https://sputniknews.com.tr/20221215/istanbulda-cerkes-cengiz-olarak-taninan-cengiz-siklarogluna-silahli-saldiri-1064610644.html
İstanbul'da 'Çerkes Cengiz' olarak tanınan Cengiz Şıklaroğlu'na silahlı saldırı
İstanbul'da 'Çerkes Cengiz' olarak tanınan Cengiz Şıklaroğlu'na silahlı saldırı
'Çerkes Cengiz' olarak tanınan Cengiz Şıklaroğlu Beykoz'da silahlı saldırıya uğradı. Şıklaroğlu ve araç sürücüsü Cem Saka yaralandı. 15.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-15T09:49+0300
2022-12-15T09:49+0300
2022-12-15T09:49+0300
türkiye
saldırı
istanbul
silahlı saldırı
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Saldırı, dün saat 13.00 sıralarında İstanbul Beykoz Yeni Riva Yolu'nda meydana geldi.'Çerkes Cengiz' olarak tanınan Cengiz Şıklaroğlu'nun da bulunduğu otomobil, Riva istikametinde ilerliyordu. Bu sırada aynı yönde seyreden başka bir otomobilde bulunan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Şıklaroğlu'nun içindeki otomobile peş peşe ateş etti. Saldırıda Cengiz Şıklaroğlu ve otomobil sürücüsü Cem Saka yaralandı. Saldırganlar ise araçlarıyla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Saka ambulansla, Ümraniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken Şıklaroğlu ise Beykoz'da bulunan özel bir hastaneye sevk edildi. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.Otomobil ise yapılan olay yeri incelemelerinin ardından otoparka çekildi.
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saldırı, istanbul, silahlı saldırı
saldırı, istanbul, silahlı saldırı
İstanbul'da 'Çerkes Cengiz' olarak tanınan Cengiz Şıklaroğlu'na silahlı saldırı
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'Çerkes Cengiz' olarak tanınan Cengiz Şıklaroğlu Beykoz'da silahlı saldırıya uğradı. Şıklaroğlu ve araç sürücüsü Cem Saka yaralandı.
Saldırı, dün saat 13.00 sıralarında İstanbul Beykoz Yeni Riva Yolu'nda meydana geldi.
'Çerkes Cengiz' olarak tanınan Cengiz Şıklaroğlu'nun da bulunduğu otomobil, Riva istikametinde ilerliyordu. Bu sırada aynı yönde seyreden başka bir otomobilde bulunan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Şıklaroğlu'nun içindeki otomobile peş peşe ateş etti. Saldırıda Cengiz Şıklaroğlu ve otomobil sürücüsü Cem Saka yaralandı.
Saldırganlar ise araçlarıyla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Saka ambulansla, Ümraniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken Şıklaroğlu ise Beykoz'da bulunan özel bir hastaneye sevk edildi. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Otomobil ise yapılan olay yeri incelemelerinin ardından otoparka çekildi.