https://sputniknews.com.tr/20221216/motorine-zam-geliyor-1064654402.html

Motorine zam geliyor

Motorine zam geliyor

Motorin fiyatlarında bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 1.7 TL artış bekleniyor. 16.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-16T09:27+0300

2022-12-16T09:27+0300

2022-12-16T09:27+0300

ekonomi

motorin

zam

araç

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Motorin fiyatlarında artış bekleniyor. 1.7 TL olacağı tahmin edilen zammın yarından itibaren geçerli olacağı düşünülüyor. Henüz resmi açıklama yapılmadı.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 21.1 liradan satılıyor.Fiyatı 1.07 lira artan benzinin litresi ise ortalama 18.51 TL'den satılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20221215/benzine-zam-geliyor-1064609737.html

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motorin, zam, araç