https://sputniknews.com.tr/20221215/istanbulda-cerkes-cengiz-olarak-taninan-cengiz-siklarogluna-silahli-saldiri-1064610644.html

İstanbul'da 'Çerkes Cengiz' olarak tanınan Cengiz Şıklaroğlu'na silahlı saldırı

İstanbul'da 'Çerkes Cengiz' olarak tanınan Cengiz Şıklaroğlu'na silahlı saldırı

'Çerkes Cengiz' olarak tanınan Cengiz Şıklaroğlu Beykoz'da silahlı saldırıya uğradı. Şıklaroğlu ve araç sürücüsü Cem Saka yaralandı. 15.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-15T09:49+0300

2022-12-15T09:49+0300

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türkiye

saldırı

istanbul

silahlı saldırı

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Saldırı, dün saat 13.00 sıralarında İstanbul Beykoz Yeni Riva Yolu'nda meydana geldi.'Çerkes Cengiz' olarak tanınan Cengiz Şıklaroğlu'nun da bulunduğu otomobil, Riva istikametinde ilerliyordu. Bu sırada aynı yönde seyreden başka bir otomobilde bulunan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Şıklaroğlu'nun içindeki otomobile peş peşe ateş etti. Saldırıda Cengiz Şıklaroğlu ve otomobil sürücüsü Cem Saka yaralandı. Saldırganlar ise araçlarıyla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Saka ambulansla, Ümraniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken Şıklaroğlu ise Beykoz'da bulunan özel bir hastaneye sevk edildi. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.Otomobil ise yapılan olay yeri incelemelerinin ardından otoparka çekildi.

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