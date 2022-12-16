https://sputniknews.com.tr/20221216/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusu-bilerek-doktorlarimizi-hedef-aliyor-1064675960.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusu bilerek doktorlarımızı hedef alıyor

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusu bilerek doktorlarımızı hedef alıyor

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilisi Trişkin, Ukrayna ordusunun, özel operasyon bölgesinde görev yapan Rus doktorları bilinçli olarak hedef aldığını söyledi. 16.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-16T17:29+0300

2022-12-16T17:29+0300

2022-12-16T17:29+0300

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Rossiya 24 televizyonuna konuşan Rusya Savunma Bakanlığı Askeri Tıp Baş İdaresi Başkanı Dmitriy Trişkin, “Ne yazık ki, özel bir askeri operasyon, bugün düşmanımızın sadece askerleri hedef almadığını gösterdi. Sivilleri ve sağlık çalışanlarımızı da hedef alıyorlar” ifadelerini kullandı.Ukrayna ordusunun saldırıları yüzünden ambulans araçları üzerindeki işaretleri sökmek zorunda kaldıklarını anlatan Trişkin, sağlık birimlerinin çadırlardan tuğla veya beton duvarlı binalara taşınmak zorunda kaldığını söyledi.Sağlık çalışanları arasında kayıpların olduğunu belirten İdare Başkanı, “Onlar profesyonel görevlerini yerine getirirken diğer askerlerle birlikte saldırılara maruz kalabiliyor” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20221216/medvedev-askeri-hedeflere-ulasilmasina-katkida-bulunan-tum-sivil-altyapi-tesisleri-mesru-hedef-1064675179.html

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