Türkiye
SON DAKİKA | Erdoğan: Silivri, Avrupa'daki en büyük gaz depolama tesisi haline geldi
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20221216/fifa-baskani-infantino-acikladi-kulupler-dunya-kupasinda-sistem-degisiyor-1064665879.html
FIFA Başkanı Infantino açıkladı: Kulüpler Dünya Kupası'nda sistem değişiyor
FIFA Başkanı Infantino açıkladı: Kulüpler Dünya Kupası'nda sistem değişiyor
FIFA Başkanı Gianni Infantino Kulüpler Dünya Kupası'nın 2025'te 32 takımla oynanacağını duyurdu. 16.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-16T14:39+0300
2022-12-16T14:39+0300
fifa
spor
fifa başkanı gianni infantino
dünya kupası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/13/1063627767_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_839bef8b36ef8f2d3d9ff3189a56255d.jpg
FIFA Başkanı Gianni Infantino, Kulüpler Dünya Kupası'nın yeni formatını açıkladı.Infantino yaptığı açıklamada turnuvanın 2025 yılında 32 takımla düzenleneceğini bildirdi.NTV Spor'un aktardığına göre Infantino, "Kulüpler Dünya Kupası'nın yeni bir versiyonu olacak. 2025'ten itibaren 32 takım katılacak. Bu turnuva milli takımlar arasındaki Dünya Kupası'na benzer olacak" diye konuştu.Kulüpler Dünya Kupası daha önce 7 takımla oynanıyordu.Turnuvanın geçmişiFIFA Kulüpler Dünya Kupası, altı konfederasyona bağlı şampiyonlar liglerinin şampiyonları arasında oynanan kıtalararası turnuvaydı.İlk FIFA Kulüpler Dünya Kupası 2000 yılının Ocak ayında Brezilya'da gerçekleşti. Buna paralel olarak 1960 yılından beri düzenlenen, Güney Amerika'daki CONMEBOL Libertadores şampiyonu ve Avrupa'daki UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonunun arasında oynanan tek maçlı Kıtalararası Kupa devam etmekteydi. 2005 yılında Kıtalararası Kupa ile FIFA Kulüpler Dünya Kupası, FIFA Kulüpler Dünya Kupası adı altında birleştirildi.Turnuva kazananı resmi olarak, Dünya Şampiyonu olarak kabul edilir. Turnuva, 2001 ile 2004 arasında çeşitli sebeplerden dolayı düzenlenemedi. 2005 Kulüpler Dünya Kupasıyla birlikte her sene düzenlendi ve Brezilya, Japonya, Birleşik Arap Emirlikleri ile Fas ev sahipliğini üstlendi.
https://sputniknews.com.tr/20221214/2022-fifa-dunya-kupasinda-fasi-2-0-yenen-fransa-finalde-arjantinin-rakibi-oldu-1064601970.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/13/1063627767_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c54e84f1d3938bd48af43fd93b8ef33b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fifa, fifa başkanı gianni infantino, dünya kupası
fifa, fifa başkanı gianni infantino, dünya kupası

FIFA Başkanı Infantino açıkladı: Kulüpler Dünya Kupası'nda sistem değişiyor

14:39 16.12.2022
© Sputnik / Григорий Сысоев / Multimedya arşivine gidinFIFA Başkanı Gianni Infantino
FIFA Başkanı Gianni Infantino - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2022
© Sputnik / Григорий Сысоев
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
FIFA Başkanı Gianni Infantino Kulüpler Dünya Kupası'nın 2025'te 32 takımla oynanacağını duyurdu.
FIFA Başkanı Gianni Infantino, Kulüpler Dünya Kupası'nın yeni formatını açıkladı.

Infantino yaptığı açıklamada turnuvanın 2025 yılında 32 takımla düzenleneceğini bildirdi.

NTV Spor'un aktardığına göre Infantino, "Kulüpler Dünya Kupası'nın yeni bir versiyonu olacak. 2025'ten itibaren 32 takım katılacak. Bu turnuva milli takımlar arasındaki Dünya Kupası'na benzer olacak" diye konuştu.
Kulüpler Dünya Kupası daha önce 7 takımla oynanıyordu.

Turnuvanın geçmişi

FIFA Kulüpler Dünya Kupası, altı konfederasyona bağlı şampiyonlar liglerinin şampiyonları arasında oynanan kıtalararası turnuvaydı.

İlk FIFA Kulüpler Dünya Kupası 2000 yılının Ocak ayında Brezilya'da gerçekleşti. Buna paralel olarak 1960 yılından beri düzenlenen, Güney Amerika'daki CONMEBOL Libertadores şampiyonu ve Avrupa'daki UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonunun arasında oynanan tek maçlı Kıtalararası Kupa devam etmekteydi. 2005 yılında Kıtalararası Kupa ile FIFA Kulüpler Dünya Kupası, FIFA Kulüpler Dünya Kupası adı altında birleştirildi.

Turnuva kazananı resmi olarak, Dünya Şampiyonu olarak kabul edilir. Turnuva, 2001 ile 2004 arasında çeşitli sebeplerden dolayı düzenlenemedi. 2005 Kulüpler Dünya Kupasıyla birlikte her sene düzenlendi ve Brezilya, Japonya, Birleşik Arap Emirlikleri ile Fas ev sahipliğini üstlendi.
Fransa-Fas - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2022
SPOR
2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas'ı 2-0 yenen Fransa, finalde Arjantin'in rakibi oldu
14 Aralık, 23:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала