https://sputniknews.com.tr/20221214/2022-fifa-dunya-kupasinda-fasi-2-0-yenen-fransa-finalde-arjantinin-rakibi-oldu-1064601970.html

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas'ı 2-0 yenen Fransa, finalde Arjantin'in rakibi oldu

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas'ı 2-0 yenen Fransa, finalde Arjantin'in rakibi oldu

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın ikinci yarı final maçında Fransa, Fas'ı 2-0 yenerek finale adını yazdırdı. 14.12.2022, Sputnik Türkiye

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spor

katar

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Katar'ın ev sahipliğini yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası yarı final mücadelesinde Fransa ile Fas takımları, Al Bayt Stadyumu'nda karşılaştı.Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın ikinci yarı final maçında Fas, son şampiyon Fransa ile karşı karşıya geldi.Karşılaşmanın 5. dakikasında Fransa 1-0 öne geçerken, Fransız futbolcular Theo Hernandez'in kaydettiği gol sonrası sevinç yaşadı.İlk yarı Fransa'nın üstünlüğü ile sona erdi.79. dakikada Randal Kolo Muani'nin golüyle Fransa skoru 2-0 yaptı. Karşılaşma Fransa'nın galibiyetiyle sona erdi.

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