https://sputniknews.com.tr/20221216/fifa-baskani-infantino-acikladi-kulupler-dunya-kupasinda-sistem-degisiyor-1064665879.html

FIFA Başkanı Infantino açıkladı: Kulüpler Dünya Kupası'nda sistem değişiyor

FIFA Başkanı Infantino açıkladı: Kulüpler Dünya Kupası'nda sistem değişiyor

FIFA Başkanı Gianni Infantino Kulüpler Dünya Kupası'nın 2025'te 32 takımla oynanacağını duyurdu. 16.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-16T14:39+0300

2022-12-16T14:39+0300

2022-12-16T14:39+0300

fifa

spor

fifa başkanı gianni infantino

dünya kupası

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FIFA Başkanı Gianni Infantino, Kulüpler Dünya Kupası'nın yeni formatını açıkladı.Infantino yaptığı açıklamada turnuvanın 2025 yılında 32 takımla düzenleneceğini bildirdi.NTV Spor'un aktardığına göre Infantino, "Kulüpler Dünya Kupası'nın yeni bir versiyonu olacak. 2025'ten itibaren 32 takım katılacak. Bu turnuva milli takımlar arasındaki Dünya Kupası'na benzer olacak" diye konuştu.Kulüpler Dünya Kupası daha önce 7 takımla oynanıyordu.Turnuvanın geçmişiFIFA Kulüpler Dünya Kupası, altı konfederasyona bağlı şampiyonlar liglerinin şampiyonları arasında oynanan kıtalararası turnuvaydı.İlk FIFA Kulüpler Dünya Kupası 2000 yılının Ocak ayında Brezilya'da gerçekleşti. Buna paralel olarak 1960 yılından beri düzenlenen, Güney Amerika'daki CONMEBOL Libertadores şampiyonu ve Avrupa'daki UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonunun arasında oynanan tek maçlı Kıtalararası Kupa devam etmekteydi. 2005 yılında Kıtalararası Kupa ile FIFA Kulüpler Dünya Kupası, FIFA Kulüpler Dünya Kupası adı altında birleştirildi.Turnuva kazananı resmi olarak, Dünya Şampiyonu olarak kabul edilir. Turnuva, 2001 ile 2004 arasında çeşitli sebeplerden dolayı düzenlenemedi. 2005 Kulüpler Dünya Kupasıyla birlikte her sene düzenlendi ve Brezilya, Japonya, Birleşik Arap Emirlikleri ile Fas ev sahipliğini üstlendi.

https://sputniknews.com.tr/20221214/2022-fifa-dunya-kupasinda-fasi-2-0-yenen-fransa-finalde-arjantinin-rakibi-oldu-1064601970.html

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fifa, fifa başkanı gianni infantino, dünya kupası