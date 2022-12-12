https://sputniknews.com.tr/20221212/teminat-mektubu-sunan-9-gemi-istanbul-bogazindan-gececek--1064500066.html
Teminat mektubu sunan 9 gemi İstanbul Boğazı'ndan geçecek
Teminat mektubu sunan 9 gemi İstanbul Boğazı'ndan geçecek
Türkiye'nin boğazlardan geçen petrol tankerlerinden 'sigorta garantisi' uygulamasını başlatmasının ardından İstanbul Boğazı'nda bekleyen gemiler gerekli... 12.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-12T20:40+0300
2022-12-12T20:40+0300
2022-12-12T20:41+0300
boğaz
görüş
istanbul
tanker
teminat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0f/1051786413_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_89c19ee6fcd65abf8c9317cbdbbdee40.jpg
Türkiye'nin boğazlardan geçen petrol tankerlerinden 'sigorta garantisi' istemesi üzerine başlayan sorun çözüldü. Türkiye’nin talep ettiği bilgileri içeren ve “P&I” sigortasının geçerli olduğuna dair teyit mektubunu sunan tankerlerin İstanbul Boğazı'ndan geçişine izin veriliyor. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre boğazdan geçmek için bekleyen 12 gemiden 9’u gerekli teminat mektubunu sunarak, boğazdan geçiş için onay aldı. Bakanlık kaynakları sigorta garanti uygulamasının bundan son devam edeceğini belirtti.
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Osman Nuri Cerit
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
Osman Nuri Cerit
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0f/1051786413_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_2f42c5ad33c7446e60c1ef6fa07d9c34.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
boğaz, istanbul, tanker, teminat
boğaz, istanbul, tanker, teminat
Teminat mektubu sunan 9 gemi İstanbul Boğazı'ndan geçecek
20:40 12.12.2022 (güncellendi: 20:41 12.12.2022) Abone ol
Türkiye'nin boğazlardan geçen petrol tankerlerinden 'sigorta garantisi' uygulamasını başlatmasının ardından İstanbul Boğazı'nda bekleyen gemiler gerekli belgeleri temin ederek, geçmek için onay aldı.
Türkiye'nin boğazlardan geçen petrol tankerlerinden 'sigorta garantisi' istemesi üzerine başlayan sorun çözüldü. Türkiye’nin talep ettiği bilgileri içeren ve “P&I” sigortasının geçerli olduğuna dair teyit mektubunu sunan tankerlerin İstanbul Boğazı'ndan geçişine izin veriliyor.
Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre boğazdan geçmek için bekleyen 12 gemiden 9’u gerekli teminat mektubunu sunarak, boğazdan geçiş için onay aldı.
Bakanlık kaynakları sigorta garanti uygulamasının bundan son devam edeceğini belirtti.