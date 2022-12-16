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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221216/medvedev-askeri-hedeflere-ulasilmasina-katkida-bulunan-tum-sivil-altyapi-tesisleri-mesru-hedef-1064675179.html
Medvedev: Askeri hedeflere ulaşılmasına katkıda bulunan tüm sivil altyapı tesisleri meşru hedef
Medvedev: Askeri hedeflere ulaşılmasına katkıda bulunan tüm sivil altyapı tesisleri meşru hedef
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, askeri hedeflere ulaşılmasına katkıda bulunan sivil altyapı tesislerinin meşru hedefler olduğunu... 16.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-16T17:21+0300
2022-12-16T17:21+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
dmitriy medvedev
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Telegram kanalından paylaşım yapan köprüler, ulaşım istasyonları, yollar, enerji tesisleri, fabrikalar ve atölyeler gibi askeri hedeflere ulaşılmasına katkıda bulunan sivil altyapı tesislerinin meşru hedefler olduğunu vurguladı.Medvedev, meşru olarak nitelendirdiği askeri ve sivil altyapı hedeflerini şöyle sıraladı:Medvedev, NATO tarafından fiilen ilan edilen hibrit savaşın, ittifakın Rusya'ya karşı savaşa girmesi, Ukrayna'ya silah tedarikinin de Rusya'ya saldırı olarak değerlendirilebileceğini belirterek “NATO ülkelerinin liderleri hep bir ağızdan ülkelerinin ve tüm bloğun Rusya ile savaş halinde olmadığını söylüyor. Ancak herkes gerçeğin farklı olduğunu gayet iyi biliyor” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221216/ukraynanin-bir-dizi-kentinde-yeni-patlama-ve-enerji-kesintileri-yasandi-1064658140.html
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rusya, ukrayna, dmitriy medvedev
rusya, ukrayna, dmitriy medvedev

Medvedev: Askeri hedeflere ulaşılmasına katkıda bulunan tüm sivil altyapı tesisleri meşru hedef

17:21 16.12.2022
© Sputnik / Рамиль СитдиковDmitry Medvedev
Dmitry Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2022
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, askeri hedeflere ulaşılmasına katkıda bulunan sivil altyapı tesislerinin meşru hedefler olduğunu belirtti.
Telegram kanalından paylaşım yapan köprüler, ulaşım istasyonları, yollar, enerji tesisleri, fabrikalar ve atölyeler gibi askeri hedeflere ulaşılmasına katkıda bulunan sivil altyapı tesislerinin meşru hedefler olduğunu vurguladı.
Medvedev, meşru olarak nitelendirdiği askeri ve sivil altyapı hedeflerini şöyle sıraladı:
Aktif haldeki tüm düşman birlikleri
Tüm askeri teçhizat ve yardımcı ekipman
Askeri hedeflere ulaşılmasına katkıda bulunan tüm askeri ve sivil altyapı tesisleri; özellikle köprüler, istasyonlar, yollar, enerji tesisleri, fabrikalar ve atölyeler
Düşman ülkenin askeri-politik liderliği
Savaşa dahil olan düşmanın müttefiklerinin silahlı kuvvetleri ve topraklarında bulunan tesisler.
Medvedev, NATO tarafından fiilen ilan edilen hibrit savaşın, ittifakın Rusya'ya karşı savaşa girmesi, Ukrayna'ya silah tedarikinin de Rusya'ya saldırı olarak değerlendirilebileceğini belirterek “NATO ülkelerinin liderleri hep bir ağızdan ülkelerinin ve tüm bloğun Rusya ile savaş halinde olmadığını söylüyor. Ancak herkes gerçeğin farklı olduğunu gayet iyi biliyor” ifadelerini kullandı.
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