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https://sputniknews.com.tr/20221212/teminat-mektubu-sunan-9-gemi-istanbul-bogazindan-gececek--1064500066.html
Teminat mektubu sunan 9 gemi İstanbul Boğazı'ndan geçecek
Teminat mektubu sunan 9 gemi İstanbul Boğazı'ndan geçecek
Türkiye'nin boğazlardan geçen petrol tankerlerinden 'sigorta garantisi' uygulamasını başlatmasının ardından İstanbul Boğazı'nda bekleyen gemiler gerekli... 12.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-12T20:40+0300
2022-12-12T20:41+0300
boğaz
görüş
istanbul
tanker
teminat
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Türkiye'nin boğazlardan geçen petrol tankerlerinden 'sigorta garantisi' istemesi üzerine başlayan sorun çözüldü. Türkiye’nin talep ettiği bilgileri içeren ve “P&amp;I” sigortasının geçerli olduğuna dair teyit mektubunu sunan tankerlerin İstanbul Boğazı'ndan geçişine izin veriliyor. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre boğazdan geçmek için bekleyen 12 gemiden 9’u gerekli teminat mektubunu sunarak, boğazdan geçiş için onay aldı. Bakanlık kaynakları sigorta garanti uygulamasının bundan son devam edeceğini belirtti.
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Osman Nuri Cerit
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boğaz, istanbul, tanker, teminat
boğaz, istanbul, tanker, teminat

Teminat mektubu sunan 9 gemi İstanbul Boğazı'ndan geçecek

20:40 12.12.2022 (güncellendi: 20:41 12.12.2022)
© AAİstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2022
© AA
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Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
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Türkiye'nin boğazlardan geçen petrol tankerlerinden 'sigorta garantisi' uygulamasını başlatmasının ardından İstanbul Boğazı'nda bekleyen gemiler gerekli belgeleri temin ederek, geçmek için onay aldı.
Türkiye'nin boğazlardan geçen petrol tankerlerinden 'sigorta garantisi' istemesi üzerine başlayan sorun çözüldü. Türkiye’nin talep ettiği bilgileri içeren ve “P&I” sigortasının geçerli olduğuna dair teyit mektubunu sunan tankerlerin İstanbul Boğazı'ndan geçişine izin veriliyor.
Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre boğazdan geçmek için bekleyen 12 gemiden 9’u gerekli teminat mektubunu sunarak, boğazdan geçiş için onay aldı.
Bakanlık kaynakları sigorta garanti uygulamasının bundan son devam edeceğini belirtti.
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