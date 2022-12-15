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https://sputniknews.com.tr/20221215/6-yasindaki-kizin-evlendirildigi-iddiasina-iliskin-cemaatten-aciklama-bu-filmi-daha-once-izlettiler-1064623032.html
6 yaşındaki kızın evlendirildiği iddiasına ilişkin cemaatten açıklama: Bu filmi daha önce izlettiler
6 yaşındaki kızın evlendirildiği iddiasına ilişkin cemaatten açıklama: Bu filmi daha önce izlettiler
6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi iddiasına ilişkin Mahmut Efendi Cemaati’nden adliye önünde açıklama geldi. Cemaat üyesi Recep Konuk, “Birtakım iftiralarla... 15.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-15T13:53+0300
2022-12-15T13:53+0300
çocuk evliliği
iddia
cemaat
açıklama
türkiye
kadir istekli
yusuf ziya gümüşel
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Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi 6 yaşındayken Kadir İstekli ile evlendirdiği iddiası üzerine İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, atılı suçun katalog suçlardan olması, bilirkişi raporu, bu suç için yasada ön görülen alt ve üst sınırları, bu nedenle oluşan kaçma şüphesi ve mevcut delil durumu nedeniyle ayrı ayrı tutuklanmalarına yönelik haklarında yakalama emri çıkartılmasına karar verildi. H.G.K.’nin babası Hiranur Vakfı Kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli gözaltına alındı. İki sanık Emniyet'teki işlemlerin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.‘Bir tane kötü yolda olan bir hanıma bir giysi giydirildi ve onu gerçekmiş gibi Türkiye'ye sunuldu’İstanbul Anadolu Adalet Sarayı önünde toplanan Mahmut Efendi cemaatinin üyesi Recep Konuk, şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20221215/cocuga-istismar-davasinda-kadir-istekli-ve-baba-yusuf-ziya-gumusel-adliyeye-sevk-edildi--1064617572.html
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çocuk evliliği, iddia, cemaat, açıklama, kadir istekli, yusuf ziya gümüşel
çocuk evliliği, iddia, cemaat, açıklama, kadir istekli, yusuf ziya gümüşel

6 yaşındaki kızın evlendirildiği iddiasına ilişkin cemaatten açıklama: Bu filmi daha önce izlettiler

13:53 15.12.2022
© İHAMahmut Efendi Cemaati'nden adliye önünde açıklama
Mahmut Efendi Cemaati'nden adliye önünde açıklama - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2022
© İHA
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6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi iddiasına ilişkin Mahmut Efendi Cemaati’nden adliye önünde açıklama geldi. Cemaat üyesi Recep Konuk, “Birtakım iftiralarla, bir takım baskılarla olayı bu şekilde yansıtarak 'tarikatlar kötüdür, cemaatler kötüdür' algısını asla kabul etmediğimizi beyan etmek istiyoruz. Bu filmi daha önce izlettiler bize” dedi.
Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi 6 yaşındayken Kadir İstekli ile evlendirdiği iddiası üzerine İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, atılı suçun katalog suçlardan olması, bilirkişi raporu, bu suç için yasada ön görülen alt ve üst sınırları, bu nedenle oluşan kaçma şüphesi ve mevcut delil durumu nedeniyle ayrı ayrı tutuklanmalarına yönelik haklarında yakalama emri çıkartılmasına karar verildi. H.G.K.’nin babası Hiranur Vakfı Kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli gözaltına alındı. İki sanık Emniyet'teki işlemlerin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.
‘Bir tane kötü yolda olan bir hanıma bir giysi giydirildi ve onu gerçekmiş gibi Türkiye'ye sunuldu’
İstanbul Anadolu Adalet Sarayı önünde toplanan Mahmut Efendi cemaatinin üyesi Recep Konuk, şunları söyledi:
"Mahmut efendi cemaati olarak buradayız. Yaklaşık iki yıl önce yargıya intikal etmiş bir olayın azgın azınlığın baskılarıyla, pompalamasıyla birlikte şu anda hocalarımızın derdest edilip tutuklamaya döndürülmesini esefle kınadığımızı buradan arz ediyorum. Henüz yargı sürecinde olan bir konuyu atılan iftiralarla birlikte hocalarımıza karşı, özellikle Yusuf hocamızın bu şekilde gözaltına alınıp tutuklamaya sevk edilmesini anlam veremediğimizi buradan kamuoyuna açıklamak istiyoruz. Buradan da tüm Türkiye'deki vicdanlara sesleniyoruz. Birtakım iftiralarla, bir takım baskılarla olayı bu şekilde 'tarikatlar kötüdür, cemaatler kötüdür' algısını asla kabul etmediğimizi beyan etmek istiyoruz. Hepinize de selam ediyoruz. Kardeşimin de söylediği gibi bu filmi daha önce izlettiler bize. Bir tane kötü yolda olan bir hanıma bir giysi giydirildi ve onu gerçekmiş gibi Türkiye'ye sunuldu ve bir algı operasyonu oldu. Bunun algı operasyonu olduğunu bizler görüyoruz. İnşallah buradan bütün Türkiye halkına sesleniyoruz sesleniyoruz. Vicdanlara sesleniyoruz. Bunun bir algı operasyonu olduğunu biz görüyoruz. İnşallah bu zamanla da ortaya çıkacaktır. Hepinize teşekkür ediyoruz."
İstismar - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2022
TÜRKİYE
Çocuğa istismar davasında Kadir İstekli ve baba Yusuf Ziya Gümüşel, adliyeye sevk edildi
12:13
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