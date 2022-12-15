https://sputniknews.com.tr/20221215/cocuga-istismar-davasinda-kadir-istekli-ve-baba-yusuf-ziya-gumusel-adliyeye-sevk-edildi--1064617572.html
Çocuğa istismar davasında Kadir İstekli ve baba Yusuf Ziya Gümüşel, adliyeye sevk edildi
Çocuğa istismar davasında Kadir İstekli ve baba Yusuf Ziya Gümüşel, adliyeye sevk edildi
6 yaşındaki çocuğa istismar davasında gözaltına alınan Yusuf Ziya Gümüşel ile Kadir İstekli emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kadir İstekli... 15.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-15T12:13+0300
2022-12-15T12:13+0300
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türkiye
çocuk istismarı
kadir istekli
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Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının, müşteki Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve müşteki H.K.G'nin avukatlarının sanıklarla ilgili tutuklama taleplerini değerlendirdi.Mahkeme heyeti, sanıklar Kadir İstekli ile Yusuf Ziya Gümüşel'in "üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, atılı suçun CMK'nın 100/3. maddesinde gösterilen katalog suçlardan olması, CD çözümünü içerir bilirkişi raporu, bu suç için yasada öngörülen alt ve üst sınırları ile bu nedenle oluşan kaçma şüphesi, mevcut delil durumu" nedeniyle ayrı ayrı tutuklanmalarına yönelik haklarında yakalama emri çıkartılmasına oy birliğiyle hükmetti.Heyet, ayrıca müştekinin (H.K.G.'nin) ruh sağlığının bozulup bozulmadığının tespiti için rapor aldırılmasına karar verdi.Sanıklar için istenen cezalar belli olduAnadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Kadir İstekli hakkında 67 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası istenirken, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında 22 yıl 6 ay hapis cezası istendi. H.K.G, 6 yaşından beri şüpheli Kadir İstekli tarafından cinsel istismara uğradığını belirterek şikayette bulunmuştu.Karar sonrası polis, şüphelileri yakalamak için Sancaktepe'de bulunan Hiranur Vakfı'na geldi. Ancak şüpheliler, adreste bulunamayınca polisler buradan ayrıldı. Ekiplerin çalışması sonucu Kadir İstekli Pendik'te yakalandı. Gözaltına alınan İstekli, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Zanlılar emniyettki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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çocuk istismarı, kadir istekli
çocuk istismarı, kadir istekli
Çocuğa istismar davasında Kadir İstekli ve baba Yusuf Ziya Gümüşel, adliyeye sevk edildi
12:13 15.12.2022 (güncellendi: 12:14 15.12.2022) Abone ol
6 yaşındaki çocuğa istismar davasında gözaltına alınan Yusuf Ziya Gümüşel ile Kadir İstekli emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kadir İstekli 67 yıl 10 ay, baba Yusuf Ziya Gümüşel'de 22 yıl hapis istemiyle yargılanacak.
Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının, müşteki Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve müşteki H.K.G'nin avukatlarının sanıklarla ilgili tutuklama taleplerini değerlendirdi.
Mahkeme heyeti, sanıklar Kadir İstekli ile Yusuf Ziya Gümüşel'in "üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, atılı suçun CMK'nın 100/3. maddesinde gösterilen katalog suçlardan olması, CD çözümünü içerir bilirkişi raporu, bu suç için yasada öngörülen alt ve üst sınırları ile bu nedenle oluşan kaçma şüphesi, mevcut delil durumu" nedeniyle ayrı ayrı tutuklanmalarına yönelik haklarında yakalama emri çıkartılmasına oy birliğiyle hükmetti.
Heyet, ayrıca müştekinin (H.K.G.'nin) ruh sağlığının bozulup bozulmadığının tespiti için rapor aldırılmasına karar verdi.
Sanıklar için istenen cezalar belli oldu
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Kadir İstekli hakkında 67 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası istenirken, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında 22 yıl 6 ay hapis cezası istendi. H.K.G, 6 yaşından beri şüpheli Kadir İstekli tarafından cinsel istismara uğradığını belirterek şikayette bulunmuştu.
Karar sonrası polis, şüphelileri yakalamak için Sancaktepe'de bulunan Hiranur Vakfı'na geldi. Ancak şüpheliler, adreste bulunamayınca polisler buradan ayrıldı. Ekiplerin çalışması sonucu Kadir İstekli Pendik'te yakalandı. Gözaltına alınan İstekli, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Zanlılar emniyettki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.