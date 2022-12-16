https://sputniknews.com.tr/20221216/medvedev-askeri-hedeflere-ulasilmasina-katkida-bulunan-tum-sivil-altyapi-tesisleri-mesru-hedef-1064675179.html

Medvedev: Askeri hedeflere ulaşılmasına katkıda bulunan tüm sivil altyapı tesisleri meşru hedef

Medvedev: Askeri hedeflere ulaşılmasına katkıda bulunan tüm sivil altyapı tesisleri meşru hedef

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, askeri hedeflere ulaşılmasına katkıda bulunan sivil altyapı tesislerinin meşru hedefler olduğunu... 16.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-16T17:21+0300

2022-12-16T17:21+0300

2022-12-16T17:21+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

dmitriy medvedev

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/02/1064099874_0:188:2971:1859_1920x0_80_0_0_7179d7255d1fd655852696ca26878752.jpg

Telegram kanalından paylaşım yapan köprüler, ulaşım istasyonları, yollar, enerji tesisleri, fabrikalar ve atölyeler gibi askeri hedeflere ulaşılmasına katkıda bulunan sivil altyapı tesislerinin meşru hedefler olduğunu vurguladı.Medvedev, meşru olarak nitelendirdiği askeri ve sivil altyapı hedeflerini şöyle sıraladı:Medvedev, NATO tarafından fiilen ilan edilen hibrit savaşın, ittifakın Rusya'ya karşı savaşa girmesi, Ukrayna'ya silah tedarikinin de Rusya'ya saldırı olarak değerlendirilebileceğini belirterek “NATO ülkelerinin liderleri hep bir ağızdan ülkelerinin ve tüm bloğun Rusya ile savaş halinde olmadığını söylüyor. Ancak herkes gerçeğin farklı olduğunu gayet iyi biliyor” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20221216/ukraynanin-bir-dizi-kentinde-yeni-patlama-ve-enerji-kesintileri-yasandi-1064658140.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, dmitriy medvedev