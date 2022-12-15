https://sputniknews.com.tr/20221215/benzine-zam-geliyor-1064609737.html
Benzine zam geliyor
Benzine zam geliyor
Geçen haftaki indirimlerin ardından benzin fiyatlarına bu gece itibariyle 1 lira 7 kuruş zam geliyor. 15.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-15T09:28+0300
2022-12-15T09:28+0300
2022-12-15T09:28+0300
ekonomi
benzin
motorin
akaryakıt
zam
türkiye
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Benzin fiyatlarına bu geceden geçerli olmak üzere 1 lira 7 kuruş zam yapılması bekleniyor. Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 21.10 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 17.42 liradan satılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221209/benzine-indirim-geldi-1064389373.html
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benzin, motorin, akaryakıt, zam, türkiye
benzin, motorin, akaryakıt, zam, türkiye
Benzine zam geliyor
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Geçen haftaki indirimlerin ardından benzin fiyatlarına bu gece itibariyle 1 lira 7 kuruş zam geliyor.
Benzin fiyatlarına bu geceden geçerli olmak üzere 1 lira 7 kuruş zam yapılması bekleniyor. Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.
İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 21.10 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 17.42 liradan satılıyor.