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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221216/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusu-bilerek-doktorlarimizi-hedef-aliyor-1064675960.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusu bilerek doktorlarımızı hedef alıyor
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusu bilerek doktorlarımızı hedef alıyor
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilisi Trişkin, Ukrayna ordusunun, özel operasyon bölgesinde görev yapan Rus doktorları bilinçli olarak hedef aldığını söyledi. 16.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-16T17:29+0300
2022-12-16T17:29+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
sağlık
görevli
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Rossiya 24 televizyonuna konuşan Rusya Savunma Bakanlığı Askeri Tıp Baş İdaresi Başkanı Dmitriy Trişkin, “Ne yazık ki, özel bir askeri operasyon, bugün düşmanımızın sadece askerleri hedef almadığını gösterdi. Sivilleri ve sağlık çalışanlarımızı da hedef alıyorlar” ifadelerini kullandı.Ukrayna ordusunun saldırıları yüzünden ambulans araçları üzerindeki işaretleri sökmek zorunda kaldıklarını anlatan Trişkin, sağlık birimlerinin çadırlardan tuğla veya beton duvarlı binalara taşınmak zorunda kaldığını söyledi.Sağlık çalışanları arasında kayıpların olduğunu belirten İdare Başkanı, “Onlar profesyonel görevlerini yerine getirirken diğer askerlerle birlikte saldırılara maruz kalabiliyor” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221216/medvedev-askeri-hedeflere-ulasilmasina-katkida-bulunan-tum-sivil-altyapi-tesisleri-mesru-hedef-1064675179.html
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rusya, ukrayna, sağlık, görevli
rusya, ukrayna, sağlık, görevli

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusu bilerek doktorlarımızı hedef alıyor

17:29 16.12.2022
© SputnikRusya ordusu
Rusya ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2022
© Sputnik
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Rusya Savunma Bakanlığı yetkilisi Trişkin, Ukrayna ordusunun, özel operasyon bölgesinde görev yapan Rus doktorları bilinçli olarak hedef aldığını söyledi.
Rossiya 24 televizyonuna konuşan Rusya Savunma Bakanlığı Askeri Tıp Baş İdaresi Başkanı Dmitriy Trişkin, “Ne yazık ki, özel bir askeri operasyon, bugün düşmanımızın sadece askerleri hedef almadığını gösterdi. Sivilleri ve sağlık çalışanlarımızı da hedef alıyorlar” ifadelerini kullandı.
Ukrayna ordusunun saldırıları yüzünden ambulans araçları üzerindeki işaretleri sökmek zorunda kaldıklarını anlatan Trişkin, sağlık birimlerinin çadırlardan tuğla veya beton duvarlı binalara taşınmak zorunda kaldığını söyledi.
Sağlık çalışanları arasında kayıpların olduğunu belirten İdare Başkanı, “Onlar profesyonel görevlerini yerine getirirken diğer askerlerle birlikte saldırılara maruz kalabiliyor” dedi.
Dmitry Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2022
Ukrayna krizi
Medvedev: Askeri hedeflere ulaşılmasına katkıda bulunan tüm sivil altyapı tesisleri meşru hedef
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