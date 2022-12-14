https://sputniknews.com.tr/20221214/2022-fifa-dunya-kupasinda-fasi-2-0-yenen-fransa-finalde-arjantinin-rakibi-oldu-1064601970.html
2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas'ı 2-0 yenen Fransa, finalde Arjantin'in rakibi oldu
2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas'ı 2-0 yenen Fransa, finalde Arjantin'in rakibi oldu
Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın ikinci yarı final maçında Fransa, Fas'ı 2-0 yenerek finale adını yazdırdı. 14.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-14T23:56+0300
2022-12-14T23:56+0300
2022-12-15T00:01+0300
spor
katar
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Katar'ın ev sahipliğini yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası yarı final mücadelesinde Fransa ile Fas takımları, Al Bayt Stadyumu'nda karşılaştı.Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın ikinci yarı final maçında Fas, son şampiyon Fransa ile karşı karşıya geldi.Karşılaşmanın 5. dakikasında Fransa 1-0 öne geçerken, Fransız futbolcular Theo Hernandez'in kaydettiği gol sonrası sevinç yaşadı.İlk yarı Fransa'nın üstünlüğü ile sona erdi.79. dakikada Randal Kolo Muani'nin golüyle Fransa skoru 2-0 yaptı. Karşılaşma Fransa'nın galibiyetiyle sona erdi.
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2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas'ı 2-0 yenen Fransa, finalde Arjantin'in rakibi oldu
23:56 14.12.2022 (güncellendi: 00:01 15.12.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın ikinci yarı final maçında Fransa, Fas'ı 2-0 yenerek finale adını yazdırdı.
Katar'ın ev sahipliğini yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası yarı final mücadelesinde Fransa ile Fas takımları, Al Bayt Stadyumu'nda karşılaştı.
Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın ikinci yarı final maçında Fas, son şampiyon Fransa ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın 5. dakikasında Fransa 1-0 öne geçerken, Fransız futbolcular Theo Hernandez'in kaydettiği gol sonrası sevinç yaşadı.
İlk yarı Fransa'nın üstünlüğü ile sona erdi.
79. dakikada Randal Kolo Muani'nin golüyle Fransa skoru 2-0 yaptı. Karşılaşma Fransa'nın galibiyetiyle sona erdi.