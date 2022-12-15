https://sputniknews.com.tr/20221215/benzine-zam-geliyor-1064609737.html

Benzine zam geliyor

Benzine zam geliyor

Geçen haftaki indirimlerin ardından benzin fiyatlarına bu gece itibariyle 1 lira 7 kuruş zam geliyor. 15.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-15T09:28+0300

2022-12-15T09:28+0300

2022-12-15T09:28+0300

ekonomi

benzin

motorin

akaryakıt

zam

türkiye

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Benzin fiyatlarına bu geceden geçerli olmak üzere 1 lira 7 kuruş zam yapılması bekleniyor. Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 21.10 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 17.42 liradan satılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20221209/benzine-indirim-geldi-1064389373.html

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benzin, motorin, akaryakıt, zam, türkiye