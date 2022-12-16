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https://sputniknews.com.tr/20221216/motorine-zam-geliyor-1064654402.html
Motorine zam geliyor
Motorine zam geliyor
Motorin fiyatlarında bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 1.7 TL artış bekleniyor. 16.12.2022, Sputnik Türkiye
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ekonomi
motorin
zam
araç
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Motorin fiyatlarında artış bekleniyor. 1.7 TL olacağı tahmin edilen zammın yarından itibaren geçerli olacağı düşünülüyor. Henüz resmi açıklama yapılmadı.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 21.1 liradan satılıyor.Fiyatı 1.07 lira artan benzinin litresi ise ortalama 18.51 TL'den satılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221215/benzine-zam-geliyor-1064609737.html
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motorin, zam, araç
motorin, zam, araç

Motorine zam geliyor

09:27 16.12.2022
© AABenzin, motorin, akaryakıt
Benzin, motorin, akaryakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2022
© AA
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Motorin fiyatlarında bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 1.7 TL artış bekleniyor.
Motorin fiyatlarında artış bekleniyor. 1.7 TL olacağı tahmin edilen zammın yarından itibaren geçerli olacağı düşünülüyor. Henüz resmi açıklama yapılmadı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 21.1 liradan satılıyor.

Fiyatı 1.07 lira artan benzinin litresi ise ortalama 18.51 TL'den satılıyor.
benzin - akaryakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2022
EKONOMİ
Benzine zam geliyor
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