poşivay, "Türk tarafı, sigorta teyit mektubu gerekliliği getirdi. Türkiye'nin talepleri herkesi, ham petrolü ilgilendiriyor. Tüm şirketlerimiz bu mektupları sundu ve tüm gemilerimiz sorunsuz bir şekilde geçti. Şu anda tankerlerin boğazlardan geçişiyle ilgili bir sorun yok" dedi. 13 Aralık'ta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, sigorta teyit mektubunu vermediği için Türk boğazlarında bekleyen ham petrol yüklü tankerlerden 26'sından 22'sinin uygun teyit mektubunu verdiğini ve 19'unun geçişinin tamamlandığını açıklamıştı. Genel Müdürlükçe, ham petrol yüklü tankerlerin boğaz geçişlerinde teyit mektubu sunması uygulamasının rutin olarak sürdürüleceği de duyurulmuştu. Batılı sigorta şirketleri daha önce söz konusu belge ile gemilerin Rusya gibi ülkelere uygulanan yaptırımları delmesi halinde bile sigorta kapsamında olduğunun kabul edildiğini belirtiyor ve bunun için hazırlıklı olmadıklarını belirtiyordu.

https://sputniknews.com.tr/20221212/teminat-mektubu-sunan-9-gemi-istanbul-bogazindan-gececek--1064500066.html

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