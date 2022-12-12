https://sputniknews.com.tr/20221212/teminat-mektubu-sunan-9-gemi-istanbul-bogazindan-gececek--1064500066.html

Teminat mektubu sunan 9 gemi İstanbul Boğazı'ndan geçecek

Teminat mektubu sunan 9 gemi İstanbul Boğazı'ndan geçecek

Türkiye'nin boğazlardan geçen petrol tankerlerinden 'sigorta garantisi' uygulamasını başlatmasının ardından İstanbul Boğazı'nda bekleyen gemiler gerekli... 12.12.2022, Sputnik Türkiye

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boğaz

görüş

istanbul

tanker

teminat

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Türkiye'nin boğazlardan geçen petrol tankerlerinden 'sigorta garantisi' istemesi üzerine başlayan sorun çözüldü. Türkiye’nin talep ettiği bilgileri içeren ve “P&I” sigortasının geçerli olduğuna dair teyit mektubunu sunan tankerlerin İstanbul Boğazı'ndan geçişine izin veriliyor. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre boğazdan geçmek için bekleyen 12 gemiden 9’u gerekli teminat mektubunu sunarak, boğazdan geçiş için onay aldı. Bakanlık kaynakları sigorta garanti uygulamasının bundan son devam edeceğini belirtti.

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2022

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boğaz, istanbul, tanker, teminat