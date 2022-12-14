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SON DAKİKA I 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas'ı 2-0 yenen Fransa, finalde Arjantin'in rakibi oldu
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2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas'ı 2-0 yenen Fransa, finalde Arjantin'in rakibi oldu
2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas'ı 2-0 yenen Fransa, finalde Arjantin'in rakibi oldu
Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın ikinci yarı final maçında Fransa, Fas'ı 2-0 yenerek finale adını yazdırdı. 14.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-14T23:56+0300
2022-12-15T00:01+0300
spor
katar
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Katar'ın ev sahipliğini yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası yarı final mücadelesinde Fransa ile Fas takımları, Al Bayt Stadyumu'nda karşılaştı.Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın ikinci yarı final maçında Fas, son şampiyon Fransa ile karşı karşıya geldi.Karşılaşmanın 5. dakikasında Fransa 1-0 öne geçerken, Fransız futbolcular Theo Hernandez'in kaydettiği gol sonrası sevinç yaşadı.İlk yarı Fransa'nın üstünlüğü ile sona erdi.79. dakikada Randal Kolo Muani'nin golüyle Fransa skoru 2-0 yaptı. Karşılaşma Fransa'nın galibiyetiyle sona erdi.
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katar

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas'ı 2-0 yenen Fransa, finalde Arjantin'in rakibi oldu

23:56 14.12.2022 (güncellendi: 00:01 15.12.2022)
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Ayrıntılar geliyor
Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın ikinci yarı final maçında Fransa, Fas'ı 2-0 yenerek finale adını yazdırdı.
Katar'ın ev sahipliğini yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası yarı final mücadelesinde Fransa ile Fas takımları, Al Bayt Stadyumu'nda karşılaştı.

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın ikinci yarı final maçında Fas, son şampiyon Fransa ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın 5. dakikasında Fransa 1-0 öne geçerken, Fransız futbolcular Theo Hernandez'in kaydettiği gol sonrası sevinç yaşadı.
İlk yarı Fransa'nın üstünlüğü ile sona erdi.

79. dakikada Randal Kolo Muani'nin golüyle Fransa skoru 2-0 yaptı. Karşılaşma Fransa'nın galibiyetiyle sona erdi.
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