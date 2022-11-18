https://sputniknews.com.tr/20221118/azeri-mafya-babasi-salifov-cinayetinde-sanik-hakim-karsisinda--4-milyon-dolar-almadim-1063594146.html

Azeri mafya babası Salifov cinayetinde sanık hakim karşısında: '4 milyon dolar almadım'

Azeri mafya babası Salifov cinayetinde sanık hakim karşısında: '4 milyon dolar almadım'

Antalya'da öldürülen Azeri mafya babası Nadir Salifov ile ilgili davada, katil zanlısı Khagan Z. hakim karşısına çıktı. Zanlı ifadesinde suçlamaları... 18.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-18T12:28+0300

2022-11-18T12:28+0300

2022-11-18T12:28+0300

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Antalya'da öldürülen 'Lotu Guli' lakaplı silahlı suç örgütü lideri Nadir Salifov (48) cinayeti sanıklarının yargılandığı davada, olayı gerçekleştirdiği öne sürülen Khagan Z. (27), "Nadir Salifov'u öldürmem için 4 milyon dolar aldığım iddiası iftiradır. Nadir, yakın arkadaşımdır. Nadir'i vuran ben değilim" dedi.DHA'nın haberine göre, Serik ilçesindeki 5 yıldızlı otelin alakart restoranında, 20 Ağustos 2020 günü gece yarısı sıralarında silahlı suç örgütü lideri 'Nazır Azizoğlu' kimliğini kullanan 'Lotu Guli' lakaplı Nadir Salifov, yakın adamlarından Khagan Z. tarafından tabancayla başına 2 el ateş edilerek öldürüldü. Salifov'un adamlarının karşı ateş açmasıyla yaralanan Khagan Z., otelden kaçıp kendisini bekleyen Amir H.'nin (29) kullandığı kiralık otomobille kaçtı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürülen Salifov, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Kısa sürede yakalanıp tutuklandılarAntalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin araştırmasında, otomobilin Denizli'de olduğu tespit edildi. Şüpheliler Khagan Z. ve Amir H., Denizli polisinin yol uygulamasında yakalandı. Otomobildeki aramada şüphelilerle birlikte tabanca ve bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden Khagan Z. yaralı olduğu için hastaneye götürülüp tedavi ettirildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından 'kasten öldürmek' suçundan tutuklandı.Bir başka cinayetin intikamı için yapılmışOlayda öldürülen Nadir Salifov'un 'Lotu Guli' lakabıyla tanınan Azerbaycanlı silahlı suç örgütü lideri olması ve cinayetin organize şekilde örgütlü olarak işlenmiş olabileceğini değerlendiren Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı, dosyanın 'yetkisizlik' kararıyla kendilerine gönderilmesini istedi. Bu taleple dosya, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı araştırmada, olayın 18 Ağustos 2016'da Beşiktaş'ta öldürülen 'Lenkaranski' lakaplı Rovshan Canıyev cinayetinin intikamını almak amacıyla işlendiği belirlendi. Azerbaycan uyruklu Khagan Z. ve Amir H. ile Ali M. (29), Cemal H. (30), Jafar A. (40), Khanımnisa M. (33), Namiq J. (51), Resul G. (30), Umid N. (33), Cemil K. (46), Erkan A. (36) ve avukat Nürsen A.'nın (53) olayla ilgili olduğunun tespit edilmesiyle İstanbul ve Erzurum'da operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda Ali M., Resul G., Umid N. ile Cemil K., Erkan A. ve avukat Nürsen A. gözaltına alındı. Avukat Nürsen A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer şüpheliler tutuklandı. Cemal H., Jafar A., Khanımnisa M., Namiq J. hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.Suikast girişimlerini polis önlediBakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, cinayetin Azerbaycan uyruklu 'Lenkaranski' lakaplı Rovshan Caniyev'in 18 Ağustos 2016'da Beşiktaş'ta öldürüldüğü, ailesinin bu cinayetten 'Lotu Guli' lakaplı Azerbaycan uyruklu silahlı suç örgütü lideri olan Nadir Salifov'u sorumlu tuttuğu, öldürülen Rovshan Caniyev'in ağabeyi Namiq Caniyev liderliğinde bu amaçla örgüt kurulduğu, örgütte Cemal H. ve Jafar A.'nın yönetici olduğu, diğer şüphelilerin örgüt üyesi olduğu ve örgütün hücre biçiminde oluşturulduğu, örgüt üyelerinin sadece kendi hücresinde olan insanları tanıdıkları aktarıldı. Örgütün bu amaçla Nadir Salifov ve kardeşine yönelik birçok suikast girişiminin güvenlik güçleri tarafından önlendiği anlatılan iddianamede, Jafar A.'nın aldığı talimat doğrultusunda Khagan Z.'yi, Nadir Salifov'u öldürmekle görevlendirdiği, bu amaçla kendisine 4 milyon dolar verileceğinin söylendiği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:"Nadir Salifov'un iyi korunduğundan dolayı diğer eylemlerden de anlaşılacağı üzere dışarıdan yapılabilecek bir hamlede Nadir Salifov'u öldüremeyeceklerini anladıktan sonra Khangan Z.'nin eski tarihlerde Nadir Salifov'un yanına yerleştirildiği, geçen zaman zarfında Nadir Salifov'un güvenini kazanmayı başararak korumalarını aşıp yanına sokulduğu ve Nadir Salifov'un bu şekilde öldürdüğü değerlendirilmiştir. Amir H.'nin organize suç örgütünde her iki örgüt yöneticisine bağlı olarak hareket ettiği, kendisine söz konusu cinayette şoförlük yapma görevinin örgüt yöneticisi Jafar tarafından verildiği, örgütün gerçekleştirmeyi planladığı eylemde araç ve gereci temin etme noktasında faaliyetlerinin olduğu, Nadir Salifov'un öldürülmesi olayında da olayda kullanılan otomobilin kiralanması ve diğer bir örgüt üyesi olan Khanımnisa M. ile birlikte olayın meydana geldiği otelde eylemden 2 gün öncesine kadar kalarak Nadir Salifov'un otelde olduğunu Cemal H.'ye haber vererek otelde keşif ve tespit yaptığı, Khanımnisa M. ile sevgili rolüne girerek de üzerindeki dikkatleri dağıttığı değerlendirilmiştir."Khagan Z., olaydan önce otelde Amir H. ile karşılaştıklarını, ayın 19'unda İstanbul'a birlikte gitmek için sözleştiklerini söyleyerek, silahlı çatışma nedeniyle otelden koşarak çıkıp Amir'in arabasına bindiğini anlattı. Mahkeme başkanının soruşturma safhasında cinayeti ayrıntılı bir şekilde anlattığını, burada farklı bir ifade verdiğini söylemesi üzerine Khagan Z., "Nadir Salifov'u öldürmem için 4 milyon dolar aldığım iddiası iftiradır. Nadir, yakın arkadaşımdır. Nadir'i vuran kişi ben değilim. Polisler beni tehdit etti. Yanımda tercüman yoktu, o yüzden ifadeyi kabul etmek zorunda kaldım" diye konuştu."NADİR'LE TARTIŞTIK, SÜR, BENİ ÖLDÜRECEKLER"Tutuklu sanıklardan, Kahagan Z.'yi otelin önünden otomobille kaçırdığı iddia edilen Amir H. de hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Olaydan önce Ali M., Resul G. ve Khanımnisa M. ile birlikte Türkiye'ye tatil amacıyla geldiklerini anlatan Amir H., şunları söyledi:"Khanımnisa M. eskort bir kadındır. Ben onun daha önce Cemal H. ile ilişkisini bilmiyorum. Türkiye'de birlikte tatil yapmak için 500 dolara anlaştım. Önce İstanbul'da bir arkadaşımın evinde kaldık. Ardından Antalya'ya geldik. Otelde eski arkadaşım Kahagan'la karşılaştım. Ayın 20'sinde otomobili teslim etmem gerekiyordu, Khagan kendisinin de ayın 19'unda İstanbul'a gideceğini belirterek, birlikte gitmemizi teklif etti. Kabul ettim. Bu arada Khanımnisa M. benim bazı davranışlarıma karıştığı için onunla tartıştım, parasını verip gönderdim. Olayın olduğu akşam, Khagan'ı almaya geldim, bu sırada Khagan koşarak geldi, 'Nadir'le tartıştık. Sür, beni öldürecekler' dedi. Antalya çıkışında bir benzinlikte durduk, yaralıydı, sırtı kanıyordu. Tampon yaptım. 'Hastaneye gidelim' dedim kabul etmedi. Denizli'de bizi polis yakaladı."Mahkeme başkanının; soruşturma safhasında, 'Cafer'in (Jafar A.) WhatsApp üzerinden kendisine Azerbaycan'da tanınmış bir kişi olan Nadir Salifov isimli kişinin otelde olup olmadığını sorduğunu, kendisinin de dikkat çekmeden kontrol ederek, şahsın otelde olduğunu, Cafer isimli kişiye WhatsApp üzerinden bildirdiğini, 15 Ağustos günü Khanımnisa isimli kadın ile birlikte otelden ayrıldıklarını, Khanımnisa'nın İstanbul'a gideceğini söyleyerek yanından ayrıldığını, kendisinin ise Serik'te ismini bilmediği bir otelde tek olarak 4 gün kaldığını, 19 Ağustos günü Cafer'in kendisini WhatsApp'tan arayıp bir otelin önüne giderek beklemesini söylediğini, kendisine 'Sen bir şeye karışmayacaksın, araca gelen şahıs sür sür diye söyleyecek, sen de bu şahsı alıp Ankara'ya götüreceksin' dediğini, ayrıca kendisine bu iş karşılığında 'ailene gerekli maddi yardım yapılacak denildiği' şeklinde ifade verdiğini hatırlatması üzerine Amir H., "Bizi karakolda dövdüler, bu ifadeyi zorla imzalattılar" dedi.

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